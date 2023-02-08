Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ, tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ và chị chồng, tôi hóa đá việc làm khủng khiếp

Điều mà tôi chưa hài lòng sau khi kết hôn đó là chịu cảnh làm dâu từng đó năm, nếm trải mọi cảm xúc trong vai trò của con dâu. Mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ lúc ban đầu, khi về chơi nhà người yêu, bà đã không khách khí tra khảo gia cảnh nhà tôi.

Tôi kết hôn đã được 11 năm, cuộc sống vợ chồng êm đềm từ khi cưới nhau xong. Chúng tôi đã có hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Chồng tôi cũng rất chỉn chu, lo toan, gánh vác gia đình.

Tôi về làm dâu nhà chồng, làm đủ việc nhà cho đến hầu hạ mẹ chồng chẳng khác nào người hầu ngày xưa. Từ sáng đã phải dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà. Đi làm về cũng hùng hục cơm nước, lau dọn nhà cửa tinh tươm mới dám nghỉ ngơi.

Bà tỏ thái độ ngay với tôi, chỉ vì tôi gia cảnh bình thường, bố mẹ làm công nhân, gia đình không ai có vai vế trong xã hội. Sau hôm đó, bà cũng cấm con trai qua lại, yêu đương tôi. Nhưng anh ấy quyết tâm lấy tôi, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự ấm ức của mẹ chồng.

Vào ngày lễ, tết, có giỗ là lúc tôi mệt nhất, làm cả chục mâm cơm, ăn xong mình tôi thui thủi dọn dẹp, rửa cả núi bát đĩa. Mẹ chồng cấm con cháu phụ giúp và tuyên bố việc đó là của con dâu út. Tôi bao phen nuốt nước mắt vào trong trước sự cay nghiệt của bà mẹ chồng, sẵn sàng nhiếc móc tôi chỉ vì không vừa lòng cái nhỏ nhặt. Thường xuyên mỉa mai gia cảnh nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế mà gần đây, mẹ chồng tôi bỗng dưng thay đổi, bà vui vẻ với tôi lắm, còn nói tôi làm ít việc nhà thôi để lo cho con cái học hành. Điều bất ngờ nhất đó là bà gọi vợ chồng tôi vào phòng và tuyên bố cho vợ chồng tôi 1 tỷ đồng để mua nhà ở riêng.

Đằng nào cũng không phải nhà mình, nhưng hơn hẳn hiện tại ở chỗ ra ngoài ở được tự do, chăm chút cho chồng con không sợ bị ai soi mói. Tôi đồng ý ngay, mặc dù chồng tôi có vẻ băn khoăn điều gì đó. Với số tiền 1 tỷ, cộng với một chút tiền tiết kiệm, vay mượn thêm là có thể mua nhà ở riêng rồi.

Niềm vui được cho tiền mua nhà ra ở riêng chưa được bao lâu thì tôi tình cờ nghe được câu chuyện khủng khiếp của mẹ và chị chồng. Tiếng chị chồng tôi thắc mắc: "Sao mẹ bỏ tiền cho chúng nó ở riêng làm gì, nhỡ sau ly hôn nó đòi chia nhà thì sao?".

Ảnh minh họa: Internet

Còn mẹ chồng tôi đáp lại: "Mẹ cho tiền thì sẽ đứng tên nhà của chúng nó, lo gì. Khi chúng nó ở riêng rồi, mẹ sẽ đón vợ hai của thằng út về, nói là con nuôi từ lâu. Nó đẻ cháu đích tôn cho nhà mình, trước sau cũng phải nhận con, cháu. Còn cái đứa dâu út hỗn hào sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà".

Tôi thực sự rất sốc và hỏi chồng tôi cho ra nhẽ, anh ấy đã thú nhận tất cả. Anh ấy cũng mong tôi tha thứ bởi vô tình rơi vào chiếc bẫy của người khác, cô ta được mẹ tôi ủng hộ nên cố tình quyến rũ và mang thai, giờ đứa bé đang được 1 tuổi. Chồng tôi cũng rất khó xử khi đã gây ra lỗi lầm như vậy.

Bây giờ tôi rất đau khổ, tôi có cố nhín nhịn, cam chịu cũng khó có thể ở lại gia đình đó nữa. Mẹ chồng tôi vui vẻ, cho tiền tỷ mua nhà… Đó chỉ là một màn kịch, một cú lừa đau đớn đối với tôi. Sao họ lại nhẫn tâm với tôi đến thế, tôi phải làm gì lúc này?