Bắt quả tang vợ ngoại tình tại nhà nghỉ, không đánh tình địch, chồng mở máy livestream đầy bình tĩnh nhưng sốc hơn nữa là thái độ của cô ta

Tâm sự 13/03/2023 21:25

Không đánh đập gã tình nhân, chồng mở máy phát trực tiếp cho tất cả mọi người đều nghe. Nhưng ngạc nhiên khi cô ta không nói một câu, mà chỉ kéo vali ra ngoài cổng và...

Những câu chuyện đánh ghen, bắt quả tang ngoại tình hiện tại đã không phải là việc hiếm hiện nay. Nhất là với sự phát triển của mạng xã hội, tốc độ lan truyền của những sự vụ này có thể nói là chóng mặt.

Đằng sau mỗi câu chuyện ầm ĩ ấy là rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc hành xử của những người trong cuộc. Không ít những người bị “cắm sừng” vì quá tức giận đã có hành xử thiếu kiểm soát, gây thương tích cho đối phương khiến bản thân mất đi hình ảnh, thậm chí còn có thể phải đối diện với những hậu quả ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, cũng có không ít những người trong cuộc vẫn giữ được sự bình tĩnh khi bắt gặp bạn đời của mình ngoại tình. Cách hành xử của họ được dân tình hết lời khen ngợi. Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền một clip do chính tay người chồng quay, ghi lại cảnh ngoại tình của vợ mình. Đáng nói hơn cả là thái độ của hai vợ chồng đã tạo ra tranh luận sôi nổi.

Bắt quả tang vợ ngoại tình tại nhà nghỉ, không đánh tình địch, chồng mở máy livestream đầy bình tĩnh nhưng sốc hơn nữa là thái độ của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, anh chồng đã bắt tại trận vợ và người tình trong nhà nghỉ. Thay vì xông vào đánh đập tình địch, anh chồng chọn giải pháp chỉ đứng quay clip và “giới thiệu” cho mọi người được biết chuyện không hay ho của vợ. Anh chồng còn tiết lộ luôn tên vợ, réo tên bố vợ: "Đi đi, đi theo hắn luôn đi. Chúng bay mèo mả gà đồng làm sao qua được mắt tao. Đây, L.T.Y.N, con của ông L.V.Đ, dắt trai về phòng này...", người chồng nói trong clip.

Không dừng lại ở đó, anh chồng còn tiết lộ việc để bắt tận nơi như thế này đã phải chuẩn bị khá kỹ: "Biết tao cài cắm bao nhiêu người ở đây không? Có cần đọc mấy giờ, mấy phút đến không?". Có thể thấy, người chồng hoàn toàn không động tay động chân, cũng không buông lời chửi bới mà nói với tông giọng khá bình tĩnh, lịch sự.

Đáng chú ý nhất của clip có lẽ chính là thái độ của người vợ. Trước những lời tố cáo của chồng, cô vợ giữ gương mặt lạnh tanh, không nói một câu. Sau đó, cô vợ kéo vali ra ngoài cổng, đi cùng với người tình. Vụ việc này được cho là diễn ra ở Nghệ An.

Rất nhanh chóng, đoạn clip được dân mạng quan tâm, tranh luận sôi nổi. Phần đông mọi người đều cho rằng với thái độ của cô vợ như vậy, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không thể cứu vãn. “Đã đi ngoại tình, chồng bắt tại trận mà thái độ cô vợ vẫn như thế kia thì chỉ có bỏ. Anh chồng quá khôn ngoan khi không đánh ghen. Đánh mà làm gì, chỉ tổ bẩn tay, làm thế này vợ đủ mất mặt, ê chề với mọi người rồi. Người vợ như thế cũng chẳng tiếc làm gì để mà phải đánh ghen cho mệt người”, bạn Minh Đức bày tỏ.

Bắt quả tang vợ ngoại tình tại nhà nghỉ, không đánh tình địch, chồng mở máy livestream đầy bình tĩnh nhưng sốc hơn nữa là thái độ của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách xử sự của anh chồng được dân tình khen ngợi vì đánh ghen rất bình tĩnh, không đụng chân đụng tay. “Rất ấn tượng với anh chồng, bình tĩnh, nhã nhặn, lịch sự. Cô vợ không xứng đáng thì tiếc làm gì mà phải đánh ghen. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Người không tốt thì nên bỏ đi thôi”, nickname Phan Chiến bình luận.

“Nhìn mặt vợ không chút hối lỗi, khổ thân anh chồng, nhưng đúng là không phải ai cũng bình tĩnh được như anh chồng. Cách hành xử nhẹ nhàng, xứng đáng 10 điểm. Như thế này vợ nhục để đâu cho hết, còn hơn gấp mấy mươi lần lao vào đấm đá rồi cả anh cả ả đều xấu mặt”, Thu Quỳnh nói.

Tuy nhiên, việc quay clip và gọi đích danh tên vợ, bố vợ trong clip của người chồng cũng nhận về không ít bình luận phản đối, bởi dù gì đây cũng là chuyện trong gia đình, thay vì tung hê lên mạng, tốt nhất nên đóng cửa bảo nhau hoặc cả hai cùng ra tòa giải quyết mối quan hệ.

Hiện tại, chưa rõ kết cục sau cùng của cặp vợ chồng này sẽ như thế nào nhưng clip đánh ghen này vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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