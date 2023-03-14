Phát hiện bạn gái ngoại tình với người đàn ông ‘đáng tuổi bố', anh người yêu sốc toàn tập với lý do không đỡ nổi này

Tâm sự 14/03/2023 12:11

Đến khi xảy ra sự việc trên, anh vô cùng ngỡ ngàng vì lí do cô mong anh thông cảm, một phen dở khóc dở cười quá đáng.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen dở khóc dở cười với trường hợp nam thanh niên cay cú "bóc phốt" người yêu cắm sừng trong đêm. Thế nhưng đang lúc khi dân tình rần rần nắm bắt vụ việc thì những bài viết của anh chàng lại bất ngờ bị report và "bay màu".

Cụ thể, bài đăng của anh chàng cho biết anh và người yêu đã bên nhau được 9 tháng, và anh chàng cũng là mẫu người yêu "nhà người ta" khi hết lòng hết dạ, cung phụng bạn gái nhưng cái kết lại bị người yêu cắm cho "cặp sừng" dài hết lần này đến lần khác.

Anh chàng cay cú viết: "Kính gửi em có biệt danh tên Đen, tên V.T.H.A, mới đổi tên thành Vu.Kh.H, người Ninh Bình thân yêu, anh trao cho em con tim, sao em trao cho anh cặp sừng trên đầu?

Yêu nhau 9 tháng, bên nhau vui buồn có nhau, tôi chưa để cô phải thiếu thốn bao giờ. Cô kêu đau bụng, tôi sang thăm, cơm nước cho cô ăn, cô vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như hôm nay tôi không đọc được tin nhắn thì chắc cũng định ỉm đi giấu tôi cả đời...".

Phát hiện bạn gái ngoại tình với người đàn ông ‘đáng tuổi bố', anh người yêu sốc toàn tập với lý do không đỡ nổi này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong một lần sang chăm người yêu ốm, anh chàng đã bất ngờ phát hiện được tin nhắn của người yêu với hai cô gái. Đáng chú ý là nội dung tin nhắn của họ là trao đổi về buổi thác loạn họ mới trải qua. Chẳng những đọc được tin nhắn "bay lắc" của bạn gái, nam thanh niên còn phát hiện người yêu nhắn tin với người đàn ông lạ. Trong điện thoại còn lưu giữ cả những hình ảnh nhạy cảm hai người tình tứ sau khi "lâm trận".

Anh chàng tố người yêu của mình qua lại với một người đàn ông lớn tuổi, thậm chí họ còn trao đổi và hỏi người đàn ông này cho mình bao nhiêu tiền. Cô gái còn nũng nịu bảo "em về để đâu rồi, mất 2 triệu", thậm chí người yêu của anh chàng còn hứa hẹn tiếp tục qua đêm với người đàn ông kia. 

Quá cay cú, anh chàng viết: "Chỉ vì đợt này tôi không cho đủ tiền, chỉ vì 4 triệu mà cô đã phản bội tôi, trở thành người đàn bà không thể chấp nhận nổi trong mắt tôi, đi thác loạn với lão già sinh năm 1974, còn hơn cả tuổi bố cô. Nghe lại lời cô kể với tôi về việc hai người qua đêm với nhau mà ứa nước mắt. Thực sự quá kinh tởm" .

Phát hiện bạn gái ngoại tình với người đàn ông ‘đáng tuổi bố', anh người yêu sốc toàn tập với lý do không đỡ nổi này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị bạn trai phát giác qua đêm và trao đổi tình tiền với người đàn ông đáng tuổi cha chú, cô gái liên tục giải thích. Cô nói rằng vì quen được chu cấp nhưng thời gian vừa rồi hao hụt tiền nên mới làm liều. Lý do này chẳng những không khiến anh chàng tin tưởng mà còn khiến nam thanh niên cay đắng: "Đến giờ, tôi biết được sự thật rồi, cô vẫn còn nói được câu: 'Em cũng chỉ vì mấy triệu đóng tiền nhà… Nghe có chán không.

Bản thân cô trước khi quen tôi, tôi đã biết có quá khứ không ra sao rồi, nhưng vẫn bỏ qua hết, để cô làm con người đàng hoàng. Đến ngày hôm nay thì tôi không thể chấp nhận nổi nữa".

Chẳng những thế, cô bạn gái này còn đi kể với bạn chuyện mới đi một đêm đã bị bạn phát hiện. Than là thế chứ cô nàng này vẫn chứng nào tật nấy, khi được người đàn ông đáng tuổi cha chú nhắn tin thì vẫn "đò đưa" tâm sự đã bị người yêu phát giác. Đồng thời gái xinh còn hỏi: "Anh lo cho em được không", người đàn ông này còn rủ cô qua gặp và dỗ dành "thế thì về với anh".

Sau khi sự việc vỡ lở, lấy lý do túng thiếu tiền nhà nhưng người yêu vẫn lạnh lùng, cô gái xinh đẹp liên tục xin lỗi và mong được tha thứ. Cô gái này còn khẳng định "em yêu anh rất nhiều".

Xin lỗi chưa đủ, cô lấy lý do: "Em ở Hà Nội cũng vì anh, không có anh em chẳng ở đây làm gì cả" mong người yêu bỏ qua. Nhưng với "chiếc sừng" dài dài, nam thanh niên đã dứt khóa không muốn tiếp tục cuộc tình đầy đau đớn này nữa.

Hiện tại, bài phốt về người yêu của nam thanh niên đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người lại cho rằng, cả hai đã chia tay thì anh chàng cũng nên dừng lại vì đăng đàn "bóc phốt" người yêu cũ là không nên.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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