Từ ngày dắt người yêu U50 về ra mắt, đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng 'hoan lạc' ồn ào phát ra từ phòng em chồng khiến tôi căng thẳng tột độ

Tâm sự 24/11/2022 06:21

Những ngày đầu em chồng ở cùng tỏ ra rất ngoan hiền và chăm chỉ. Đúng lúc tôi cảm thấy hài lòng nhất về em ấy thì một người đàn ông 45 tuổi thường xuyên xuất hiện trong nhà của chúng tôi.

Sau nhiều năm tiết kiệm cuối cùng vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ chung cư khá đẹp. Trong một lần mẹ chồng ở quê ra chơi, bà gợi ý chúng tôi cho em gái ở một phòng trống cho đỡ tốn tiền thuê nhà bên ngoài.

Tính tôi với em chồng không hợp nhau lắm nên tôi phản ứng ngay lập tức, nhưng chồng lại đồng ý và chẳng quan tâm đến ý kiến của vợ. Có lẽ sợ tôi ngăn cản nên chồng đã gọi điện ngay cho em gái đến ở cùng và chưa đầy một tiếng đồng hồ đồ đạc của em ấy đã được chuyển đến. Dường như mọi việc đã được lên kế hoạch từ trước đó vài ngày mà tôi lại không hề hay biết.

Những ngày đầu em chồng ở cùng tỏ ra rất ngoan hiền và chăm chỉ. Đúng lúc tôi cảm thấy hài lòng nhất về em ấy thì một người đàn ông 45 tuổi thường xuyên xuất hiện trong nhà của chúng tôi.

Từ ngày dắt người yêu U50 về ra mắt, đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng 'hoan lạc' ồn ào phát ra từ phòng em chồng khiến tôi căng thẳng tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em chồng nói là người yêu của em ấy, người đó vẫn còn là trai tân. Vợ chồng tôi khuyên em nên kiếm người đàn ông trẻ tuổi mà yêu đương nhưng em ấy nói là rất yêu người đó.

Không hỏi ý kiến của vợ chồng tôi, em chồng ngang nhiên đưa bạn trai về nhà ngủ qua đêm. Vợ chồng tôi góp ý vài lần nhưng em ấy bỏ ngoài tai, nói nhiều không được nên chúng tôi cũng mặc kệ em ấy muốn làm gì thì làm.

Cũng từ đó, đêm nào tôi cũng bị đánh thức lúc nửa đêm đến tận sáng bởi những tiếng động ồn ào từ phòng bên cạnh. Tôi nhắc với em chồng nhưng chỉ vâng dạ, rồi đêm đến vẫn hồn nhiên như thể ở nơi không có người.

Tôi nhờ chồng khuyên bảo em ấy thì chồng trách tôi: "Em bớt phàn nàn đi, từ khi em gái đến sống, anh toàn thấy em ca thán chê trách thôi, sao em không thử thay đổi chính mình đi?".

Từ ngày dắt người yêu U50 về ra mắt, đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng 'hoan lạc' ồn ào phát ra từ phòng em chồng khiến tôi căng thẳng tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm nào chồng cũng ngủ say như chết thì làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của người dễ mất ngủ như tôi. Đã hai tuần nay, đêm nào tôi cũng thức gần như trắng đêm, mỗi buổi sáng thức dậy tôi căng thẳng cực độ, chỉ muốn cãi nhau cho bõ tức. Ngủ không đủ giấc nên đến công ty tôi làm việc toàn mắc lỗi khiến sếp rất tức giận. Cứ như thế này chắc tôi bị đuổi việc mất.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để cho em chồng rời khỏi căn hộ chung cư của chúng tôi đây?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

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