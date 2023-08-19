Ôm nhào vào sợ sau 2 tháng đi công tác, vừa chạm tay tới vật lạ này trên giường thì tôi ngây người, không nói nên lời

Vừa thấy vợ, tôi đã ào đến ôm choàng lấy cô ấy. Tối đó, tôi lao vào vợ cuồng nhiệt để thỏa nỗi nhớ mong 2 tháng qua

Liên, vợ của tôi là một người phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Ai cũng tôi có phước lắm mới cưới được cô vợ thế này. Nếu không quen biết Liên từ thời đi học, theo đuổi cô ấy rất lâu thì tôi quả thật không thể thắng nổi những đối thủ vừa đẹp trai vừa giàu có khác. Do đó từ ngày lấy nhau, tôi rất yêu thương người vợ này. Dù vậy, vì tính chất công việc nên tôi phải thường xuyên xa nhà, không tránh khỏi những lần xa vợ cả vài tháng. Tôi thấy có lỗi vì để vợ ở nhà một mình nên luôn cố gắng bù đắp cho cô ấy bằng tình yêu và tiền bạc. Tôi còn gửi tiền về chăm lo cho gia đình vợ, cho vợ cảm giác an toàn.

Bố mẹ tôi dạo này hối thúc chuyện con cái. Nhưng tôi vẫn kiên quyết từ từ sẽ sinh con, giờ thì tôi và vợ vẫn kế hoạch. Mẹ tôi nghe thế thì khó chịu, bà trách tôi bênh vực vợ, nghi ngờ đó là ý của vợ tôi. Quả thật vợ tôi cũng chưa muốn sinh con, cô ấy nói trông con mà không có chồng bên cạnh thì tủi thân lắm. Tôi nghe thế thì mềm lòng đồng ý. Ảnh minh họa: Internet Vừa rồi tôi đi công tác xa vợ gần 2 tháng, hầu như không có nhiều thời gian cho vợ. Tôi không liên lạc thì vợ tôi cũng im luôn. Nghĩ vậy tôi cũng buồn nhưng khi hờn dỗi với vợ một chút thì cô ấy đã nói là muốn để tôi tập trung làm việc. Nghe vợ ngọt ngào nói thế, tôi dịu hẳn, mong đợi ngày về gặp vợ.

Vừa kết thúc công việc, tôi nhanh chóng trở về nhà. Vừa thấy vợ, tôi đã ào đến ôm choàng lấy cô ấy. Tối đó, tôi lao vào vợ cuồng nhiệt để thỏa nỗi nhớ mong 2 tháng qua. Nhưng khi tôi đưa tay chạm vào bao cao su bên cạnh thì tôi chết sững dừng luôn động tác. Hộp bao cao su gần đầy khiến tôi giật mình phát hiện chuyện tày đình. Tôi và vợ chưa muốn sinh con nên dùng biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Tôi thường mua nhiều hộp để bên cạnh giường. Nhưng tôi nhớ rõ ràng lần trước khi tôi đi công tác thì hộp bao cao su bên cạnh giường chỉ còn một cái, không thể nào gần đây như bây giờ. Tôi so ngày sản xuất của hộp đã khui và những hộp còn lại thì đúng là không trùng. Tôi chết lặng phát hiện vợ ngoại tình. Ban đầu vợ tôi nhất quyết chối, còn khóc lóc trách móc chồng. Nhưng bị tôi tra hỏi dữ dội, cô ấy đành khai đã ăn nằm với người khác. Cô ấy nói vì tôi thường đi xa nhà nên cô ấy rất cô đơn. Tôi quá thất vọng và tổn thương, tôi yêu vợ nhiều như thế mà cô ấy lại nỡ đối xử như thế với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/om-nhao-vao-so-sau-2-thang-di-cong-tac-vua-cham-tay-toi-vat-la-nay-tren-giuong-thi-toi-ngay-nguoi-khong-noi-nen-loi-610478.html