Đôi khi quãng thời gian tìm hiểu trước hôn nhân không đủ để người ta thấu đáo hơn về một người. Cứ nói rằng chỉ cần yêu thương thì cả hai nên kết hôn, chung sống với nhau. Thế nhưng những điều ảnh hưởng đến một cuộc hôn nhân không chỉ có như thế.

Mình và anh có thời gian tìm hiểu rồi yêu nhau được hơn 2 năm sau đó mới tiến đến kết hôn.

Cũng trong chính thời gian đó anh là người luôn luôn quan tâm đến mình. Gia đình anh điều kiện cũng ở mức bình thường chính vì điều đó anh rất cần cù chịu khó làm ăn, khiến cho mình cũng rất cảm động trước tình cảm chân thành, ý chí của anh.

Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống như một đống đổ nát, mình không biết cuộc sống người khác thế nào nhưng đây là cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mình bắt đầu mang thai ở tháng thứ 5 thì anh đã thay đổi hoàn toàn, mình phát hiện ra anh đã cặp với một cô bé đồng nghiệp. Đến khi mình phát hiện ra thì hai người họ đã cặp kè với nhau được 4 tháng rồi có đi nhà nghỉ với nhau. Sau đó anh đã xin lỗi mình và hứa sẽ thay đổi rồi chuyển chỗ làm việc không liên quan gì đến cô bé đó nữa…

Trong thời gian này anh luôn luôn về nhà trong tình trạng sặc mùi rượu và say xỉn. Những lúc mình ốm nghén không ăn nổi dù một miếng cơm nhưng anh cũng không một lời quan tâm, động viên xem tình trạng sức khỏe của vợ như thế nào.

Những lúc đi khám thai, anh chưa bao giờ đưa mình đi, toàn một mình bắt taxi để đi khám, anh bảo không có thời gian? Con mình, vợ mình còn không có thời gian…

Nhưng rồi chứng nào vẫn tật đó, khi sang công ty mới để làm việc anh lại đong đưa tán tỉnh một chị hơn anh ấy 2 tuổi đã có gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Mình đã điện và nói chuyện đầu đuôi với bố, mẹ chồng mình và rồi mẹ chồng mình cũng đã lên Hà Nội để chăm sóc mình và răn dạy lại chồng mình.

Họ có đến nhà chị kia để nói chuyện với cả chồng chị ấy nữa, nhưng tưởng một lời nói, lời dạy của người mẹ sẽ khiến cho một người con trai thấm thía và thay đổi nhưng không.

Một tin sét đ.ánh khác nữa đến khi anh đã nợ gần mấy trăm triệu với lý do trò chơi đỏ đen, lô đề, đ.ánh bạc…

Thông tin đó đã khiến cho mẹ chồng mình sốc, ngất lịm đi, sau khi hoàn hồn lại mẹ chồng mình đã động viên mình về nhà mẹ đẻ mình để có người chăm sóc.

Mẹ chồng mình cũng thỉnh thoảng sang thăm vì mẹ không thể bỏ người con trai của mình và cũng không thể bỏ cháu, cái chính là để cho mình đỡ bị căng thẳng, suy nghĩ nhiều về cuộc sống lúc đó.

Trong thời gian ở bên nhà ngoại thì anh cũng không một lần đến chỗ vợ, mình sinh em bé cho đến bé được 6 tháng tuổi thì anh đến trông nom con chỉ duy nhất một lần, cũng không một cuộc điện thoại.

Đến nay bé cũng đã cứng, cũng gần được một tuổi thì mẹ chồng mình đã động viên mình rằng ‘con hãy ly hôn đi, con trai của mẹ không xứng đáng với con, nó cũng không xứng đáng được làm bố đứa bé. Lỗi lầm nó gây ra thì nó phải là người phải chịu, còn bố, mẹ sẽ cố gắng phụ giúp cùng con hàng tháng để nuôi cháu, không ly hôn thì con sẽ là người chịu khổ’.

Rồi mẹ chồng mình cũng bế đứa bé và nói rằng ‘bà chỉ mong rằng cháu nhanh lớn và trở thành người tốt thôi’. Khi nghe xong câu đó mình cũng ứa nước mắt ra và mẹ chồng mình cũng khóc theo.

Cuối cùng thì đơn ly hôn mình cũng là người chủ động viết rồi anh cũng đã chấp nhận để hai đứa chính thức ly hôn nhau.

Con thì mình nuôi, còn tính đến chuyện có nên đi tiếp bước nữa để kết hôn một lần nữa hay không? Thì chắc chắn là không, vì một lần đã là quá đủ, quá đau đớn, quá sức chịu đựng với mình rồi”.

Đọc xong câu chuyện nhiều người cảm thấy ngao ngán quá. Một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình, vợ con, thói hư tật xấu nào cũng mắc phải thì phải tránh xa. Phụ nữ có nhiều lựa chọn khác để hạnh phúc hơn, đừng bao giờ cố chấp với người chồng chẳng coi trọng vợ, coi thường hôn nhân.

Điều may mắn nhất của cô vợ này chắc chắn là sự ủng hộ của mẹ chồng. Có người mẹ chồng thấu hiểu như thế cũng là sự an ủi lớn.