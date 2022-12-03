Nhận hối lộ của bố chồng để bao che cho ông ngoại tình, 4 tháng sau nghe lời nói của mẹ chồng khiến tôi hối hận không kịp

Tâm sự 03/12/2022 20:40

Lời mẹ chồng nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Lúc đó tôi mới biết bà đã nắm rõ chuyện ngoại tình của bố chồng.

Trong một lần đi mua sắm với bạn, tôi tình cờ thấy bố chồng và một người phụ nữ trung tuổi dắt nhau vào khách sạn. Tôi lập tức chụp lại cảnh đó rồi miên man suy nghĩ mình nên tận dụng bí mật này thế nào cho có lợi nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi gặp riêng bố chồng nói chuyện. Ông nhìn thấy bức ảnh thì hốt hoảng sợ hãi, sau đó chuyển ngay cho tôi 50 triệu hi vọng tôi có thể im lặng coi như không biết gì.

Nhận hối lộ của bố chồng để bao che cho ông ngoại tình, 4 tháng sau nghe lời nói của mẹ chồng khiến tôi hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không cần suy nghĩ lâu liền đồng ý. Tự dưng chẳng phải làm gì mà được ngay 50 triệu. Chưa nói trong cuộc sống chung, bố chồng sẽ bênh vực và nói đỡ cho tôi nữa chứ. Về phần mẹ chồng cảm thấy ra sao, bà bị lừa dối thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Có phải tôi dắt mối cho bố chồng ngoại tình đâu! Cứ coi như tôi không biết gì, hôm đó tôi không đi qua cái nhà nghỉ đó là được.

Số tiền ấy tôi lập một sổ tiết kiệm riêng mang tên mình, cũng không nói cho chồng biết. Nói ra rồi anh lại bảo tôi tống tiền bố chồng thì mệt. Hơn nữa cất tiền đi coi như quỹ đen để phòng xa cho tôi. 

Chồng tôi còn có một cậu em trai, vợ chồng họ cũng đang sống chung nhà thì căn nhà của bố mẹ chồng rất rộng. Mỗi lần thấy bố chồng làm khó em dâu, bắt em ấy làm hết việc nhà thay cho mình mà tôi thầm đắc ý và sung sướng. Ai bảo em dâu không tóm được điểm yếu của bố chồng? Bình thường vẫn được bố mẹ chồng khen là ngoan hiền và khéo léo, đảm đang. Tôi thường vẫn bị chê, bị so sánh với em ấy và luôn thua thảm hại. 

Nhận hối lộ của bố chồng để bao che cho ông ngoại tình, 4 tháng sau nghe lời nói của mẹ chồng khiến tôi hối hận không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua khoảng 4 tháng, hôm đó đột nhiên mẹ chồng gọi tất cả con cái ngồi lại họp gia đình. Bà bảo sẽ bán căn nhà này đi rồi ông bà về quê an dưỡng tuổi già. Tiền bán được để mua nhà, còn đâu gửi ngân hàng lấy lãi ông bà chi tiêu. Ngoài ra mẹ chồng có một sổ tiết kiệm 3 tỷ gửi ngân hàng, sẽ mua nhà cho vợ chồng con trai út.

Nghe đến đó mà tôi âm thầm sung sướng, con trai út còn được từng ấy, vậy chồng tôi là con cả thì chắc chắn phần tài sản sẽ nhiều hơn. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy mẹ chồng đả động gì tới phần của vợ chồng tôi. Chồng sốt ruột hỏi han thì mẹ chồng lúc ấy mới bình thản nói:

- Tiền của mình, tôi thích cho ai là quyền của tôi. Cũng giống như vợ anh, biết chuyện xấu bố chồng làm nhưng không hề nói cho mẹ chồng hay, âm thầm dung túng khiến tôi bị lừa dối.

Lời mẹ chồng nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Lúc đó tôi mới biết bà đã nắm rõ chuyện ngoại tình của bố chồng. Đó là lý do bà bán nhà về quê, vì muốn tách chồng ra khỏi nhân tình để cuộc sống được yên ổn. Người báo tin cho mẹ chồng chính là em dâu.

Thực ra cô ta không hề biết mẹ chồng có tiền, chỉ là không đành lòng nhìn bà bị lừa dối. Ai ngờ đâu lại thu được phần thưởng ngoài sự mong đợi. Căn nhà đó mẹ chồng cho cả con trai và con dâu đứng tên, sau này dù có thế nào thì em dâu vẫn được chia một nửa. So với tôi được vỏn vẹn 50 triệu mà thấy nực cười và ê chề quá.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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