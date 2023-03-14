Phát hiện chồng ‘dâng tận miệng’ vợ mình cho đồng nghiệp kèm tiết lộ 'sốc' trong nhà nghỉ, vợ choáng váng với lí do kinh ngạc mà không muốn ly hôn

Tâm sự 14/03/2023 16:32

Nào ngờ đâu, những dòng tin nhắn lại tố cáo 1 người chồng phản bội, độc đoán. Bản thân người vợ này vẫn muốn tha thứ.

Đáng chú ý, gã chồng còn khiến mọi người phẫn nộ khi không chỉ ngoại tình với người yêu cũ, chê bai vợ mà còn sẵn lòng "tặng vợ" cho đồng nghiệp. Mặc dù biết được bộ mặt thật của gã chồng đều cáng nhưng người vợ vẫn hết lòng yêu thương, thậm chí còn hỏi CĐM không biết phải làm cách nào để được chồng yêu thương. "Tôi đã yêu thương chồng bằng tất cả sự chân thành, đổi lại là sự dối trá lừa lọc. Anh có quỹ đen, anh ngủ với tình cũ. Nhưng đau nhất vẫn là chồng chê tôi hôi hám không dám ngủ cùng suốt năm nay. Tôi hận chồng nhưng vẫn không muốn bỏ anh ấy. Theo mọi người, tôi phải làm sao để được chồng yêu đây?", người vợ viết.

Phát hiện chồng ‘dâng tận miệng’ vợ mình cho đồng nghiệp kèm tiết lộ 'sốc' trong nhà nghỉ, vợ choáng váng với lí do kinh ngạc mà không muốn ly hôn - Ảnh 1
 

 

Phát hiện chồng ‘dâng tận miệng’ vợ mình cho đồng nghiệp kèm tiết lộ 'sốc' trong nhà nghỉ, vợ choáng váng với lí do kinh ngạc mà không muốn ly hôn - Ảnh 2
 

 

Phát hiện chồng ‘dâng tận miệng’ vợ mình cho đồng nghiệp kèm tiết lộ 'sốc' trong nhà nghỉ, vợ choáng váng với lí do kinh ngạc mà không muốn ly hôn - Ảnh 3
 

Hiện tại, rất nhiều người khuyên chị vợ hãy sớm dứt khoát bởi từ trước tới nay chỉ có cô mới đem lòng yêu anh ta hết mực, ngược lại người chồng của cô không hề coi trọng vợ còn làm nhiều chuyện xấu xa sau lưng. Dù có lựa chọn tha thứ và tiếp tục chung sống chắc chắn cũng không có hạnh phúc. Bên cạnh đó, một số người thì tỏ ra tức giận vì cô vợ yêu đương quá mù quáng nên mới không muốn ly hôn với một gã chồng sở khanh.

Vợ cùng bố đẻ bắt quả tang chồng ngoại tình, khi tới nơi, cô lập tức 'xử đẹp' kẻ phản bội, lôi những dòng tin nhắn mùi mẫn đọc mà xót xa thay

Vợ cùng bố đẻ bắt quả tang chồng ngoại tình, khi tới nơi, cô lập tức 'xử đẹp' kẻ phản bội, lôi những dòng tin nhắn mùi mẫn đọc mà xót xa thay

Vợ có nào ngờ đâu, khi vợ đang bận rộn công việc chăm lo cho gia đình, chồng lại 'mèo mả gà đồng' với những dòng tin nhắn đọc mà 'choáng'.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 6 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường