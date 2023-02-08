Nhắm mắt lấy anh chồng giám đốc hào phóng, doanh thu chục tỷ, sau thời gian làm vợ, tôi kinh hãi phát hiện thói quen đau đớn đến tủi nhục

Tâm sự 08/02/2023 18:22

Tôi nào ngờ, thói quen và lối sống của anh ta lại bê bối và coi thường vợ đến vậy. Càng ngẫm nghĩ, càng đau đớn vì điều ấy...

Đêm qua, tôi lại bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Hễ bia rượu say khướt về nhà lúc nửa đêm là chồng viện đủ lý do để mắng nhiếc vợ con. Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy chồng giám đốc, nhưng tôi thì thấy chán lắm rồi, cho tôi được làm lại, tôi sẽ nói không với lão chồng của tôi, thà lấy nhân viên quèn còn hơn.

Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi hơn tôi 6 tuổi. Tôi là người phụ nữ hướng nội, chỉ mong được chăm sóc gia đình, nhất là với hai con còn nhỏ. Còn chồng tôi, anh ấy đang làm giám đốc doanh nghiệp có hàng chục nhân viên, thu nhập cũng tốt.

Hồi mới quen chồng, tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này tôi sẽ không phải lo nghĩ gì vì chồng tôi là người từng trải, làm ăn và ngoại giao tốt. Lúc yêu, tôi được chiều chuộng hết mức, biết anh ấy là người thích tiệc tùng, ăn chơi, tôi cứ nghĩ, làm giám đốc là phải ngoại giao nên phải thế.

Tôi còn nhớ như in ngày đưa anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ cũng là dịp nhà có giỗ, cả nhà tôi choáng ngợp bởi được gặp một anh giám đốc tuổi còn trẻ, nhưng rất đạo mạo, tác phong lịch sự. Anh ấy cầm ly rượu đi từng mâm chúc tụng, giới thiệu làm giám đốc công ty, doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ...

Nhắm mắt lấy anh chồng giám đốc hào phóng, doanh thu chục tỷ, sau thời gian làm vợ, tôi kinh hãi phát hiện thói quen đau đớn đến tủi nhục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là, ai cũng cố vun vào cho tôi đi đến hôn nhân, mặc dù tôi không yêu anh ấy nhiều. Không chỉ lúc yêu mà cho đến tận bây giờ mỗi lần bị chồng đối xử tệ bạc, có tâm sự thì cũng bị bố mẹ, người thân còn trách ngược tôi là chồng làm giám đốc không khó tính, không nghiêm nghị sao trị được cả mấy chục nhân viên?

 

Kết hôn rồi tôi mới nếm trải thế nào là chồng giám đốc. Đúng là bề ngoài nhìn vào tôi ở căn hộ hạng sang, đi đâu công việc cũng được chồng lái ô tô đưa đi… Nhưng thực tế thì lại khác. Chồng tôi ra ngoài vui vẻ, hào phóng bao nhiêu thì về nhà lại khó tính, chặt chẽ bấy nhiêu. Ăn gì, tiêu gì cũng phải đúng ý chồng, nếu không sẽ bị mắng là tiêu hoang. Cậy làm giám đốc, ăn uống nhà hàng quen mồm nên tôi nấu gì cũng chê bai đủ đường.

Nhắm mắt lấy anh chồng giám đốc hào phóng, doanh thu chục tỷ, sau thời gian làm vợ, tôi kinh hãi phát hiện thói quen đau đớn đến tủi nhục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, anh ấy lại bù khú rượu bia khắp nơi, ai gọi cái là anh ta có mặt ngay, đi đến tận 2 - 3 giờ sáng mới về, có hôm còn không về. Biết bao phen phần cơm, chờ chồng lo đến phát khóc, nhưng gọi điện thì lúc anh ấy không nghe, lúc nghe máy đang ở phòng hát karaoke, nhạc ầm ỹ…

Mỗi tháng, anh ấy đưa tôi 20 triệu để chi tiêu việc nhà. Tôi cũng phải khéo léo tiêu lắm mới đủ. Nhiều khi thiếu tiền, tôi phải gọi điện trình bày đủ kiểu mới được chồng chuyển tiền cho, kèm theo đó là thái độ bực tức. Nhìn đám bạn thân, chồng chúng nó không kiếm tiền nhiều, nhưng thấy chúng nó chăm chỉ mua sắm, làm đẹp mà tôi phát thèm.

Không quan tâm đến vợ con đã đành, chồng tôi còn khiến tôi bao lần đau khổ khi phát hiện ra thói lăng nhăng của anh ấy. Hết lần này đến lần khác, tôi vì con mà bỏ qua, nhưng anh ta không hối lỗi, tiếp tục sa đà vào gái gú. Anh ta nghĩ tôi an phận, chấp nhận nên còn lớn tiếng thách thức, chửi bới.

Bây giờ, tôi không còn ham hố cái biệt danh "vợ giám đốc" nữa, tôi đã quá mệt mỏi với người chồng như vậy. Tôi phải làm gì để chồng tôi thay đổi, yêu thương vợ con? Nếu quá chán nản thế này, tôi có nên ly hôn?

 

Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ, tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ và chị chồng, tôi hóa đá việc làm khủng khiếp

Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ, tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ và chị chồng, tôi hóa đá việc làm khủng khiếp

Suốt đêm nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi phải rớt nước mắt không tin sự thật đau buồn mà mẹ chồng dành cho.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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