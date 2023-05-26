Những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang 'khát khao' được 'yêu'

Nếu cơ thể bạn đang có những biểu hiện này thì có thể bạn đang thiếu một chút gia vị 'ân ái' dấy, hãy nhớ lắng nghe và 'chiều chuộng' cơ thể một chút nhé.

Quan hệ tình dục có những ảnh hưởng đến cả thể xác lẫn tâm hồn và đôi lúc chúng ta chưa cảm nhận được điều này. Khoái cảm khi yêu sẽ mang đến những lợi ích đáng kể cho sức khỏe và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

Nếu cơ thể chưa tìm được khoái cảm và đôi lúc có những ức chế, đè nén lúc đó cơ thể sẽ có những “đòi hỏi” với những biểu hiện:

Thiếu ngủ

Bạn trằn trọc mỗi khi đêm về? Hoạt động tình dục giúp cơ thể tiết hormone oxytocin, hormone này giúp bạn tận hưởng một giấc ngủ thoải mái, yên lành. Trong thời gian dài nếu không có những lần yêu thì lúc đó có thể gặp vấn đề về giấc ngủ!

Ảnh minh họa: Internet

Có những lo âu, căng thẳng

Nếu có những thay đổi tính khí, cử chỉ, thái độ nhất là ở nơi làm việc có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cần sex. Nhưng không phải lúc nào thiếu sex là nguyên nhân của stress!!! Tuy nhiên, nếu trong một thời gian dài mà không có những thỏa mãn trong tình dục, thì đôi lúc dễ bực mình, cáu gắt, bi quan….

Ảnh minh họa: Internet

Làn da thiếu tươi mát

Có vẻ như không logic khi quan hệ tình dục có thể cải thiện làn da của bạn nhưng đó là sự thật!! Quan hệ tình dục đều đặn giúp lỗ chân lông rộng ra, đào thải nhanh các chất độc ra ngoài, ngoài ra còn giúp tăng tuần hoàn máu. Nếu một lúc nào đó thấy làn da mặt không được tươi sáng, mịn màng thì đó là lúc bạn đang cần chuyện yêu!!

Cảm giác cô đơn

Cảm giác cô đơn xuất hiện khi nói đến tình dục. Sau khi mất rất nhiều thời gian mà không cảm nhận được những cảm xúc trong tình dục, niềm cô đơn sẽ xâm chiếm tâm hồn và có thể: ý tưởng tìm gặp, tìm cách quay trở lại với người yêu cũ. Mong muốn quan hệ tình dục với một người lạ tại một bữa liên hoan, đặc biệt là sau khi uống một vài cốc…. Tuy nhiên đây không phải là quyết định phù hợp vì sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng báo xa nhà vài hôm, nửa đêm vợ nhận được tin nhắn ảnh, mở ra thì kinh hoàng, bật khóc nức nở khi thấy người này trong hình Tôi tỉnh táo hơn, an ủi rồi khuyên nhủ con một lúc rồi tắt máy. Tôi sợ con bị sốc sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đành nói chắc có hiểu lầm gì ở đây, nói với con ngày mai sẽ đến trường gặp con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dau-hieu-cho-thay-co-the-ang-khat-khao-uoc-yeu-586161.html