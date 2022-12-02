Nửa đêm thấy bố chồng lén lút ngoài vườn, sáng ra nhìn mặt đất tôi khóc nghẹn

Bình thường chỉ có mình em ở nhà, công việc cũng chẳng có gì ngoài cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Đợt này hết nghén đã khỏe hơn nên em quyết định trồng ít rau quanh nhà. Hôm qua em đi đứng bất cẩn đã bị ngã xuống cái hố trong vườn. May mắn không bị thương, em bé cũng không có dấu hiệu gì bất thường cả.

Bố chồng em ngày đi làm, chỉ tối về em mới gặp ông. Bởi vậy tính ra em với bố chồng không tiếp xúc nhiều. Thấy ông ít nói, có vẻ lạnh nhạt khó gần, em cũng hơi e ngại. Nhưng sống chung 7 tháng, chưa bao giờ ông than phiền chê trách em điều gì. Nhiều bữa em nấu ăn không được ngon miệng, chồng kêu nhưng ông lại chẳng kêu ca. Em tự nhủ có gia đình chồng như vậy cũng may mắn lắm rồi.

Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm. Em giật mình thấy ánh đèn ngoài vườn, suýt nữa là hét lên gọi chồng, sau đó mới phát hiện ra bố chồng đang soi gì đó bằng điện thoại. Phần vì buồn ngủ phần vì ngại không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của ông nên em vào phòng ngủ tiếp.

Tối về kể chuyện với chồng, anh quát em làm việc không cẩn thận. “Em sắp làm mẹ rồi đấy, không chỉ mỗi bản thân mình mà phải chịu trách nhiệm với con, trưởng thành và cẩn thận lên chứ”, chồng mắng cũng đúng thôi nhưng vẫn khiến em thấy tủi thân.

Sáng hôm nay mọi người đi làm hết, em chợt nhớ ra chuyện đêm qua, bèn ra vườn thử kiểm tra. Đến khi nhìn những gì trước mắt, lòng em nghẹn lại, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cái hố hôm qua khiến em bị ngã đã được lấp bằng. Đất vừa phẳng vừa cứng, đảm bảo không bao giờ bị ngã nữa, rõ ràng người lấp đã phải tốn nhiều công sức xử lý. Người đó không ai khác chính là bố chồng em. Vậy ra hôm qua muộn rồi ông còn ra vườn vì lý do này.

Em không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, chỉ biết rằng em nhận ra mình có một người bố chồng tốt. Em sẽ cố gắng sống tốt, làm tròn trách nhiệm của bản thân, đối xử với gia đình chồng chân thành và coi ông như bố ruột em bên nhà.

Em không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, chỉ biết rằng em nhận ra mình có một người bố chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bị ngã khi đang mang thai có đáng lo?

Ngã là điều thường gặp với bất kỳ ai nhưng nếu bị ngã trong lúc đang mang thai thì có một số vấn đề nên chú ý. May mắn là cơ thể có những cơ chế tự nhiên để tự bảo vệ trước những chấn thương, chẳng hạn như sự đệm đỡ của buồng ối hay các cơ tử cung khỏe mạnh.

Tử cung của phụ nữ có thai sẽ không gặp phải bất kì tổn thương hay chấn thương lâu dài nào từ một lần ngã nhẹ. Thế nhưng nếu bị ngã nặng hoặc bị va chạm ở những góc nhất định thì có thể thai phụ sẽ xuất hiện một số biến chứng như bong nhau thai, gãy xương, tổn thương sọ thai nhi, tinh thần bị ảnh hưởng.

Nhìn chung những trường hợp ngã nhẹ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cả thai phụ và thai nhi, tuy nhiên để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, bạn hãy đi thăm khám bác sĩ. Trong trường hợp bị ngã ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, hãy đi khám ngay lập tức nếu:

- Thấy xuất hiện dấu hiệu của vỡ ối, và/hoặc xuất huyết âm đạo.

- Thấy đau bụng.

- Có các cơn co bóp tử cung.

- Không thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi.