Thật may anh ấy tin tưởng tôi tuyệt đối và đã về nói với bố mẹ, sau đó đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra mà không ai nghi ngờ gì. Thậm chí mẹ anh ấy khó tính là vậy nhưng khi nghe đến sắp được lên chức bà thì rất vui nên đồng ý cho cưới.

Tôi và Long yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, tình cảm của hai đứa rất tốt. Hiện tại lương của bạn trai mỗi tháng 70 triệu, còn lương tôi chỉ có 7 triệu. Chính vì sự chênh lệch quá lớn về thu nhập mà tình yêu của hai đứa bị mẹ anh ấy ngăn cản rất dữ dội. Mẹ bạn trai bảo tôi ngoại hình tầm thường, thu nhập thấp không xứng với Long, nhiều lần bà khuyên tôi chia tay với anh ấy. Nhưng cả tôi và Long đều yêu nhau thực sự, chúng tôi không quan tâm đến những lời ngăn cản của phụ huynh, vẫn kiên quyết đến với nhau bằng mọi giá.

Suốt một năm trời chúng tôi quan hệ không dùng bảo hộ với mong muốn có thai ép gia đình cho cưới. Nhưng đợi mãi mà chẳng có tin vui, tôi lo sợ sức khỏe sinh sản có vấn đề nên đã đi khám một mình. Bác sĩ bảo sức khỏe của tôi yếu cần bồi bổ vào mới nhanh chóng có thai. Tôi sợ bị Long phát hiện tôi có vấn đề sinh sản nên đã nói dối là có bầu và muốn cưới gấp. Thật may anh ấy tin tưởng tôi tuyệt đối và đã về nói với bố mẹ, sau đó đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra mà không ai nghi ngờ gì. Thậm chí mẹ anh ấy khó tính là vậy nhưng khi nghe đến sắp được lên chức bà thì rất vui nên đồng ý cho cưới.

Ảnh minh họa: Internet Sau khi cưới chúng tôi ra ở riêng ngay và tôi đã thú thật với Long. Thật may anh ấy không buồn mà ôm vợ vỗ về nói rồi chúng ta sẽ có những đứa con. Vài ngày sau đó tin tôi chưa có thai cũng nhanh chóng đến tai mẹ chồng. Nhưng bà chỉ bảo tôi cố gắng chăm sóc bản thân để sớm có cháu. Không phải chịu áp lực nào từ phía nhà chồng, tôi cũng nghỉ ngơi ăn uống điều độ nhưng mãi chưa có tin vui. Sốt ruột quá tôi rủ Long đi khám xem hai vợ chồng có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản không. Trong khi sức khỏe của chồng bình thường thì tôi có vấn đề cần chạy chữa lâu dài. Đến năm thứ 3 chúng tôi không thể có con, mẹ chồng nói: "Cô đã lừa dối gia đình chồng nói là có thai, vậy mà mấy năm nay không sinh nổi một mụn con. Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi". Rồi bà ép tôi ly hôn để chồng lấy vợ mới, sinh cháu cho bà. Tôi bảo là đang chạy chữa, mong bà hãy cho thời gian. Nhưng mẹ chồng nói không chứa chấp người con dâu dối trá nữa. Tôi quay sang cầu xin chồng hãy nói gì đó giúp vợ. Thế mà anh lại phũ phàng nói câu chia tay vì không muốn tốn kém tiền bạc để tìm kiếm đứa con. Mới mấy hôm trước anh nói sẽ chung tay chữa trị bệnh cùng tôi, vậy mà bây giờ anh lại nghe lời mẹ mà không cần vợ nữa. Tôi không thể mất anh dễ dàng thế được, theo mọi người, tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân đây?

Vợ vừa sinh con, người chồng nghe xong một câu nói của bác sĩ mới bàng hoàng, bủn rủn tay chân, phát hiện thì ra bấy lâu nay đã bị lừa Tuy nhiên tháng trước vợ Lý nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-doi-co-thai-de-bo-me-chong-cho-cuoi-nao-ngo-3-nam-sau-vua-buoc-ra-khoi-nha-thi-dieng-nguoi-voi-canh-tuong-truoc-mat-620219.html