Chồng tôi là một người đàn ông đĩnh đạc, nghiêm túc, cầu tiến và rất yêu thương vợ con. Anh không chỉ giỏi giang ngoài xã hội, thậm chí anh còn nấu ăn ngon hơn tôi. Chúng tôi sống khá hiện đại, thường xuyên "đổi gió" và yêu chiều nhau.

Tôi vốn là một người phụ nữ thành đạt, có nhan sắc và tự tin. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi chiều anh, giỏi "chuyện chăn gối" và luôn nhận được lời khen của chồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải ghen tuông với người yêu cũ của anh, dù trước đây chồng tôi có mối tình đầu khá sâu đậm với cô bạn thời đại học.

Đúng vào hôm sinh nhật tôi, trời mưa khá to. Sau một bữa ăn ấm cúng, cả nhà vui vẻ khá muộn tôi mới lùa được bọn trẻ vào phòng ngủ. Tôi và chồng muốn dành thời gian riêng cho nhau mà khó cắt đuôi nên khi lên giường cũng đã khuya.

Cách đây 3 tháng, chồng tôi tham dự kỷ niệm 15 năm ra trường. Sau đợt ấy về tôi thấy anh hơi khác, nhưng không cảm nhận rõ được là gì. Đôi khi anh hơi lơ đễnh, có lúc anh lại căng thẳng khi đọc tin nhắn. Tôi hỏi thì anh chỉ nói mệt vì stress công việc.

Bỗng nhiên, anh có điện thoại đến, số lạ nhưng tôi thấy anh rất căng thẳng. Anh vội vã ra ban công nghe rồi quay vào bảo tôi: "Anh phải đến bệnh viện gấp, một người bạn của anh bị tai nạn".

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, chồng tôi về, áo anh mặc còn dính máu, sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi, đôi mắt anh đỏ vì thiếu ngủ. Tôi giật mình hỏi anh mọi chuyện. Anh vô tư bảo luôn là Ngọc bị tai nạn, bệnh viện gọi anh đến làm thủ tục. Tôi nghe là hiểu ngay anh đang nhắc đến người yêu cũ của mình.

Thật sự, chỉ có cô ấy mới đủ sức kéo anh ra khỏi giường của vợ chồng tôi lúc nửa đêm như thế. Nghe anh bảo cô ấy đã qua cơn nguy kịch nên anh về. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Chồng cô ấy đâu? Người nhà đâu? Sao bệnh viện lại gọi anh?".

Anh lúng túng một lúc rồi bảo là chắc số điện thoại của anh đầu tiên trong danh sách nên bệnh viện liên lạc với anh. Đúng là chồng tôi tên An nhưng không lẽ trùng hợp thế. Chẳng hiểu sao tôi nghe chuyện của chồng rất lộn xộn, vô lý và đáng ngờ. Có khi nào chồng tôi còn bí mật giấu kín khác không?

Thông thường mọi người đều dùng smartphone nên không phải ai cũng mở khóa máy được. Nếu cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, còn đủ sức hướng dẫn bệnh viện gọi người nhà, cũng không gọi chồng tôi như thế.

Trước những thắc mắc của tôi, anh mới kể ra là cô ấy đã ly hôn chồng. Cuộc hôn nhân của cô ấy đổ vỡ một cách rất rắc rối, chồng bạo lực, cô ấy ngoại tình. Hiện giờ cô ấy chỉ sống với con gái. Bố mẹ cô ấy ở quê nên cô ấy không thể gọi ông bà lên lúc đêm hôm như thế. Sáng nay ông bà lên anh mới về. Càng nghe tôi càng bực mình. Chồng tôi trở thành người thân nhất để người yêu cũ gọi thay thế gia đình hay sao?

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi khó chịu, anh lại gắt lên bảo tôi ích kỷ, ghen tuông vô lối. Anh bảo người yêu cũ thì đã sao, cô ấy cũng là bạn anh. Đúng là dịp họp lớp bọn họ gặp nhau, sau đấy có đi ăn một lần cùng nhau, nhưng anh hoàn toàn trong sáng. Bao nhiêu năm nay anh ít liên lạc, không có nghĩa là anh không được giúp đỡ khi cô ấy cần. Từ lúc gặp lại biết cô ấy không hạnh phúc, anh cũng thấy thương cảm.

Tôi không hiểu mình sai ở đâu mọi người ạ? Tôi có thực sự là kẻ ích kỷ không? Rõ ràng chồng tôi có dấu hiệu lạ sau khi gặp lại cô ta. Tôi nên cảnh giác chứ?