Kết hôn với sếp U50, tưởng từ chim sẻ hóa được thành phượng hoàng, đêm tân hôn anh ôm chặt tôi rồi làm ra một điều khó lòng chấp nhận được

Tâm sự 26/01/2023 23:54

Tôi và chồng chỉ chính thức yêu nhau hai tháng trước khi kết hôn nhưng lại hiểu nhau vô cùng vì đã cùng làm việc nhau rất lâu trước đó. Đêm tân hôn sẽ là đêm mà tôi trông đợi nhất, ai ngờ nó lạ diễn ra trái ý muốn tôi vô cùng.

Tôi 29 tuổi, thanh xuân phơi phới, xinh đẹp rạng ngời và rất năng động, "tự chủ trong chuyện ấy". Tôi có 3 mối tình với những người đàn ông thanh niên, trai trẻ và cũng hừng hực sức xuân nhưng tôi lại không thích kết hôn với họ.

Tôi nghĩ nếu lấy chồng cũng đẹp trai, cũng khá giả như mình thì phải lo giữ chồng, mệt mỏi lắm. Thế là tôi quyết định làm vợ một người đàn ông U50, là sếp của tôi, từng qua một đời vợ nhưng nhìn vẫn cực kì phong độ.

Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu nhau 2 tháng rồi mới tiến đến hôn nhân. Mọi người đừng vội nghĩ chúng tôi tìm hiểu nhau quá ít. Thật ra thì tôi là "cánh tay phải" của sếp, cùng sếp "xông pha" rất nhiều phi vụ ký kết hợp đồng nên đã quá thân thiết với nhau rồi. Nhưng tính thời gian chính thức yêu nhau thì hơi ngắn ngủi nên chuyện giường chiếu cũng chưa xảy ra.

Kết hôn với sếp U50, tưởng từ chim sẻ hóa được thành phượng hoàng, đêm tân hôn anh ôm chặt tôi rồi làm ra một điều khó lòng chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị một bộ váy thật quyến rũ, hương nước hoa nồng nàn. Tôi đinh ninh mình sẽ có một đêm đáng nhớ. Nhưng khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn chồng U50 đang nằm trên giường mà tôi muốn bật ngửa. Chồng tôi vẫn đang ngồi đếm phong bì mừng cưới rồi ghi ghi chép chép lại danh sách vào một cuốn sổ đen.

Thấy tôi, anh hào hứng vẫy gọi tôi lại rồi bảo tôi giúp anh. Chúng tôi tổ chức tiệc chỉ 5 mâm cỗ, chưa tới 60 người nhưng vì chồng tôi là sếp lớn nên dù không mời, nhân viên công ty, đối tác, người quen biết cũng tự giác gửi tiền mừng đến.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì, kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi "chốt sổ" số tiền mừng đã là hơn 12 giờ khuya. Tôi định mời gọi chồng "làm tí", ai dè anh ôm tôi một lúc đã ngáy khò khò, ngủ ngon ơ. Tôi nhìn chồng mà khóc không ra nước mắt.

Đã thế, hai ngày nay, chồng tôi vẫn không đụng vào vợ. Anh nói anh già rồi, "chuyện ấy" đâu còn sung sức nữa nên khi nào cần, anh phải uống thuốc bổ trợ. Mà uống thuốc đó hoài thì không đảm bảo sức khỏe.

Kết hôn với sếp U50, tưởng từ chim sẻ hóa được thành phượng hoàng, đêm tân hôn anh ôm chặt tôi rồi làm ra một điều khó lòng chấp nhận được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói, tôi lại muốn khóc lần hai. Chẳng lẽ tôi phải sống như góa phụ cả đời sao? Dù tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, xe sang các kiểu mà bắt tôi sống như vậy, tôi sợ mình làm không nổi. Mà chẳng lẽ lại ly hôn khi mới cưới mấy ngày. Tôi phải làm sao bây giờ?

Đi làm về sớm, vô tình nghe tiếng thở dốc của vợ và anh rể sau cửa phòng mà tôi giận run người, xông vào rồi sượng trân với cảnh tượng trước mắt

Đi làm về sớm, vô tình nghe tiếng thở dốc của vợ và anh rể sau cửa phòng mà tôi giận run người, xông vào rồi sượng trân với cảnh tượng trước mắt

Vợ tôi và anh rể thời gian gần đây có nhiều hành động đáng ngờ. Nhân lúc đi làm về sớm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống