Nửa đêm cậu bạn thân gõ cửa phòng tôi, lúc đầu tôi hốt hoảng nhưng rồi lại muốn đồng ý trước lời đề nghị 'liều lĩnh' này

Tâm sự 31/01/2023 07:15

Nhưng tối hôm qua, cậu bạn bỗng tới tận phòng tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Hội bạn thân của tôi gồm có 4 gái và 1 trai. Ở trong hội thì chúng tôi vẫn gọi vui nhau là nhóm Ngũ đại công chúa. Như vậy chắc mọi người cũng hiểu chàng trai duy nhất kia thuộc giới tính thứ ba. Bên ngoài cậu ấy rất đàn ông, cao to đẹp trai, cư xử thì rất lịch thiệp hào phóng.

Vì để che mắt gia đình và người khác, trong nhóm có Th chuyên gia đóng vai bạn gái cậu ấy. Chúng tôi cũng phải tạo drama như thật để mọi người bớt nghi ngờ. Nhưng rồi lần lượt nhóm bạn lấy chồng hết, kể cả Th, chỉ còn sót lại tôi và cậu ấy là chưa có ai "hốt" nên chúng tôi lại tiếp tục đóng một cặp.

Việc đóng giả này khiến tôi gặp rắc rối vì không một chàng trai nào để ý đến tôi nữa. Ai cũng mặc định tôi là hoa đã có chủ, vì thế mà tôi ế sưng đến nay là 31 tuổi. Cậu ấy thì vẫn có những bạn trai khác và cũng thay đến 3 lượt người yêu rồi.

Tôi vội vã lên kế hoạch đi gặp những người khác nhưng sau vài lần tiếp xúc với các chàng trai được giới thiệu, tôi lại không còn hứng thú với họ. Dần dần tôi phát hiện ra tôi không thích yêu đương mà muốn tự do, độc thân, hưởng thụ cuộc sống như hiện tại hơn. Tôi tâm sự với cậu bạn rằng không muốn lấy chồng, chỉ muốn thêm vài năm nữa, xin đứa con rồi làm mẹ đơn thân, với tôi như thế là hạnh phúc.

Nửa đêm cậu bạn thân gõ cửa phòng tôi, lúc đầu tôi hốt hoảng nhưng rồi lại muốn đồng ý trước lời đề nghị 'liều lĩnh' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng tối hôm qua, cậu bạn bỗng tới tận phòng tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cậu ấy nói rằng bố mẹ đang nghi ngờ và thường xuyên hỏi cậu ấy có quan hệ như thế nào với Q (bạn trai hiện tại của cậu ấy). Và cậu ấy sợ rằng cứ thế này ông bà sẽ biết chuyện và không chịu được sốc. Mẹ cậu ấy mắc bệnh tim, gần đây còn hay tái phát còn bố thì rất bảo thủ. Chắc chắn hai ông bà không tiếp nhận được chuyện cậu ấy đồng tính.

Cậu ấy đề nghị tôi tổ chức đám cưới trên danh nghĩa và hứa hẹn sẽ cho tôi một đứa con, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm cấp dưỡng 5 triệu mỗi tháng cho tới khi con lớn. Nếu sau này vật giá leo thang, cậu ấy sẽ tăng mức cấp dưỡng. Tôi có thể tự do làm mẹ đơn thân mà vẫn có tiền nuôi con, dù kết hôn nhưng cậu ấy sẽ không làm vướng bận gì tôi, chúng tôi vẫn có thể ở riêng.

Nghe cậu ấy nói thì đúng là thuận lợi cả đôi bên. Tôi cũng thấy ý tưởng này hay nhưng khi nói chuyện với 3 cô bạn gái kia thì người phản đối người đồng tình thành ra tôi không biết nên nghe theo bên nào. Ai cũng có lý lẽ. Cô bạn được chồng yêu thương thì bảo tôi nên tìm một chàng trai thực thụ, lấy chồng sinh con yên bề gia thất. Còn cô bạn đang vất vả nuôi con thì khuyên tôi không nên lấy chồng vì gặp phải ông chồng vô tâm thì khổ lắm… Mỗi người một ý thật sự mệt mỏi.

Giờ cậu bạn kia thì liên tục thúc giục tôi gật đầu để tổ chức đám cưới. Tôi có nên cứ thử nhắm mắt làm bừa theo cậu ấy không hả mọi người? Tôi suy tính thì thấy mình chỉ có lãi chứ chẳng thiệt gì. Vừa có cuộc sống độc thân, vừa có con, vừa có người trợ cấp cho tiền nuôi con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

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