Phát hiện chồng ‘dâng tận miệng’ vợ mình cho đồng nghiệp kèm tiết lộ 'sốc' trong nhà nghỉ, vợ choáng váng với lí do kinh ngạc mà không muốn ly hôn

Nào ngờ đâu, những dòng tin nhắn lại tố cáo 1 người chồng phản bội, độc đoán. Bản thân người vợ này vẫn muốn tha thứ.

Đáng chú ý, gã chồng còn khiến mọi người phẫn nộ khi không chỉ ngoại tình với người yêu cũ, chê bai vợ mà còn sẵn lòng "tặng vợ" cho đồng nghiệp. Mặc dù biết được bộ mặt thật của gã chồng đều cáng nhưng người vợ vẫn hết lòng yêu thương, thậm chí còn hỏi CĐM không biết phải làm cách nào để được chồng yêu thương. "Tôi đã yêu thương chồng bằng tất cả sự chân thành, đổi lại là sự dối trá lừa lọc. Anh có quỹ đen, anh ngủ với tình cũ. Nhưng đau nhất vẫn là chồng chê tôi hôi hám không dám ngủ cùng suốt năm nay. Tôi hận chồng nhưng vẫn không muốn bỏ anh ấy. Theo mọi người, tôi phải làm sao để được chồng yêu đây?", người vợ viết.

Hiện tại, rất nhiều người khuyên chị vợ hãy sớm dứt khoát bởi từ trước tới nay chỉ có cô mới đem lòng yêu anh ta hết mực, ngược lại người chồng của cô không hề coi trọng vợ còn làm nhiều chuyện xấu xa sau lưng. Dù có lựa chọn tha thứ và tiếp tục chung sống chắc chắn cũng không có hạnh phúc. Bên cạnh đó, một số người thì tỏ ra tức giận vì cô vợ yêu đương quá mù quáng nên mới không muốn ly hôn với một gã chồng sở khanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chong-dang-tan-mieng-vo-minh-cho-ong-nghiep-kem-tiet-lo-soc-trong-nha-nghi-vo-choang-vang-voi-li-do-kinh-ngac-ma-khong-muon-ly-hon-564214.html