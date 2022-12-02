Lén về nhà ăn trưa với vợ để tạo bất ngờ, ai ngờ mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người

Tâm sự 02/12/2022 09:02

Mấy ngày đầu quay trở lại công ty, công việc dồn đống khiến tôi sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm qua mới ổn, có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi quyết định ghé về nhà ăn cơm trưa với vợ.

Tôi và vợ vừa mới làm đám cưới cách đây 10 ngày. Vì vợ đang mang thai nên chúng tôi cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Sau đám cưới mấy ngày tôi đã lập tức đi làm lại. Vợ tôi đang tạm nghỉ việc, hiện tại ở nhà với mẹ chồng, mẹ tôi về hưu rồi. 

Mấy ngày đầu quay trở lại công ty, công việc dồn đống khiến tôi sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm qua mới ổn, có thời gian rảnh rỗi một chút, tôi quyết định ghé về nhà ăn cơm trưa với vợ. Tôi không báo trước với cô ấy vì bản thân ăn uống đơn giản, miễn là quây quần trên mâm cơm với mẹ và vợ cũng đủ vui rồi. 

Đứng trước cửa nhà tôi nghe thấy những tiếng ồn ào, ầm ĩ bên trong. Bước vào thì không tìm thấy vợ đâu cả, có khoảng 5 - 7 người khách của mẹ tôi, họ rôm rả nấu nướng, chuyện trò để chuẩn bị ăn trưa. Tôi hỏi mẹ về vợ thì bà ngập ngừng mãi rồi mới bảo vợ tôi đi chơi với bạn. 

Lén về nhà ăn trưa với vợ để tạo bất ngờ, ai ngờ mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người - Ảnh 1
Đứng trước cửa nhà tôi nghe thấy những tiếng ồn ào, ầm ĩ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Gọi điện cho vợ, cô ấy biết tôi đang ở nhà mà ngạc nhiên lắm. Vì trước nay tôi không mấy khi về ăn cơm trưa ở nhà, nhất là tuần này tôi đã bảo với vợ mình rất bận. Chưa nhận được câu trả lời của vợ thì tôi đã nghe từ đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ lanh lảnh: "Em ơi đang lúc đông khách còn điện thoại cái gì? Chị đã bảo trong giờ làm việc phải tập trung cơ mà, đáng lẽ chị không nhận bà bầu đâu nhưng nể tình mẹ chồng em cứ nói khó đấy…".

Tôi bàng hoàng cả người, lao vào hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra, sự thật là vợ tôi đang ở đâu. Nhận được lời đáp, tôi lao ngay ra đón vợ. Hóa ra lúc tôi đi làm, mẹ ở nhà gây áp lực bắt con dâu phải đi kiếm thêm thu nhập. Cô ấy đang mang bầu 4 tháng, làm gì xin được công việc hẳn hoi ngoài mấy việc chân tay thời vụ. 

Thế là vợ tôi đành đi bưng bê, rửa dọn cho một quán ăn cách nhà 3 trạm xe bus. Sáng bắt xe bus đi làm, buổi trưa cô ấy sẽ ăn luôn ở quán, đến chiều mới về. Vợ vẫn giấu tôi, có lẽ chính cô ấy cũng tự ái khi mình không có thu nhập, chỉ trông chờ vào chồng. 

Mẹ tức giận nói:

- Tôi làm thế thì có gì sai, cũng chỉ muốn anh chị đỡ khó khăn, muốn cho anh đỡ vất vả một mình gồng gánh. Khi xưa tôi chửa anh đi làm từ lúc mới cấn bầu tới tận ngày sinh đấy. Giờ vợ anh bầu 4 tháng khỏe mạnh không có vấn đề gì, công việc cũng chẳng nặng nhọc. Vận động, đi lại nhiều càng dễ đẻ chứ sao! 

Tôi bảo vợ nghỉ việc ngay, lẽ nào tôi còn không lo được cho mẹ con cô ấy. Mẹ tôi giận các con, không thèm nói chuyện với chúng tôi nữa. Bà bảo tôi chỉ biết bênh vợ và quan trọng hóa vấn đề. Tiền chúng tôi kiếm được, bà không động tới, bản thân bà có lương hưu rồi. Bà bảo con dâu đi làm cũng là vì muốn tốt cho hai đứa thôi. 

Tôi thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn vợ đang mang bầu thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng liệu có phải tôi đang làm quá mọi chuyện lên? Phụ nữ mang thai nên làm việc và nghỉ ngơi thế nào mới hợp lý? 

Lén về nhà ăn trưa với vợ để tạo bất ngờ, ai ngờ mở cửa ra thấy cảnh tượng bên trong khiến tôi sững người - Ảnh 2
 Mẹ tôi giận các con, không thèm nói chuyện với chúng tôi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu nên vận động, làm việc ở mức độ nào là hợp lý? 

Khi vận động, cơ thể tiết ra chất endorphin đem lại cảm giác hưng phấn, giúp mẹ bầu cảm thấy vui vẻ, dồi dào sinh lực, vượt qua tâm trạng lo lắng, căng thẳng khi mang thai. 

Vận động còn giúp cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp cơ thể chịu đựng tốt hơn, sinh con dễ dàng hơn. Ngoài ra nó còn giúp tăng cân hợp lý, kiểm soát tốt trọng lượng bào thai, đồng thời sớm hồi phục vóc dáng và sức khỏe sau khi sinh.

Vận động hợp lý làm giảm các triệu chứng khó chịu của thai kỳ như đau lưng, táo bón, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Thêm nữa còn giải phóng năng lượng dư thừa, giúp ngủ sâu và ngon hơn.

Mẹ bầu vận động vừa phải sẽ giúp tăng cường lượng oxy đưa vào máu thai nhi, làm tăng quá trình trao đổi chất của bé, giúp bé phát triển tốt hơn. Chất endorphin đem lại cảm giác hưng phấn cho mẹ bầu cũng qua nhau thai đến với bé, giúp bé thư giãn, sảng khoái.

Tuy nhiên mẹ bầu phải lưu ý những điểm sau đây: 

- Thai kỳ không phải là thời điểm thích hợp để bạn tăng cường lượng vận động, mà chỉ nên áp dụng những công việc nhẹ nhàng, vừa sức. 

- Không nên làm những việc đòi hỏi nhiều sức lực, có nhiều va chạm hay dễ té ngã, vì có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé.

- Giữ tinh thần thoải mái thư giãn sau khi làm việc, thấy mệt cần phải nghỉ ngơi.

- Những dấu hiệu khiến bạn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay như đau đầu, chóng mặt, nhịp tim không đều hoặc nhanh bất thường, khó thở, hụt hơi, chảy máu âm đạo, co thắt tử cung, thai cử động ít hơn bình thường. 

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