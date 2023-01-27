Người yêu xin ngủ chung giường với bạn thân nam giới khi đi du lịch chung, tôi một mực phản đối thì em quay ra giận dỗi, tuyên bố một câu thẳng thừng

Tâm sự 27/01/2023 22:37

Người yêu tôi có nhiều bạn thân khác giới, trước đây điều này không khiến tôi suy nghĩ nhiều vì cô ấy rất biết chừng mực. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi khi cô ấy cùng họ đi du lịch chung gần đây.

Người yêu cũ, bạn thân khác giới, em gái nuôi, anh trai kết nghĩa… sớm đã trở thành điều cấm kỵ trong tình yêu… Đã có không ít cặp đôi rơi vào tình huống khó xử, dẫn đến đổ vỡ tình cảm chỉ vì những nhân vật này.

Chàng trai trong dòng tâm sự thu hút hàng nghìn lượt thích trên một diễn đàng tâm sự mới đây là một ví dụ. Mặc dù đã hết sức bao dung, thông cảm, anh chàng vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ thân mật quá mức giữa bạn gái và người bạn thân khác giới.

 

Chuyện là, bạn gái của anh chàng xin phép được đi du lịch riêng với người bạn thân là con trai. Anh có chút chạnh lòng bởi chưa từng gặp bạn nam kia bao giờ nhưng rút cuộc cũng đồng ý.

Người yêu xin ngủ chung giường với bạn thân nam giới khi đi du lịch chung, tôi một mực phản đối thì em quay ra giận dỗi, tuyên bố một câu thẳng thừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ, không chỉ là đi chơi chung mà hai người còn định ngủ chung phòng, chung giường. Thậm chí, cậu bạn thân còn nhắn tin nửa đùa nửa thật cho cô gái: “Đặt phòng giường to rồi nhé. Hai vợ chồng mình tha hồ”.

Chàng trai không kiềm chế được nữa, lôi bạn gái ra hỏi cho rõ ràng. Lý do nhận được vẫn là: “Bọn em thân với nhau 7, 8 năm rồi, không có vấn đề gì đâu, có thì có lâu rồi”, “Đã bảo bọn em không có gì, ở chung phòng cho tiết kiệm”… Cuối cùng, chỉ vì phàn nàn đôi ba câu mà anh chàng nhận được quyết định “điếng người”: “Thôi anh im đi. Đàn ông đàn ang kiểu gì. Không yêu được thì cút”.

Quá choáng váng với phản ứng gay gắt của bạn gái, anh chàng đăng đàn hỏi dân mạng, liệu cách hành xử của mình là đúng hay sai. Và có lẽ, câu trả lời của mọi người sẽ giúp chàng trai tự tin hơn nhiều.

“Cậu cho bạn gái đi chơi kiểu đó là tớ nể lắm rồi, lại còn muốn chung giường, chung chăn, chung gối thì cạn lời. Cho ra đảo là đúng rồi”, nick name Thanh Long viết.

Một số người khác còn cho rằng, cặp đôi kia đang hẹn hò dưới mác bạn thân. Và việc đi du lịch Đà Lạt lần này chỉ là cái cớ để công khai đến với nhau.

Dù gì đi nữa, dân mạng vẫn nhiệt tình ủng hộ chàng trai trong câu chuyện chia tay bạn gái.

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