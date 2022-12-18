Khi kết hôn, bố mẹ tôi cho 200 triệu của hồi môn còn nhà chồng cho một căn nhà ở riêng. Ngày cưới, bố mẹ tôi cứ rơm rớm nước mắt vì con gái lấy chồng xa sợ vất vả. Xuất thân là gái phố mà tôi chịu từ bỏ tất cả để theo anh về tỉnh sinh sống, vì tình yêu tôi bất chấp tất cả. Hơn nữa, về quê anh có công việc ổn định, còn ở thành phố mọi thứ cứ bấp bênh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phớt lờ sự phản đối của bố mẹ để cưới người mình yêu. Anh sinh ra trong gia đình bình thường nhưng rất có chí, chịu khó học hành nên khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Hơn nữa, anh là người hiền lành, ở bên anh tôi luôn có cảm giác bình an, có chỗ dựa vững chắc. Thấy tôi quyết tâm yêu, bố mẹ đành chiều theo ý nguyện nhưng không vui vẻ chút nào.

Thời gian trôi đi, tôi sinh con trai kháu khỉnh, cả nhà chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau được 5 năm. Khi đó, tôi nghĩ cuộc đời mình như thế là ổn rồi chẳng cần phải giàu có hay cố dành dụm nhiều tiền bạc làm gì, chỉ cần đủ sống vui vẻ là được. Nhưng mọi thứ không như dự định, vào một ngày chồng tôi chẳng may bị tai nạn qua đời đột ngột.

Nửa năm sau kết hôn, tôi mang thai con đầu lòng. Mẹ chồng tốt bụng chăm tôi hết mực. Mỗi lần đến chơi, bà đều hỏi han xem chồng có bắt nạt tôi không. Dù lấy chồng xa nhưng may mà tôi có chồng yêu thương, mẹ chồng xem như con đẻ nên thấy mình được an ủi nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe tin, tôi đau lòng ngất lên ngất xuống, còn mẹ chồng bị sốc phải nhập viện. Nhờ anh em họ hàng lo hết mọi việc và ở bên động viên, tôi mới vượt qua nỗi mất mát lớn này. Thấy hai mẹ con tôi ở với nhau buồn nên mẹ chồng đề nghị về ở chung một nhà, tôi cũng đồng ý.

Mỗi ngày trôi qua, bà đều phụ giúp tôi cơm nước và chăm chút nhà cửa. Nhìn cảnh hai bà cháu chơi với nhau, tôi cũng thấy vui hơn. Có mẹ chồng, tôi an tâm đi lại, gặp gỡ bạn bè thoải mái vì bà lo cho cháu hết rồi. Đôi lúc, mẹ chồng thấy tôi lẻ loi cũng nói rằng: "Con còn trẻ, nếu có cơ hội thì cứ tái hôn, con trai để mẹ nuôi không phải bận tâm đâu. Mẹ thương con nhưng giờ cũng không biết phải làm sao".

Ba năm trôi đi, tôi dần lấy lại tinh thần và thoát khỏi tình trạng buồn bã. Một lần, tôi trở về thành phố để họp lớp, tôi gặp lại người bạn cũ. Anh cũng đã qua một lần đò, đang nuôi con gái. Chính vì đã từng có những mất mát trong quá khứ nên hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp và ăn ý.

Những lần sau đó, anh thường xuyên nhắn tin với tôi và tôi biết trong lòng mình đã nảy sinh tình cảm. Tôi thường xuyên trở về thành phố gặp anh nhiều hơn nhưng lặng lẽ không nói với mẹ chồng. Đến khi tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới chỉ gồm những người thân của hai bên gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi dự định, mọi việc xong xuôi rồi thì sẽ thông báo với mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi lặng lẽ rời nhà về nhà bố mẹ đẻ trên thành phố để tổ chức hôn lễ. Không ngờ trong ngày cưới, bỗng dưng tôi thấy một chiếc xe hơi hạng sang đến đỗ trước cửa. Mẹ chồng bước xuống với vẻ mặt rất vui vẻ như không có chuyện gì. Bà lại gần ôm tôi, còn tặng cho tôi một phong bao chúc mừng khá dày.

Nhìn thấy mẹ chồng, tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt không nói nên lời. Nhưng bà vẫn nhắc lại với tôi đề nghị trước đây đó là để con trai lại cho bà nuôi. Tôi thực sự băn khoăn không biết phải trả lời ra sao, tôi chỉ có mỗi đứa con nhưng nhà chồng cũng có mỗi đứa cháu nội này.