Bí mật đến thăm chồng đi làm xa, vừa đến cửa phòng tôi bất ngờ muốn ngất xỉu vì thứ hiện trước mắt trên giường ngủ của anh

Sau hơn 2 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Sau khi cưới, vì phải chịu nhiều o ép, áp lực của công ty, chồng tôi đồng ý chuyển công tác từ Hà Nội vào TPHCM để có thêm cơ hội. Anh ấy dự định vào đó một thời gian rồi cũng sẽ đón tôi vào.

Tôi với chồng quen biết vì làm cùng một công ty. Tôi và anh ấy đều là trưởng phòng của 2 phòng ban khác nhau. Sau khi quen một thời gian, biết tôi mới chia tay bạn trai, anh điên cuồng tiếp cận, theo đuổi tôi theo những cách ngọt ngào, lãng mạn nhất. Trước đó, tôi cũng nghe đồng nghiệp rỉ tai rằng anh là người khéo mồm, trăng hoa, khó tin nhưng tôi vẫn quyết nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Tôi vừa mừng vừa lo, lúc đó tôi chỉ muốn thông báo tin này với chồng ngay lập tức. Khi lấy điện thoại định nhắn tin với chồng thì tôi nhớ ra còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy. Tôi định bụng sẽ thông báo tin mừng này đúng vào dịp đặc biệt. Vậy nên tôi âm thầm đặt vé máy bay vào TPHCM.

Sau khi chồng tôi vào TPHCM được 1 tháng, tôi thấy người khang khác, mệt mỏi, buồn nôn. Mấy chị đồng nghiệp khuyên tôi nên đến bệnh viện siêu âm và tôi rất bất ngờ khi được bác sỹ báo tin rằng đã mang thai.

Sau khi xuống sân bay, tiện đường tôi mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ để làm chồng thêm bất ngờ. Khi đến căn hộ mà anh thuê, tôi nghĩ rằng chắc hôm đó anh nghỉ việc vì cửa vẫn hé mở. Mở cánh cửa căn hộ ra, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ nằm trên giường của chồng.

Thấy người đó không quen, "máu điên" trong người tôi sôi sục. Tôi hét lên: "Cô là ai? Sao lại nằm trên giường chồng tôi?".

Người phụ nữ trong bộ váy lả lơi, hững hờ, vừa ngáp ngủ vừa trả lời tôi: "Chị là ai? Sao lại vào đây?".

Tôi giận dữ: "Đây là nhà chồng tôi thuê! Ai cho phép cô vào đây ngủ?".

Cô ta cũng nổi giận: "Đây là nhà bạn trai tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm đám cưới".

Giữa lúc đó, chồng tôi bước ra từ nhà vệ sinh và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh lắp bắp nói: "Sao em lại đến đây?".

Tôi mỉm cười chua chát: "Không quan trọng, anh đã cho em một bất ngờ quá lớn đấy".

Người phụ nữ kia cũng không phải dạng vừa, cô ta còn lớn tiếng hỏi chồng tôi: "Ai thế anh? Vì sao cô ta lại vào được đây?".

Tôi toan bỏ đi thì chồng tôi níu tay tôi và nói: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Xin em tha thứ cho anh".

Tôi lạnh lùng đáp: "Anh không cần nói thêm gì nữa. Hẹn gặp lại anh tại tòa".

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, anh rời TPHCM về Hà Nội để xin lỗi tôi. Chẳng hiểu có phải mấy chị đồng nghiệp kháo nhau mà anh biết tôi có mang. Anh vừa xin lỗi, vừa nhắc đến đứa con trong bụng tôi, hứa sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt đẹp khiến tôi cũng mềm lòng. Tôi nửa muốn tha thứ cho chồng, nửa muốn tránh xa anh ấy vì không chắc đây là lần cuối cùng anh phản bội vợ con.

Liệu tôi có thể tin vào lời hứa hẹn của chồng?