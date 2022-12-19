Phải nói ngoài công việc và ngoại hình tốt, anh là người đàn ông rất chu đáo. Những điều anh làm cho tôi thực sự xuất phát từ con tim. Tôi cảm nhận được sự si tình của một người đàn ông. Tôi cũng đã đem lòng yêu anh sau tất cả và nhận ra những người đàn ông khác đều thua xa anh ở sự kiên trì.

Tôi còn nhớ như in ngày anh tỏ tình với tôi cách đây 5 năm. Khi đó, anh hứa hẹn thề thốt cả đời này sẽ chỉ yêu một mình tôi. Anh còn khóc lóc khi tôi từ chối tình cảm vì chưa muốn bị ràng buộc hôn nhân. Rồi anh tìm mọi cách làm quen với người thân của tôi, lấy lòng gia đình tôi. Trước sự nhiệt tình và kiên trì của anh, tôi cuối cùng đã xiêu lòng. Tôi nhận lời yêu anh.

Chúng tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà riêng khá rộng rãi. Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau, có những bữa tiệc riêng tại nhà cùng bạn bè rất thoải mái.

Rất nhanh chóng, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Bởi thời gian yêu nhau cả hai đã hiểu nhau khá nhiều. Bố mẹ đôi bên cũng rất hài lòng về mối quan hệ của cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống tưởng hạnh phúc viên mãn ai ngờ có ngày lại rơi vào vũng lầy. Anh thăng quan tiến chức nhanh chóng từ sau khi kết hôn. Nhiều người nói anh được vợ hậu thuẫn tốt, hợp mệnh vợ nên thăng tiến ầm ầm. Nhưng có lẽ anh không nghĩ vậy.

Từ khi anh có tiếng tăm ở công ty, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, càng có nhiều cô gái vây quanh. Và cũng từ đó, anh lén lút ngoại tình. Tôi vốn tin tưởng vào tình yêu của chồng nên chưa bao giờ nghi ngờ anh. Chỉ đến khi được bạn bè gửi cho một bức ảnh anh đi chung với cô gái khác ôm ấp tình tứ, tôi mới tin.

Lúc này tôi đã nhận ra người đàn ông từng thề thốt yêu đương mình đã thay lòng. Nói đúng hơn, thứ tình yêu mà anh nói chân thành thực ra chỉ vì sự giàu có của bố mẹ tôi mà thôi. 5 năm về trước, tôi vốn là cô con gái nhà giàu.

Không chịu được sự sỉ nhục này, tôi đã làm một việc để trả đũa anh. Đối với tôi mà nói, một kẻ ngoại tình là kẻ không đáng được tha thứ và dù có yêu anh thế nào, tôi cũng không cam lòng.

Rất nhanh chóng, tôi tìm được số điện thoại nhân tình của chồng, mời cô ta đến nhà dùng cơm. Chọn đúng ngày bố mẹ chồng và chồng ở nhà, tôi làm hai mâm cơm thịnh soạn.

Thấy người tình xuất hiện, chồng tôi hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên không biết người đàn bà kia là ai. Có lẽ cô ta cũng đang vui thầm trong lòng, nghĩ sẽ hất cẳng được tôi khỏi gia đình này.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa cơm, tôi đường hoàng giới thiệu cô ta chính là người mà chồng tôi lén lút quan hệ suốt 1 năm qua.

“Thưa bố mẹ, anh P. yêu cô gái này hơn 1 năm qua. Có lẽ, anh ấy đã không còn tình cảm với vợ con của mình nữa. Vậy nên, hôm nay con chính thức mời cô ấy đến nhà để tác hợp cho hai người họ. Nhân tiện có bố mẹ ở đây, con cũng chính thức tuyên bố sẽ ly hôn để giải thoát cho anh ấy, để anh ấy được ở bên người mình yêu thương. Con không muốn miễn cưỡng một người đàn ông đã có người phụ nữ khác bên ngoài”.

Sau câu nói của tôi, anh run lẩy bẩy. Cô bồ của chồng cũng rất sợ hãi vì sự quả quyết của tôi. Còn bố mẹ anh, sau khi nghe con trai thú nhận, mẹ đã tát cho anh một cái trời giáng rồi đuổi cô gái kia về.

Sau chuyện ngày hôm đó, chồng tôi liên tục xin lỗi, bày tỏ sự ân hận. Anh thề thốt sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Đàn ông các anh nghĩ thành công là có quyền được chơi bời, gái gú nhưng tôi thì không cam lòng.

Anh hứa nếu có lần thứ hai, tôi hãy coi anh như đã chết. Tôi thực sự không muốn con mình khổ nên chọn cách bao dung nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong đời.