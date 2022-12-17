Cùng lúc tôi qua lại với cả hai người bạn trai rồi phát hiện có thai, hai người liền đòi cưới

Tôi cứ âm thầm đi bên cạnh quan tâm, chăm sóc anh suốt hơn 1 năm đại học. Sau khi ra trường, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình vì nghĩ rằng không thể cứ âm thầm đi bên Giang mãi.

Tôi năm nay 29 tuổi, trước kia tôi và Giang là bạn của nhau từ thời đại học. Đó là chàng trai thông minh, có khiếu hài hước, học giỏi và đương nhiên được nhiều cô gái để ý, trong số đó có tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi không có gì nổi trội, gia cảnh lại bình thường nên không dám bày tỏ tình cảm.

Tình yêu của chúng tôi đầy ấm áp, yêu thương cho đến khi Giang được công ty cử sang nước ngoài với thời gian ba năm.

Thật may vì anh ấy cũng đồng ý, vậy là chúng tôi thành một đôi. Ngày ấy hai đưa đi làm nhưng lương thấp, vẫn còn nghèo nên thi thoảng gặp nhau chở nhau đi ăn ốc, anh tặng tôi vài ba món quà dù rẻ tiền như chiếc túi xách bán trên vỉa hè hay đôi bông tai là tôi cũng rất vui rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Giang nói anh cũng muốn đi xa một thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, nếu anh đi 3 năm về thì công việc của anh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và đương nhiên với một cơ hội hiếm có này thì không có lý do nào Giang lại từ bỏ.

Thế nhưng, tôi thì không muốn người yêu mình đi, xa mặt lại cách lòng, biết đâu tình yêu sâu đậm của chúng tôi lại vỡ vụn vì khoảng cách.

Và đúng như những gì tôi suy đoán, khi Giang sang nước ngoài được 6 tháng thì tình cảm của chúng tôi nhạt dần, phần vì khác nhau múi giờ nên khó nói chuyện, tâm sự hơn trước, phần vì công việc của cả hai đều rất bận rộn và có những mối quan tâm khác.

Chán nản vì ngày lễ người ta được người yêu đưa đi chơi, mua quà còn tôi cứ ru rú ở nhà. Giữa lúc này thì An xuất hiện. An hơn tôi 6 tuổi, là con trai giám đốc công ty tôi, vừa chuyển từ chi nhánh Sài Gòn về Hà Nội làm việc.

Rút kinh nghiệm lần trước với Giang, lại đang cô đơn, tôi nhanh chóng tiếp cận An. Không lâu sau đó, chúng tôi đường đường chính chính là người yêu của nhau, công việc phối hợp ăn ý, tan tầm lại là tình nhân ngọt ngào.

Tôi quyết định nói lời chia tay Giang. Trong tình yêu với An tôi thực sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Chẳng phải ngày gì nhưng thỉnh thoảng An cũng tặng tôi đôi giày hay chiếc túi xách hàng hiệu làm tôi vô cùng sung sướng vì đó là minh chứng cho tình yêu của bạn trai dành cho tôi.

Mọi thứ đang yên bình thì Giang trở về. Vì còn yêu tôi rất nhiều nên anh vẫn luôn níu kéo, theo đuổi tôi. Thỉnh thoảng bạn trai cũ liên lạc, tôi có nhận lời đi chơi cùng. Dạo gần đây, tình yêu của tôi và An bị gia đình anh phản đối, anh lại cũng chán nản và đôi lúc cáu kỉnh với tôi.

Vậy là cùng một thời điểm, tôi qua lại với cả hai người bạn trai.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi phát hiện mình có thai. Theo tính toán tôi biết cái thai là của An - bạn trai nhà giàu. Biết chuyện, An rất vui, nói rất muốn cưới tôi và giờ sẽ về xin gia đình cưới tôi vì dù bố mẹ có phản đối tôi nhưng giờ tôi mang thai rồi thì chắc bố mẹ anh cũng phải chiều chúng tôi.

Thế nhưng, mẹ anh biết chuyện bà hẹn tôi đến quán cafe và xỉ nhục tôi rằng cố ý bẫy con trai bà để bước vào gia đình danh giá và trước khi rời đi bà còn nói tôi đừng có mơ chuyện về làm dâu nhà giàu, kể cả đó là cháu bà thì tôi sinh xong, bà ấy xét nghiệm ADN và sẽ đưa đứa bé về nuôi.

Đang đau khổ thì trong một lần đi ăn với người yêu cũ để giải tỏa tâm trạng thì tôi lên cơn nghén, nôn ọe. Giang nghi ngờ tôi mang thai, anh nói nếu tôi đã có thai thì anh sẽ làm đám cưới, giờ anh có chút kinh tế, có nhà cửa nên chẳng có gì phải lo.

Tôi đang rất hoang mang không biết nên làm sao cho phải dù muốn đến bên người yêu cũ để có cuộc sống yên bình nhưng sau này anh phát hiện đó không phải con anh thì anh cũng sẽ chia tay tôi mất.