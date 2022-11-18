Phát hiện anh chồng mua que thử thai, tôi phát điên yêu cầu anh ta làm rõ vấn đề này, chưa kịp nghe lời giải thích thì một người từ đâu xuất hiện hóa giải vụ việc

Tâm sự 18/11/2022 09:06

Nghe người này bảo phải tìm người giúp việc gấp, tôi hoang mang chẳng hiểu việc ấy có liên quan gì đến chuyện vợ chồng tôi đang cãi nhau nữa. Đến khi tìm hiểu thì tôi mới tá hỏa phát hiện ra sự thật.

Tôi mới lên chức trưởng phòng phụ trách kinh doanh, thành ra phải đi công tác triền miên. Việc nhà, con cái tôi nhờ vào chồng hết, cũng may anh ấy chịu khó giúp tôi không một lời than vãn. Tôi cứ nghĩ mình hạnh phúc lắm, cho đến một hôm được bà hàng xóm tiết lộ chuyện động trời.

Sau chuyến công tác, tôi vừa lếch thếch kéo vali mệt mỏi đi từ đầu ngõ về thì gặp bà hàng xóm hay chuyện. Bà ấy kéo tay tôi lại, hớn hở chúc mừng: "Cô có bầu rồi hả, thấy chú nhà đi mua que thử thai, còn ngại ngùng khi bị tôi bắt gặp".

Tôi tái mặt, cố gắng cười gượng với bà ta, cảm ơn rồi vội vã về nhà. Tôi làm gì có tâm trí nào mà sinh thêm con, việc công ty bận không ngẩng được mặt lên, một đứa con tôi còn nuôi không xong mà dám sinh thêm. Lẽ nào chồng ngoại tình, rồi mua que thử thai cho nhân tình?

Phát hiện anh chồng mua que thử thai, tôi phát điên yêu cầu anh ta làm rõ vấn đề này, chưa kịp nghe lời giải thích thì một người từ đâu xuất hiện hóa giải vụ việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào nhà, nhìn anh lụi cụi bếp núc, con trai bày bừa khắp nơi, tôi bực sẵn lại càng nổi máu điên. Tôi lôi ngay anh lên phòng ngủ chất vấn. Chẳng cần ướm lời, tôi nói thẳng luôn chuyện que thử thai, khóc lóc, mắng anh ầm ĩ.

Chồng tôi vò đầu bứt tai ra vẻ vô tội, rồi cứ tủm tỉm cười bảo tôi: "Chà, vợ anh cũng biết ghen hả? Em mà biết anh mua cái đấy cho ai em sẽ bất ngờ muốn ngất luôn đấy. Đợi đó, tí bố mẹ sang ăn cơm là biết". Tôi bực bội, quát tháo một hồi thì mệt rũ còn bị chọc tức, lại càng không hiểu thái độ kỳ lạ của chồng.

Một lát thì bố mẹ chồng sang chơi thật. Ông thấy tôi mắt đỏ hoe, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi mà quay sang bảo đang chết dở chuyện bà giúp việc đây. Đúng là mệt, già rồi còn đau đầu chuyện giúp việc.

Nghe bố chồng bảo phải tìm người giúp việc gấp, tôi hoang mang chẳng hiểu việc ấy có liên quan gì đến chuyện vợ chồng tôi đang cãi nhau nữa. Mãi sau tôi mới ngớ người ra vì sự thật khó tin. Hóa ra mẹ chồng tôi có bầu. Trời ạ! vợ chồng tôi năm nay 25 tuổi, mẹ chồng thực ra mới 48 tuổi. Tuổi này cũng có thể có bầu được nhưng mà hiếm lắm.

Tôi đang khóc mà bật cười, nhìn mẹ chồng có vẻ ngại, tôi phải nắm tay bà động viên mãi. Thấy chồng tôi nhăn nhó kể chuyện bị vợ ghen lồng lộn, bố mẹ chồng càng xấu hổ đỏ cả mặt.

Phát hiện anh chồng mua que thử thai, tôi phát điên yêu cầu anh ta làm rõ vấn đề này, chưa kịp nghe lời giải thích thì một người từ đâu xuất hiện hóa giải vụ việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc mẹ chồng tôi sinh, tôi phải thức mấy đêm phụ giúp ở viện. Nhưng công việc tôi bận, tất nhiên không chăm bà mãi được. Tệ một cái, người giúp việc giờ khó tìm, mà làm được vài tháng lại bỏ. Bố tôi suốt ngày kể lể bi hài chuyện người giúp việc, từ việc cãi nhau tay đôi với mẹ chồng tôi, đến việc giặt quần áo sơ sinh còn dính nguyên vết bẩn do con bé đi ị.

Tháng này, bố mẹ chồng tôi sa thải người giúp việc thứ 4, lo lắng căng thẳng khiến ông mất ngủ, tăng huyết áp. Chồng tôi sợ quá, bắt tôi xin nghỉ làm hẳn một thời gian để chăm mẹ và "em gái nhỏ". Tôi vừa ngại vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Tôi phải làm sao để từ chối mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà đây mọi người ơi? Có mối nào tìm người giúp việc tốt mà yên tâm được không? 

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau đớn bèn nghĩ cách làm điều này khiến anh ta hối hận

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau đớn bèn nghĩ cách làm điều này khiến anh ta hối hận

"Tôi ức chế lắm, cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu nhưng cố gắng tỉnh bơ đến bấm chuông cửa nhà bồ của chồng".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau