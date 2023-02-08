Mẹ chồng bất ngờ công khai di chúc nhưng giấu riêng cho tôi một chiếc túi vải dày dặn, dặn về nhà hãy mở ra, đến nơi, tôi điếng người…

Mẹ chồng dặn kĩ tôi mang về đến nhà mới mở, đến nơi, tôi kinh hãi trước thứ bà đã để bên trong.

Tối qua, sau bữa cơm sum họp, bố mẹ chồng tôi công khai di chúc. Bố chồng nói dạo gần đây, sức khỏe của ông sa sút nên việc lập di chúc, phân chia tài sản rõ ràng là để tránh những mâu thuẫn anh em nếu chẳng may ông qua đời đột ngột. Chồng tôi đùa, bảo bố còn khỏe lắm, vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tranh giành tài sản với anh trai cả. Anh chồng đọc to bản di chúc cho cả nhà cùng nghe. Mảnh đất, căn nhà bố mẹ chồng đang ở sẽ được giao lại cho anh chồng vì vợ chồng anh đang trực tiếp chăm sóc bố mẹ. Sau này, anh ấy cũng lo liệu việc cúng giỗ.

Ảnh minh họa: Internet Còn vợ chồng tôi được nhận 1 mảnh đất ở sát cạnh bên, diện tích cũng khiêm tốn. Dù biết trước kết quả của việc phân chia tài sản nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Bởi từ trước đến giờ, dù không sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi luôn gửi tiền đều đặn mỗi tháng 5 triệu đồng. Chưa kể, mỗi khi bố mẹ đau bệnh, tôi cũng lo lắng, túc trực ở bệnh viện và nghỉ làm để chăm sóc. Chúng tôi vẫn luôn đền đáp hiếu nghĩa trong khả năng của bản thân mình. Dù buồn trong lòng nhưng tôi tôn trọng mọi quyết định của bố mẹ chồng. Ngồi thêm một lúc, thấy đã muộn nên vợ chồng tôi xin phép đi về. Lúc này, mẹ chồng mới kéo tôi vào phòng riêng, đưa cho tôi chiếc túi vải. Tôi tò mò hỏi bên trong là gì thì bà bảo tôi cứ đem về, tới nhà hãy mở ra.

Ảnh minh họa: Internet Về đến nhà, tôi lấy chiếc túi vải ra trước sự ngạc nhiên của chồng. Chúng tôi mở ra và hoang mang khi thấy bên trong là 200 triệu tiền đủ các mệnh giá. Có những tờ tiền đã cũ nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngay thẳng và cột lại một cách kĩ càng. Tôi gọi điện cho mẹ chồng, bà nói tôi hãy đem số tiền đó gửi ngân hàng, xem như đó là phần tiền riêng mà bố mẹ cho vợ chồng tôi ngoài mảnh đất đã ghi trong di chúc. Mẹ chồng còn dặn dò tôi hãy giấu kín chuyện này, đừng để anh chồng biết. Tôi với chồng ngồi nhìn số tiền trước mặt mà tâm tư rối bời. Bởi chúng tôi biết, đây là tiền mà bố mẹ chồng đã tiết kiệm từng đồng bằng việc bán rau, bán gà ngoài chợ. Chúng tôi làm sao dám nhận số tiền này chứ? Hơn nữa, nếu như anh chồng biết chuyện bố mẹ cho chúng tôi tiền thì chắc chắn sẽ khó chịu. Lúc đó liệu có ảnh hưởng đến tình cảm anh em trong nhà không?

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