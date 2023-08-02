Đợt vừa rồi anh tôi được nghỉ mấy ngày về thăm gia đình. Đêm đầu tiên anh về, cứ tưởng anh chị sẽ có một đêm đoàn tụ vui vẻ và nồng nàn. Ai ngờ đâu khoảng gần 12 giờ đêm, lúc ấy cả nhà tôi đã chìm vào giấc ngủ thì phải giật nảy mình khi nghe được những tiếng la hét thất thanh của chị dâu vọng ra từ trong phòng.

Anh trai tôi là dân công trình thường đi làm xa nhà, khoảng một tháng mới về thăm vợ một lần. Anh chị cưới nhau gần một năm nay và vẫn chưa sinh con. Chị dâu bảo mang thai, sinh con mà không có chồng bên cạnh thì rất khổ cực. Hơn nữa chị vẫn còn trẻ, sẽ kế hoạch thêm 1, 2 năm nữa. Bố mẹ tôi thương các con nên cũng không bắt ép chị.

Thấy chúng tôi, chị cũng không nói năng gì chạy thẳng vào nhà tắm. Cả nhà tôi quá kinh hãi, vội vàng lao vào phòng anh chị thì phải sững sờ khi nhìn cảnh tượng bên trong. Anh tôi đang ngồi ở một góc giường trong bộ dạng thẫn thờ ngơ ngác. Còn trên giường ướt sũng nước, ngửi mùi và nhìn màu sắc thì dường như là nước cam ép. Ngoài ra còn lẫn những vết máu đỏ trong rất đáng sợ.

Bố mẹ tôi thính ngủ hơn cả, nghe tiếng hét vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Thì vừa hay gặp cảnh tượng chị dâu từ trong phòng ngủ xông ra với bộ dạng kinh hãi. Chị khóc nước mắt nước mũi tèm lem, tóc tai rũ rượi, bộ váy ngủ rách cả mảng lớn, trên mặt và người còn có những vết thâm tím.



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Tôi vội chạy ra xem chị dâu thế nào thì chị ấy đã chỉnh trang qua loa, mặc quần áo rồi xách túi bỏ đi khỏi nhà ngay trong đêm. Mặc dù tôi đã cố gắng khuyên chị ấy ở lại, có chuyện gì thì từ từ nói.

Lúc ấy nghe anh tôi kể lại mọi chuyện thì cả nhà mới biết đầu đuôi. Anh tôi lâu ngày không gặp vợ rất nhớ nên đã đòi hỏi chị ấy mấy lần. Nhưng sau một lần thì chị dâu kiên quyết không đồng ý nữa. Anh cũng không ép vợ. Ai ngờ lúc chuẩn bị ngủ thì anh tình cờ đọc được tin nhắn trong máy chị dâu. Chị nhắn tin với một người đồng nghiệp, anh ta mời chị đi uống nước cam và chị vui vẻ đồng ý.

Anh ghen tuông cho rằng vợ vì người đồng nghiệp kia mà lạnh nhạt với chồng. Nhà tôi vừa mua 1 thùng nước cam ép để trong tủ lạnh, anh tức tối mang cả thùng vào phòng ngủ bắt chị dâu phải uống cho bằng sạch. “Cô thích uống nước cam đúng không? Hôm nay cô không uống hết chỗ này thì đừng trách tôi ác!”, anh tôi đã nói như vậy với vợ.

Chị ấy không nghe, anh tôi dùng bạo lực bắt vợ uống, nước cam mới đổ lênh láng ra giường. Sau đó anh bắt ép chị quan hệ. Vì đang ghen tuông tức tối nên anh rất mạnh bạo, dẫn đến chị dâu bị thương chảy máu. Không thể chịu nổi chị dâu mới hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài như vậy.

Sau khi chị dâu đi, anh tôi rất hối hận về sự nóng nảy của mình. Hôm sau anh đã sang nhà mẹ vợ xin lỗi để đón chị ấy về. Vậy nhưng anh muốn đưa chị đến công trường chỗ anh làm việc để vợ chồng được gần nhau thì chị không đồng ý. Cho dù anh đã bảo sẽ xin cho chị làm kế toán công trình, công việc văn phòng nhàn hạ chứ không hề vất vả.

Anh tôi cũng vì quá yêu vợ nhưng tôi thấy chị dâu hình như không có nhiều tình cảm với chồng lắm. Chuyện chị ấy nhắn tin rồi hẹn gặp đồng nghiệp, cả nhà tôi đã không ai trách móc. Vậy mà sao chị ấy vẫn không muốn sống gần chồng? Nghĩ mà thương anh tôi quá, phải làm sao đây hả mọi người? Nếu cứ xa nhau thế này thì có ngày chị ấy cắm sừng lên đầu chồng cho mà xem!