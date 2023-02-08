Gần sinh, chồng đi chơi bất ngờ về lao vào hít hà vợ, đòi làm chuyện ấy, tôi ngăn quyết liệt liền bị mẹ chồng khuyên nhủ một câu rợn tóc gáy

Tâm sự 08/02/2023 17:36

Bất ngờ mẹ chồng chạy đến rồi dịu ngọt khuyên tôi nên làm điều này, nghe đến đâu, tôi choáng váng đến đấy.

Có những ngày tôi yêu đời thấy lạ, nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy chán nản vô cùng, giống như hôm nay vậy. Tôi đang mang bầu con gái đầu lòng ở tháng thứ 9, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh nhưng vừa xong vợ chồng tôi lại xích mích. Vừa sắp đồ cho con tôi vừa thấy sợ hãi, nhìn chồng ngủ trên giường mà muốn bỏ nhà ra đi...

Tôi và chồng mới chung sống với nhau được khoảng 4 tháng. Đó là cuộc hôn nhân thất bại ngay từ khi bắt đầu, bởi nó chắp vá từ 2 con người không có bất kỳ điểm chung nào. Chúng tôi mắc sai lầm sau một buổi tiệc đám cưới, say bí tỉ nên không kiểm soát được bản thân. Khi đó 2 đứa chẳng hề quen nhau, chỉ là 2 người bạn của cô dâu chú rể được xếp chung bàn ngẫu nhiên, hỏi han qua loa vài câu rồi chuyện gì đến cũng đến.

5 tuần sau đám cưới ấy tôi phát hiện mình có thai. Một thân một mình giữa thành phố lớn, bạn trai cũ thì đã chia tay từ lâu, tôi vừa sốc vừa sợ hãi khi biết trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ. Sau khi đi khám về, tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân bởi bố đứa bé chắc gì đã nhớ mặt tôi, tất cả chỉ là một cuộc vui qua đường...

Gần sinh, chồng đi chơi bất ngờ về lao vào hít hà vợ, đòi làm chuyện ấy, tôi ngăn quyết liệt liền bị mẹ chồng khuyên nhủ một câu rợn tóc gáy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cái thai được 3 tháng thì tôi gặp lại chàng trai "tình 1 đêm" trên phố đi bộ. Tôi hoảng hốt tránh mặt đi, nhưng anh đã nhận ra tôi và đòi mời cafe bằng được. Khi được hỏi cuộc sống hiện tại ra sao, tôi buột miệng nói rằng mình đã có thai, và bố đứa bé chính là anh. Đương nhiên anh sốc nặng không nói nên lời, tôi định đứng dậy bỏ đi nhưng anh đã giữ lại rồi xin số điện thoại liên lạc.

2 tháng sau một đám cưới vội vàng đã diễn ra trước sự bất ngờ của bố mẹ tôi lẫn bố mẹ anh ấy. Rất may là chồng tôi cũng độc thân, nếu không thì tôi cũng chẳng biết sự việc sẽ rắc rối đến đâu nữa. Cưới nhau về bao nhiêu thứ lạ lẫm thay đổi, cả tôi lẫn chồng đều lúng túng. 2 đứa mới 25 tuổi đầu, đang ham chơi thì phải làm bố mẹ, đùng cái về chung nhà nên khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy nhiên chồng đối xử với tôi rất tốt, thật kỳ lạ vì thế kỷ 21 rồi vẫn còn cặp vợ chồng cưới trước yêu sau như chúng tôi.

Làm dâu thành thị nên số tôi cũng may, vớ được gia đình chồng có lối sống vô cùng hiện đại. Việc nhà không phải làm gì, cứ tan sở là chồng đến đón, không thích ăn cơm tối cùng bố mẹ thì ra hàng quán, cuối tuần thì tung tăng đi chơi, mua sắm chẳng phải nghĩ vì nhà anh cũng có điều kiện, chồng thì sở hữu một shop bán điện thoại cũng ổn. Bạn bè tôi ghen tị bảo "số con C. sướng", tự dưng vớ được anh chồng ngon lạc giữa dòng đời.

Gần sinh, chồng đi chơi bất ngờ về lao vào hít hà vợ, đòi làm chuyện ấy, tôi ngăn quyết liệt liền bị mẹ chồng khuyên nhủ một câu rợn tóc gáy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thi thoảng vợ chồng tôi cãi nhau nhưng đều là chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như... mua quần áo cho em bé sắp sinh. Biết vợ bầu con gái nên anh thích lắm, bảo phải sắm hết đồ đẹp cho con, đắt rẻ không quan trọng. Nhưng tôi thì thích tiết kiệm, mua vừa phải, cứ nhắc chồng đừng phung phí thì anh lại cáu. Đã thế chồng tôi lại còn mắc cái tật mê game, ôm điện thoại cả ngày lười như hủi, vợ bụng to nhờ cái gì cũng trốn tránh khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Chúng tôi kiêng không quan hệ với nhau cho đến khi đẻ con xong, nhưng tối nay bỗng dưng chồng lại dở chứng. Bầu 39 tuần rồi nên tôi đau nhức khắp người chẳng muốn đi lại, ngồi dậy ăn bát cơm xong thở không ra hơi. Tăng hơn 10kg nên thân hình cũng nặng nề, tôi chỉ nằm nghỉ ngơi trên giường không đi đâu cả. Tự dưng 10h đêm chồng đi chơi đâu về lao vào hít hà vợ, kêu tôi thơm phức mùi "như trẻ con" nên anh nổi cơn ham muốn, cứ đòi quan hệ ngay lập tức. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến em bé trong bụng, ngăn chồng lại và bảo anh cố gắng nhịn cơn "thèm".

Ấy thế mà chồng không nghe lời tôi, cứ xông vào khiến tôi phải chống cự. Đôi co một hồi tôi cáu quát ầm lên, mẹ chồng hớt hải chạy sang gõ cửa nên tôi đành cầu cứu bà chuyện khó nói. Tưởng bà sẽ giúp tôi khuyên can chồng, ngờ đâu bà buông câu ráo hoảnh:

- Cơm sôi thì nhỏ lửa, vợ chửa thì nằm nghiêng, chồng muốn thì vẫn làm được chứ sao. Con phải chiều chồng một tí chứ không nó ra ngoài tìm phở lạ để giải tỏa thì mẹ cũng chẳng can thiệp đâu. Lỗi do con cả đấy!

Chồng tôi được thể lấn tới, dọa nếu vợ không chiều thì anh sẽ đi "bóc bánh trả tiền". Tôi im lặng không nói gì, ngồi khóc một lúc quay ra thấy chồng đã ngáy o o. Chị em nào bầu bí đẻ rồi chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với, 39 tuần rồi còn làm chuyện ấy thì có an toàn không?!? Tôi có nên nhắm mắt thỏa mãn chồng không, chứ tưởng tượng ra cảnh anh mây mưa với đàn bà khác tôi cũng phát điên...

 

Mẹ chồng bất ngờ công khai di chúc nhưng giấu riêng cho tôi một chiếc túi vải dày dặn, dặn về nhà hãy mở ra, đến nơi, tôi điếng người…

Mẹ chồng bất ngờ công khai di chúc nhưng giấu riêng cho tôi một chiếc túi vải dày dặn, dặn về nhà hãy mở ra, đến nơi, tôi điếng người…

Mẹ chồng dặn kĩ tôi mang về đến nhà mới mở, đến nơi, tôi kinh hãi trước thứ bà đã để bên trong.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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