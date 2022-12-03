Khi được hỏi về tình trạng kết hôn, tôi buột miệng thốt ra mình vẫn độc thân. Sau đó là quãng thời gian tôi lén lút nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Trà, nhanh chóng rơi vào lưới tình của cô ấy không thoát ra được.

Tôi gặp Hoa rất tình cờ ở một quán cà phê. Thú thực ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thì tôi đã bị thu hút bởi sự rực rỡ và quyến rũ của cô ấy. Song tôi chỉ ngắm nhìn Hoa giống như ngắm một người phụ nữ xinh đẹp qua đường, ai ngờ cô ấy lại chủ động bắt chuyện và muốn làm quen với tôi.

Có lần tôi đã không kiềm chế được tình cảm với Hoa nên đã tỏ tình chính thức với cô ấy. Hoa không hề biết tôi đã có vợ nên vui vẻ đồng ý. Tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu nhưng vẫn không biết phải lựa chọn ra sao giữa hai người phụ nữ. Tôi yêu Hoa là sự thật mà chưa đủ can đảm và dũng khí ly hôn vợ. Hơn nữa cô ấy không làm gì sai, vô vị và nhàm chán nhưng lại khá đảm đang và khéo léo trong chuyện nữ công gia chánh. Công bằng mà nói thì tôi vẫn có phần tiếc vợ chưa muốn ly hôn.

Khách quan mà nói Hoa hơn vợ tôi về mọi mặt. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và dí dỏm, vợ tôi cũng không đến nỗi nào nhưng tính tình trầm lặng và hiền lành quá mức đâm ra nhàm chán. Chuyện ấy giữa tôi và vợ cũng tẻ nhạt và đơn điệu.

Giữa lúc ấy vợ tôi đã phát hiện ra chuyện tôi và Hoa nên kiên quyết đòi ly hôn trước. Cô ấy không làm ầm ĩ song vẫn mời bố mẹ hai bên đến, đưa ra các chứng cứ là tin nhắn giữa tôi với Hoa . Không còn đường nào chối cãi được nữa, bố mẹ tôi cũng muối mặt với thông gia và xấu hổ với con dâu. Vậy là chúng tôi ký đơn ly hôn.

Phiên tòa phán quyết ly hôn diễn ra sau đó 4 tháng, vì tôi có chút việc bận nên thời gian bị kéo dài. Ngày hôm đó tôi đến tòa án với tâm trạng không vui vẻ gì vì Hoa đột nhiên mất tích ngay sau khi tôi và vợ ký đơn không lâu. Để rồi khi nhìn thấy vợ tôi lại càng khiếp hãi. Vợ tôi vác bụng lùm lùm chắc bầu cỡ năm, sáu tháng tới tòa án. Tôi hoảng hốt hỏi cô ấy có phải là con của tôi hay không, chúng tôi luôn dùng bao cao su tránh thai nhưng vẫn có xác suất có bầu.

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Vợ tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Lúc này tôi mới nhận ra bên cạnh cô ấy còn có 1 người đàn ông khác.

- Giới thiệu với anh nhé, đây là chồng sắp cưới của tôi. Đứa con này chính là của anh ấy, chẳng liên quan gì tới anh cả. Chúng tôi đã để lạc mất nhau vì cái tôi của mỗi người quá lớn nhưng may mắn là sau nhiều trắc trở gian nan thì đã tìm lại được nhau.

Tôi căm hận tột cùng, hoá ra không phải vợ tôi nhạt nhẽo vô vị mà vì cô ấy không hề yêu tôi nên luôn hờ hững thờ ơ như thế. Khi đó tôi mới biết Hoa chính là một người bạn của vợ, hai kẻ ấy bắt tay diễn màn kịch kia, dụ tôi vào bẫy để kiếm cớ ly hôn. Bảo sao trong suốt thời gian quen nhau, Hoa chưa bao giờ cho tôi ôm hôn chứ đừng nói là lên giường, đến nắm tay còn khó khăn.

Trong lúc tôi tơ tưởng đến Hoa thì cô ta cũng yêu lại từ đầu với người cũ. Khi ký đơn cô ta đã mang thai được 2, 3 tháng rồi, hiện tại bụng bầu mới to như vậy. Vậy nhưng tôi chẳng có chứng cứ gì chứng minh cô ấy ngoại tình trong thời điểm còn chung sống. Về cái thai, thậm chí cô ấy có thể đổi trắng thay đen nói rằng nó là con của tôi và tôi vì người phụ nữ khác mà rắp tâm ruồng rẫy mẹ con cô ta cũng nên. Cho dù tôi có nói ra sự thật song chỉ là lời nói suông, ai sẽ tin?

Đúng là đàn bà khi đã mưu tính sâu xa thì hiểm độc vô cùng. "Ai bảo anh ham hố, nếu anh không thay lòng thì tôi làm gì có cớ mà ly hôn nhỉ?", cô ta còn cười khanh khách ném vào mặt tôi một câu như vậy. Có cách nào để tôi khiến vợ cũ phải trả giá vì những gì cô ta đã làm với mình hay không?