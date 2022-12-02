Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy chồng ra ban công tôi lén theo sau, chứng kiến khung cảnh trước mắt khiến tôi bật khóc

Tâm sự 02/12/2022 09:38

Ban đêm, tôi ngủ không ngon giấc. Khi đang lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mở mắt thấy bên cạnh chồng mình đã biến mất, tôi ngồi bật dậy, lập tức đi theo để xem anh ấy làm gì.

Sau khi kết hôn, tôi dần hiểu rằng chồng mình là người khá nhàm chán. Anh ấy ít nói, nhạt nhẽo, nhưng thôi thì có một cuộc sống ổn định cũng không đến nỗi tệ.

Rồi vợ chồng tôi bàn nhau lên thành phố làm việc kiếm thêm tiền. Vì cả hai đều ở quê, nhà không có nhiều đất nên tôi đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Đến thành phố, lạ nước lạ cái, chúng tôi thuê tạm một phòng trọ, rồi tìm việc làm. Công việc cũng bình thường, cuộc sống cứ thế trôi đi.

Nhưng đã có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Một lần, khi tôi gom quần áo bẩn của hai vợ chồng đem đi giặt, thì vô tình nhìn thấy đồ lót phụ nữ ở một góc tủ. Đấy không phải đồ của tôi. Khi nhìn thấy thứ đó, tôi tự hỏi liệu chồng mình có phải đã đưa gái về nhà lúc tôi không có nhà hay không. Tôi để nguyên mọi thứ ở đúng vị trí, không chạm vào dù trong lòng suy nghĩ rất ngổn ngang và muốn tìm hiểu mọi chuyện.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy chồng ra ban công tôi lén theo sau, chứng kiến khung cảnh trước mắt khiến tôi bật khóc - Ảnh 1
Tôi vẫn không nghĩ được gì. Phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu? - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi không giặt nữa, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi phải làm gì đây? Tôi vẫn không nghĩ được gì. Mở lời hỏi chồng hay âm thầm tìm hiểu một mình? Phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu?

Một tuần sau tôi dọn phòng, thấy trong góc tủ kín đáo ấy vẫn còn đồ lót, lần này còn có thêm món mới. Tôi càng ngày càng nghi ngờ chồng. Tôi thôi thúc bản thân phải tìm ra bằng chứng.

Ban đêm, tôi ngủ không ngon giấc. Khi đang lơ mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mở mắt thấy bên cạnh chồng mình đã biến mất, tôi ngồi bật dậy, lập tức đi theo để xem anh ấy làm gì.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy chồng ra ban công tôi lén theo sau, chứng kiến khung cảnh trước mắt khiến tôi bật khóc - Ảnh 2
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Sợ anh ấy phát hiện, tôi vội quay vào phòng nằm xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài, hành lang có ánh đèn, bên ánh đèn mờ ảo ngoài ban công, bóng dáng quen thuộc của chồng tôi ở đó. Anh ấy đang cầm trên tay đống đồ lót, rồi nắn nót treo từng món lên. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Sợ anh ấy phát hiện, tôi vội quay vào phòng nằm xuống. Một lúc sau, chồng tôi nhón chân quay về giường, cất đồ vào tủ rồi lại nằm xuống.

Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy đã làm gì ở nhà khi tôi đi làm. Đêm đó tôi không ngủ lại nổi, tôi bị ám ảnh bởi những gì mình nhìn thấy, tôi không biết phải hỏi chồng như thế nào. Nghĩ về hành vi của anh ấy, tôi không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi đau lòng quá. Dù gì thì cũng sống với nhau được mấy năm rồi. Tôi không biết hành vi của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế nào. Là anh ấy có người khác, hay anh ấy thật ra là một con người khác? Tôi phải làm sao đây?

Lén về nhà ăn trưa với vợ để tạo bất ngờ, ai ngờ mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người

Lén về nhà ăn trưa với vợ để tạo bất ngờ, ai ngờ mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người

Mấy ngày đầu quay trở lại công ty, công việc dồn đống khiến tôi sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm qua mới ổn, có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi quyết định ghé về nhà ăn cơm trưa với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới