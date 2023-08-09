Đón con đi học về, tôi giật bắn mình khi nghe con gái nói trong lớp có một bạn rất giống mình, tôi lén lút trước nhà của cô giáo thì ngỡ ngàng biết sự thật điếng người

Tâm sự 09/08/2023 06:06

Tôi có nên gợi ý để chị dâu biết không, tôi thấy thương chị ấy quá. Hay là tôi cứ im lặng rồi tìm nhà trẻ khác cho con mình?

Tôi lấy chồng đã 5 năm. Người ta thường thở than chuyện mẹ chồng làm dâu, riêng tôi chẳng phải làm dâu nhưng phải sống cùng vợ chồng anh trai của chồng. Anh trai chồng hơn chồng tôi 13 tuổi. Bố mẹ chồng tôi mất sớm, một tay anh trai nuôi chồng tôi từ nhỏ đến lớn. Chồng tôi tôn trọng anh không khác gì bố mẹ mình.

Vợ chồng anh trai chồng dù thường cãi vã nhưng không bao giờ lớn tiếng trước mặt con cái. Anh chồng có bề ngoài trông khá lạnh lùng nhưng luôn sống có trách nhiệm với gia đình. Chị dâu cư xử nhẹ nhàng, thường chiều theo ý của chồng. Nhiều lúc họ cãi nhau, tôi nghe chị dâu nói vợ chồng sống lâu với nhau thì cái nghĩa lớn hơn cái tình. Tôi luôn nể trọng chị dâu.

Đón con đi học về, tôi giật bắn mình khi nghe con gái nói trong lớp có một bạn rất giống mình, tôi lén lút trước nhà của cô giáo thì ngỡ ngàng biết sự thật điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng trước, tôi và chồng tìm nhà trẻ để gửi con gái lên 4 tuổi. Vì vợ chồng tôi đều đi làm, vợ chồng anh trai cũng có con nhỏ nên không ai giữ con giúp tôi. Sau đó tôi được bạn bè giới thiệu một nhà trẻ tư nhân có uy tín. Chủ nhà trẻ là cô giáo mầm non, mở lớp tại nhà. Cô giáo này không chỉ có bằng cấp đàng hoàng, có cơ sở vật chất đủ đầy mà còn biết nấu ăn, khéo chăm trẻ con. Tôi thấy quá tốt nên quyết định chọn chỗ này

Trong lớp học có camera để bố mẹ theo dõi nên tôi rất an tâm khi thấy con mình được cô giáo chăm sóc cẩn thận. Không chỉ vậy, nếu có hôm tôi hay chồng đến đón con trễ thì cô giáo còn cho con tôi ăn chiều, rất tận tâm nhiệt tình.

Đến một hôm, tôi nghe con gái nói trong lớp có một bạn rất giống con. Ban đầu tôi nghe con nói thì không chú ý gì, nhưng khi con nói nhiều lần thì tôi dần để ý. Con tôi kể đứa trẻ đó ở cùng nhà với cô giáo. Có một lần đến rước con trễ, tôi thấy cô giáo bế đứa trẻ đó cũng cỡ tuổi con gái tôi, còn có rất nhiều nét giống nhau.

Tôi giả vờ nói với cô giáo sao hai đứa trẻ này lại giống nhau thế này, cô ấy chỉ lãng tránh nói trẻ con thì thường nhìn na ná nhau. Dù tôi nghĩ chẳng trùng hợp đến thế đâu, nhưng tôi vẫn nghi ngờ chồng mình.

Tôi quyết định âm thầm theo dõi trước cửa nhà cô giáo kia để xem chồng mình có xuất hiện không. Đồng thời, tôi cũng biết từ ngày thấy tôi để ý tới đứa trẻ kia thì cô giáo cũng giấu con mình đi, không để con chơi với những đứa trẻ khác.

Đến một hôm sau 3 ngày tôi theo dõi thì bất ngờ thấy một người đàn ông đến nhà cô giáo. Cô chết sững khi thấy đó không phải là chồng tôi mà là anh chồng của tôi! Tôi còn thấy anh bế đứa trẻ kia gọi “con gái ngoan” đầy yêu thương.

Sau khi trở về nhà tôi vẫn chưa nói với chồng, cũng không biết phải làm sao? Tôi có nên gợi ý để chị dâu biết không, tôi thấy thương chị ấy quá. Hay là tôi cứ im lặng rồi tìm nhà trẻ khác cho con mình?

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