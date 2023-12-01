Nhân lúc an ủi bạn thân của chị gái vì thất tình, tôi lao vào cùng chị tận hưởng cảm giác mê man đến sáng, ngờ đâu sau đêm ấy không tài nào dứt ra được

Tâm sự 01/12/2023 10:38

Trước sự chủ động của người phụ nữ quyến rũ và từng trải, tôi thật sự không thể cưỡng lại được. Đêm đó, tôi và chị Hằng đã quấn quýt bên nhau đến khi trời sáng.

Mục đích của chị Hằng là đến tìm chị gái tôi trút bầu tâm sự vì chị ấy vừa bị bạn trai bỏ rơi. Hình như chị ấy đã uống rượu ở đâu đó, khi đến nhà tôi thì đã hơi say. Nhưng khổ nỗi chị tôi vừa lên đường đi công tác lúc chiều, không có nhà. Chị Hằng định quay về ngay nhưng tôi thấy tình trạng tinh thần chị ấy không tốt, con gái đi đêm đi hôm cũng không hoàn toàn nên mời chị vào nhà nghỉ một lát. Định bụng lúc nữa sẽ gọi taxi cho chị ấy về về sau.

Tôi vừa cất lời hỏi “chị sao vậy” thì chị Hằng bỗng nhào vào lòng tôi oà khóc nức nở. Dù rất bất ngờ nhưng  đưa giơ tay vỗ về chị. Có lẽ chị ấy đang rất đau khổ và chới với, mới vớ bừa một người để dựa vào như vậy. Tất nhiên trước đó tôi có biết chị ấy nhưng hầu như không gặp gỡ tiếp xúc nhiều, chỉ biết chị ấy là bạn của chị gái mình mà thôi.

Nhân lúc an ủi bạn thân của chị gái vì thất tình, tôi lao vào cùng chị tận hưởng cảm giác mê man đến sáng, ngờ đâu sau đêm ấy không tài nào dứt ra được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hằng kể cho tôi về tình yêu của chị, về những gì chị và gã đàn ông kia đã có cũng như sự phản bội phũ phàng của anh ta để chạy theo người phụ nữ khác. Ôm trong lòng một người phụ nữ đang đau khổ tột cùng, nước mắt giàn giụa, tôi cũng không khỏi có chút mềm lòng. Tôi đưa tay lau nước mắt cho chị, không ngờ chị ấy nhìn tôi rất chăm chú rồi đột nhiên chồm đến hôn tôi nồng nhiệt.

Trước sự chủ động của người phụ nữ quyến rũ và từng trải, tôi thật sự không thể cưỡng lại được. Đêm đó, tôi và chị Hằng đã quấn quýt bên nhau đến khi trời sáng. Sáng ra, những tia nắng sớm chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt và mái tóc của chị Hằng, tôi thấy chị ấy thật đẹp.

Chị Hằng hơn tôi 3 tuổi, mang một vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành. Nhất là những gì diễn ra đêm qua đầy đê mê và say đắm, đó là những cảm xúc mà tôi chưa từng được trải qua với cô bạn gái 5 năm của mình.

So sánh bạn gái và chị Hằng, cô bạn gái của tôi nhạt nhẽo và vô vị làm sao. Suốt từng ấy năm bên nhau, cô ấy chưa bao giờ khơi gợi được trong tôi những cảm xúc nồng nàn mãnh liệt đến mức ấy. Cô ấy cũng không đẹp bằng chị Hằng, không hoang dã và bạo dạn như chị ấy. Tôi thật không hiểu gã đàn ông kia vì lý do gì lại phản bội một người phụ nữ như vậy.

Khi tỉnh dậy, chị Hằng bảo tôi hãy quên hết mọi chuyện đi, chị biết tôi đã có vợ sắp cưới, gia đình tôi và nhà bạn gái còn gặp mặt và bàn chuyện chính thức rồi. Chị cảm ơn tôi đã ở bên an ủi chị cả đêm, sau đó chị ra về. Tôi bất lực nhìn chị rời đi, chẳng có tư cách gì để giữ chị ấy lại.

Những ngày sau đó, dù lý trí tôi luôn nói rằng những điều chị Hằng nói là đúng, chúng tôi khó mà có tương lai. Nếu tôi đang độc thân thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, khoảng cách 3 tuổi không phải vấn đề gì lớn cả. Nhưng tôi mà ruồng rẫy vợ sắp cưới đã 5 năm bên nhau, trong khi cô ấy không làm gì sai thì khi đó tôi sẽ mắc tội lớn. Tôi và chị Hằng có đến với nhau cũng sẽ chịu đủ lời châm biếm rèm pha của mọi người.

Nhân lúc an ủi bạn thân của chị gái vì thất tình, tôi lao vào cùng chị tận hưởng cảm giác mê man đến sáng, ngờ đâu sau đêm ấy không tài nào dứt ra được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã cố quên chị Hằng để tập trung vào vợ sắp cưới nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên vợ sắp cưới tôi lại chỉ nhớ về chị ấy. Khao khát được gặp, được ôm chị ấy vào lòng ngày càng cháy bỏng trong tôi. Thấy tôi lơ đãng và thờ ơ với mình, vợ sắp cưới hờn dỗi trách móc.

"Nếu anh nói rằng anh đã hết yêu em và muốn chia tay, hủy hôn không làm đám cưới nữa thì em nghĩ sao", tôi thử ướm hỏi vợ sắp cưới. Và cô ấy trả lại cho tôi một cái tát hết sức bình sinh.

"Cái tát này là dành cho câu hỏi ấy của anh, cho dù chỉ là lời nói đùa. Lần đầu tiên của em dành cho anh, 5 năm thanh xuân cũng tặng cho anh cả, giờ anh nói hết yêu là xong hay sao?", vợ sắp cưới của tôi đã gằn giọng nói như vậy đấy. Nếu tôi chia tay cô ta thật thì chắc cả đời này sống không yên thân. Tôi phải làm thế nào? Lúc này tôi không còn thiết tha đến đám cưới nữa! Làm thế nào để tôi có thể ở bên chị Hằng?

Nhìn thấy vợ cũ diện váy 2 dây mỏng manh, tôi kìm lòng không đặng, lao vào ghì chặt lấy em thì giật bắn mình vì lời cô ấy nói bên tai

Nhìn thấy vợ cũ diện váy 2 dây mỏng manh, tôi kìm lòng không đặng, lao vào ghì chặt lấy em thì giật bắn mình vì lời cô ấy nói bên tai

Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 6 tháng, tôi gặp lại vợ cũ. Vì từng cãi vã xúc phạm nhau trước khi ly hôn nên tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian. Tôi chỉ gửi trợ cấp cho con, thỉnh thoảng sang nhà đón con đi chơi, chưa từng nhìn thấy mặt vợ cũ.

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