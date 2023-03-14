Bị bạn gái bắt ghen tại trận đang hú hí với tiểu tam, gã đàn ông có hành động 'sốc' bất ngờ giúp nhân tình tẩu thoát khiến ai cũng ngỡ ngàng

Vào lúc cô đập cửa bắt đôi nhân tình đang lén lút phía dưới, cô bất ngờ hơn khi anh ta tìm cách cho nhân tình trốn như thế này.

Đoạn video quay lại cảnh đánh ghen khiến dư luận "dậy sóng". Video này đã nhanh chóng thu hút hơn 11 triệu lượt xem và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác. Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái tức giận, nhấn chuông và đập mạnh vào cánh cửa của ngôi nhà 2 tầng. Người phụ nữ này đòi xông vào bên trong. Cô này lớn tiếng quát tháo: "Mở cửa ra, đồ khốn. Tôi biết anh đang ở bên trong, mở ra... Đây sẽ là lần cuối anh làm thế này với tôi." Sự ồn ào đã thu hút được hàng xóm và mọi người xung quanh. Hóa ra, đây là một màn đánh ghen, cô gái bất ngờ tới nhà để bắt quả tang bạn trai lén lút ngoại tình với người phụ nữ khác.

Ảnh minh họa: Internet Ngay sau khi xông vào nhà và lên lầu, người bạn trai lăng nhăng đã xuất hiện từ trên tầng cùng một người thứ 3. Cả gã bạn trai trăng hoa và ả nhân tình đều trong trang phục "kiệm vải" như đang tìm cách để tẩu thoát. Đáng chú ý hơn là cả anh chàng trăng hoa còn liều mạng thả cô nhân tình từ tầng 2 xuống đất một cách chậm rãi để cô này chạy trốn. Những người hàng xóm cũng đã hỗ trợ giúp ả nhân tình xuống đất an toàn. Ngay lập tức, kẻ thứ 3 đã có màn ngụy trang hết sức "thần thánh" đó là trốn vào thùng carton. Sau khi không thấy được ả nhân tình, người phụ nữ lại bước ra bên ngoài hét lớn "cô ta đâu, cô ta đâu rồi". Vì quá sợ hãi, ả nhân tình đã vứt thùng carton và bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị người phụ nữ đuổi theo. Kết thúc đoạn video là cảnh hai người phụ nữ rượt đuổi nhau còn hàng xóm thì ôm bụng cười. Không biết kết cục của cả ba sẽ ra sao.

Ảnh minh họa: Internet Bên dưới phần bình luận video nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm đới với người phụ nữ khi bị bạn trai "cắm sừng". Một số khác thì hoài nghi đây là video được dàn dựng. Hiện tại, video này vẫn đang thu hút được sự quan tâm của netizen dù chưa ai xác định được đây là vụ việc dàn dựng hay là sự việc có thật.

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