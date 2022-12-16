Bí mật đến thăm chồng đi làm xa, vừa đến cửa phòng tôi bất ngờ muốn ngất xỉu vì thứ hiện trước mắt trên giường ngủ của anh

Tâm sự 16/12/2022 23:29

Muốn dành cho chồng sự bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật nhưng cuối cùng anh lại dành cho tôi cú sốc quá kinh hãi này.

Tôi với chồng quen biết vì làm cùng một công ty. Tôi và anh ấy đều là trưởng phòng của 2 phòng ban khác nhau. Sau khi quen một thời gian, biết tôi mới chia tay bạn trai, anh điên cuồng tiếp cận, theo đuổi tôi theo những cách ngọt ngào, lãng mạn nhất. Trước đó, tôi cũng nghe đồng nghiệp rỉ tai rằng anh là người khéo mồm, trăng hoa, khó tin nhưng tôi vẫn quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Sau hơn 2 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Sau khi cưới, vì phải chịu nhiều o ép, áp lực của công ty, chồng tôi đồng ý chuyển công tác từ Hà Nội vào TPHCM để có thêm cơ hội. Anh ấy dự định vào đó một thời gian rồi cũng sẽ đón tôi vào.

Bí mật đến thăm chồng đi làm xa, vừa đến cửa phòng tôi bất ngờ muốn ngất xỉu vì thứ hiện trước mắt trên giường ngủ của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internetz

Sau khi chồng tôi vào TPHCM được 1 tháng, tôi thấy người khang khác, mệt mỏi, buồn nôn. Mấy chị đồng nghiệp khuyên tôi nên đến bệnh viện siêu âm và tôi rất bất ngờ khi được bác sỹ báo tin rằng đã mang thai.

Tôi vừa mừng vừa lo, lúc đó tôi chỉ muốn thông báo tin này với chồng ngay lập tức. Khi lấy điện thoại định nhắn tin với chồng thì tôi nhớ ra còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy. Tôi định bụng sẽ thông báo tin mừng này đúng vào dịp đặc biệt. Vậy nên tôi âm thầm đặt vé máy bay vào TPHCM.

Sau khi xuống sân bay, tiện đường tôi mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ để làm chồng thêm bất ngờ. Khi đến căn hộ mà anh thuê, tôi nghĩ rằng chắc hôm đó anh nghỉ việc vì cửa vẫn hé mở. Mở cánh cửa căn hộ ra, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ nằm trên giường của chồng.

Thấy người đó không quen, "máu điên" trong người tôi sôi sục. Tôi hét lên: "Cô là ai? Sao lại nằm trên giường chồng tôi?".

Người phụ nữ trong bộ váy lả lơi, hững hờ, vừa ngáp ngủ vừa trả lời tôi: "Chị là ai? Sao lại vào đây?".

Tôi giận dữ: "Đây là nhà chồng tôi thuê! Ai cho phép cô vào đây ngủ?".

Cô ta cũng nổi giận: "Đây là nhà bạn trai tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm đám cưới".

Giữa lúc đó, chồng tôi bước ra từ nhà vệ sinh và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh lắp bắp nói: "Sao em lại đến đây?".

Tôi mỉm cười chua chát: "Không quan trọng, anh đã cho em một bất ngờ quá lớn đấy".

Người phụ nữ kia cũng không phải dạng vừa, cô ta còn lớn tiếng hỏi chồng tôi: "Ai thế anh? Vì sao cô ta lại vào được đây?".

Tôi toan bỏ đi thì chồng tôi níu tay tôi và nói: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Xin em tha thứ cho anh".

Tôi lạnh lùng đáp: "Anh không cần nói thêm gì nữa. Hẹn gặp lại anh tại tòa".

Bí mật đến thăm chồng đi làm xa, vừa đến cửa phòng tôi bất ngờ muốn ngất xỉu vì thứ hiện trước mắt trên giường ngủ của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, anh rời TPHCM về Hà Nội để xin lỗi tôi. Chẳng hiểu có phải mấy chị đồng nghiệp kháo nhau mà anh biết tôi có mang. Anh vừa xin lỗi, vừa nhắc đến đứa con trong bụng tôi, hứa sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt đẹp khiến tôi cũng mềm lòng. Tôi nửa muốn tha thứ cho chồng, nửa muốn tránh xa anh ấy vì không chắc đây là lần cuối cùng anh phản bội vợ con.

Liệu tôi có thể tin vào lời hứa hẹn của chồng?

Tin lời hứa hẹn đường mật của phó giám đốc, nữ nhân viên sa chân vào kế hoạch được vẽ sẵn để rồi nhận lại cái kết nhục nhã, cay đắng

Tin lời hứa hẹn đường mật của phó giám đốc, nữ nhân viên sa chân vào kế hoạch được vẽ sẵn để rồi nhận lại cái kết nhục nhã, cay đắng

Khi chuyện bại lộ, anh nhờ quan hệ mà giữ được chức vụ, chỉ có tôi chịu nhục nhã trước công ty vì danh 'tiểu tam', đau khổ hơn là sự ghẻ lạnh từ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình ngoại tình lừa dối vợ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 51 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 51 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa