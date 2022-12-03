Nhân tình vác bụng bầu to đến nhà ăn vạ 'Con chồng chị với em đó', vợ liền 'treo thưởng lớn', ấy vậy mà ả hồ ly lại tái mặt chạy mất hút

Tâm sự 03/12/2022 08:39

Bên phía người tình của Tiến, Trang kể ả nhắn tin không thấy cô hồi đáp nên cay cú lồng lộn.

 

Vợ chồng Trang cưới nhau cũng được gần chục năm. Cuộc sống hôn nhân của cô khá viên mãn. Bởi anh Tiến – chồng cô là người thành đạt, giỏi kiếm tiền lại biết yêu thương vợ. Song từ khi anh gặp Hạ thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Trang kể, cô cũng chỉ vô tình phát hiện ra chồng cặp bồ trong một lần mượn máy anh vào mạng. Đúng lúc ả kia gửi tin nhắn tới nên cô đọc được. Những dòng tin yêu thương mùi mẫn, sặc mùi đò đưa khiến cổ cô nghẹn đắng. Cố giữ bình tĩnh, một mặt Trang dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về cô ả đó, mặt khác cô khéo léo nhắc nhở chồng: "Dạo này công việc của anh bận quá, hay anh tìm được 'nồi cơm' mới bên ngoài rồi mà chẳng mấy khi về nhà ăn cơm với vợ con thế?".

Nghe vợ nói, Tiến lại chẹp miệng xua tay: "Em đa nghi vớ vẩn. Trước giờ anh là người thế nào em phải rõ chứ".

Nhân tình vác bụng bầu to đến nhà ăn vạ 'Con chồng chị với em đó', vợ liền 'treo thưởng lớn', ấy vậy mà ả hồ ly lại tái mặt chạy mất hút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang bảo, nhìn thái độ nói dối không ngượng miệng của chồng mà cô ức tới cổ, song vẫn cố kiềm chế tỏ ra vui vẻ như thường.

Hơn nữa, qua tìm hiểu cô biết Hạ chẳng qua cũng chỉ là ả đào mỏ, bề ngoài tỏ ra non tơ, yếu đuối chứ thực chất là cáo già chuyên đi cặp với đàn ông giàu có để moi tiền kiếm sống. Nắm được điều này, Trang quyết định sẽ lấy chính sở trường đó để dạy cho ả bài học, cũng là làm cho chồng 1 phen sáng mắt luôn.

Hôm đó, Trang đang ngồi làm trên công ty thì nhận được tin nhắn của số lạ, mở ra thấy đó là 1 file ảnh chụp kết quả khám thai, cùng dòng tin: "Con của chồng chị với em đó".

Chẳng cần hỏi cũng biết ai gửi, Trang mỉm cười tắt máy không nhắn lại. Tối đó về nhà, cô mở tin nhắn cho Tiến xem. Biết không chối được, Tiến mới khai thật rằng ban đầu anh cũng chỉ là muốn đổi gió với Hạ. Ngờ đâu cô ta cố tình gài anh để có bầu, rồi mang ảnh nóng mà ả lén chụp lại mang ra gây áp lực bắt anh phải giải quyết thỏa đáng, nếu không cô ta sẽ mang những ảnh đó lên cơ quan anh. Lúc đó Tiến sẽ mất hết.

Nhìn bộ dạng hoang mang của chồng Trang bực tím mặt. Nhưng vì ngay từ đầu đã xác định sẽ không buông bỏ cuộc hôn nhân với Phong nên cô đành "nhắm mắt" ra tay cứu anh.

Bên phía người tình của Tiến, Trang kể ả nhắn tin không thấy cô hồi đáp nên cay cú lồng lộn. Mấy hôm sau tìm tới tận nhà cô ăn vạ, tay cầm một tập ảnh nóng, tay kia cầm phiếu siêu âm khám thai vênh mặt thách thức: "Giờ chị giải quyết sao đây? Em thì không có ý định giật chồng của chị làm gì, nhưng chuyện anh ấy làm với em thì không thể không chịu trách nhiệm. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, thôi thì cứ cho em một căn hộ để sau này em sinh con có chỗ ở là được. Bằng không đừng trách em vô tình".

Nhân tình vác bụng bầu to đến nhà ăn vạ 'Con chồng chị với em đó', vợ liền 'treo thưởng lớn', ấy vậy mà ả hồ ly lại tái mặt chạy mất hút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến ngồi im bên trong hoảng không cất lên lời, còn Trang mỉm cười đáp: "Nếu đúng cái thai trong bụng em là của chồng chị thì 1 căn hộ chứ vài căn hộ chị cũng chẳng tiếc em. Thậm chí chị còn tặng anh Tiến cho em luôn, còn khuyến mại thêm biệt thự chục tỷ để hai người quây quần cho hạnh phúc. Có điều, em cứ xem tờ giấy này đi xem có đủ bản lĩnh nhận biệt thự của chị không nhé".

Cồ bồ vừa cúi xuống thì trợn mắt với nội dung ghi trên tờ giấy, đó là kết quả khám bệnh của Tiến, nhìn thấy dòng kết luận của bác sỹ rằng anh bị vô sinh thứ phát mà ả ta hoảng, mặt mũi đỏ gay.

Trang đứng bên hỏi lại: "Thế rốt cuộc đứa bé trong bụng là con ai hả em?". Ả lắp bắp không cất lên lời rồi lừ lừ về thẳng.

Trang kể, vì Trang điều tra biết được cùng 1 lúc cô bồ của chồng cặp với rất nhiều người, nên cái thai trong bụng ả khó mà phân biệt được của ai. Vậy là cô làm một phiếu khám sức khỏe giả cho chồng rồi đưa ả. Đúng như cô suy đoán, ả lòi đuôi cáo ra ngay. Lúc ấy Tiến mới thở phào chạy lại cảm ơn vợ rối rít. Từ đó về sau có thách vàng anh cũng không dám phản bội vợ nữa.

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