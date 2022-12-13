Nửa đêm lần theo tiếng khóc thút thít vọng ra, tôi bấn loạn khi thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân chị giúp việc để van nài giúp che giấu 'trọng tội'

Tâm sự 13/12/2022 06:19

Tôi nghĩ cô ấy ra ngoài làm gì đó, tôi cũng định vào bếp uống nước. Cho tới khi đi qua phòng của chị Thư, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếng khóc thút thít của Hân từ phía trong vọng ra.

Tôi và Hân vừa kết hôn được 5 tháng. Đợt này công việc của chúng tôi đều bận rộn, lại nghĩ sắp tới Hân sẽ mang thai, sinh con rất vất vả mệt mỏi. Điều kiện của chúng tôi có đến nỗi nào đâu, sao phải chịu khổ. Chính vì thế tôi quyết định thuê người giúp việc để vợ được nhàn hạ hơn.

Chị giúp việc tên Thư, là người thôn quê chăm chỉ, chất phác. Vừa nhìn thấy chị ấy tôi đã ưng ngay. Tôi gọi điện báo cho Hân khi đó đang đi công tác cô ấy bảo tôi cứ tự quyết là được. Hôm chị Thư dọn đến thì vợ vẫn chưa về.

Vài hôm sau cô ấy mới kết thúc chuyến công tác, về nhà tôi hỏi vợ cảm nhận thế nào về chị Thư thì cô ấy ngập ngừng bảo “cũng được”. Đêm đầu tiên vợ về nhà, xa cô ấy mấy ngày nên tôi nhớ nhung, cứ quấn lấy vợ mãi mới rời. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm mới tỉnh dậy thì giật mình nhìn sang bên cạnh không thấy Hân đâu.

Nửa đêm lần theo tiếng khóc thút thít vọng ra, tôi bấn loạn khi thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân chị giúp việc để van nài giúp che giấu 'trọng tội' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ cô ấy ra ngoài làm gì đó, tôi cũng định vào bếp uống nước. Cho tới khi đi qua phòng của chị Thư, tôi giật nảy mình khi nghe được những tiếng khóc thút thít của Hân từ phía trong vọng ra. Để rồi tôi càng choáng váng hơn khi thấy vợ đang quỳ mọp dưới chân chị giúp việc quê mùa như thể cô ấy mắc trọng tội nào đó. Tôi nép vào sát cửa lắng nghe, những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng của vợ vang lên:

- Anh ấy mà biết chuyện đó thì em chết mất… em không sống nổi nữa… Em yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng yêu em, chúng em nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc… 

Mọi lỗi lầm đều là quá khứ rồi… Là khi đó em bồng bột nông nổi… Xin chị hãy giữ kín giúp em bí mật này... Chị muốn gì có thể đưa ra, em nhất định sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình…

Câu chuyện kết thúc bằng việc chị Thư hứa hẹn sẽ không tiết lộ với tôi điều gì. Họ không hề nói rõ bí mật đó cụ thể ra sao. Lúc ấy tôi suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định quay trở lại phòng ngủ coi như chưa biết gì.

Nửa đêm lần theo tiếng khóc thút thít vọng ra, tôi bấn loạn khi thấy vợ đang quỳ sụp dưới chân chị giúp việc để van nài giúp che giấu 'trọng tội' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau vợ tôi đi làm, tôi cố ý nán lại sau rồi gặp riêng chị Thư nói chuyện. Tôi nói thẳng là đã nghe được câu chuyện giữa chị và Hân đêm hôm trước. Tôi là chồng cô ấy, cần phải biết sự thật. Tôi im lặng chuyển cho chị ấy 50 triệu, bỏ từng đó tiền để được biết sự thật về quá khứ mà vợ giấu giếm. Hóa ra trước đây chị Thư từng làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Người chồng là giám đốc công ty, sống cùng vợ và 3 đứa con. Nhưng mỗi khi vợ đi vắng anh ta thường dẫn nhân tình về nhà hú hí dưới danh nghĩa công việc. Cô người tình trẻ đó chính là Hân chứ không phải ai khác. Nhờ cặp kè với giám đốc công ty mà cô ấy mới được cất nhắc thăng chức tăng lương và có được thành tựu như hiện tại.

Sau khi nói cho tôi mọi chuyện, chị Thư xin nghỉ việc. Đã tới nước này thì chị cũng không thể tiếp tục làm cho nhà tôi được nữa. Hân không hay biết gì, thậm chí còn vui mừng hớn hở vì “quả bom nổ chậm” bên cạnh đã biến mất. Còn tôi vẫn băn khoăn bấn loạn không biết phải đối mặt với vợ ra sao. Tôi có nên vì tình yêu và hạnh phúc trong tương lai mà bỏ qua quá khứ của Hân hay không?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

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