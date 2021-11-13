Người phụ nữ được đẩy ra khỏi phòng sinh, cảnh tượng trước mắt khiến những ai chứng kiến đều xót xa

Tâm sự 13/11/2021 07:26

Sau khi sinh con, cô gái trẻ được các nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng sinh, vậy nhưng cảnh tượng trước mắt đều khiến những người chứng kiến xót xa.

Trước phòng sinh, người nhà sản phụ luôn đứng chờ trước cửa để đợi gọi tên. Ai ai cũng hồi hộp và háo hức khi được y tá gọi đến tên của sản phụ. Vậy nhưng, trường hợp của cô gái 22 tuổi tên Mai lại khiến nhiều người xót xa.

Khi nữ y tá ôm đứa trẻ sơ sinh mở cửa và gọi tên người nhà Mai, một chàng thanh niên khoảng hơn 20 tuổi liền chạy đến bế đứa trẻ và đi luôn đến phòng sau sinh. Một lúc sau, y tá đẩy Mai ra khỏi phòng sinh đồng thời gọi tên người nhà sản phụ đến đưa về phòng nhưng không có ai xuất hiện. Những người ở đó đều bất ngờ và bàn tán, mọi người cho rằng người nhà của sản phụ này quá vô trách nhiệm.

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 Sau khi sinh con, Mai được đẩy ra khỏi phòng sinh nhưng người nhà cô không có mặt để đón cô - Ảnh minh họa: Internet

Đợi 10 phút không thấy người nhà đến, Mai nằm một mình trên giường trông thật xót xa. Y tá nhờ một vài người đẩy sản phụ lên phòng hồi sức sau sinh, đến nơi mọi người mới ngỡ ngàng phát hiện chàng thanh niên hơn 20 tuổi vừa nãy chính là chồng của Mai.

Chàng trai này bộc bạch, anh năm nay 24 tuổi, bố mẹ ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, sau đó mỗi người đều có gia đình mới, cậu sống với bà nội. Bố mẹ không hỗ trợ tài chính, hai bà cháu sống bằng thu nhập ít ỏi của bà. Cậu không được học hành nhiều, ngay từ khi còn nhỏ đã đi làm thuê sau đó làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô.

Năm 20 tuổi, chàng trai gặp Mai, gia đình vợ không chấp nhận mối quan hệ của hai người vì gia cảnh của chàng trai quá nghèo. Vậy nhưng Mai vẫn kiên quyết đến với người mình yêu. Hai năm sau, Mai đã giấu gia đình đi đăng ký kết hôn với người yêu. Cũng vì việc này cô gái bị gia đình từ mặt.

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 Mai kiên quyết kết hôn với chồng nên bố mẹ cô đã từ mặt con gái - Ảnh minh họa: Internet

Một năm sau khi kết hôn, Mai chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng. Vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời cô rất mong có bố mẹ ở bên cạnh. Mai gọi điện cho bố mẹ nhưng không ai quan tâm đến cô. Vậy là hai vợ chồng tự đưa nhau đi sinh. Nghe đến đây, mọi người đều thông cảm cho đôi vợ chồng trẻ.

Ba ngày sau khi Mai sinh con, bố mẹ cô đã vào bệnh viện thăm cháu, lúc này hai mẹ con Mai ôm nhau khóc, chàng trai đứng nhìn không dám nói điều gì. Những người trong phòng đều khuyên bố mẹ cô gái nên tha thứ và chấp nhận cậu con rể này. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chàng trai rất tốt tính và yêu thương vợ con. Nghe được những lời đó, bố mẹ Mai cũng dần dần mở lòng với chàng trai trẻ.

Vợ khó sinh, chồng quỳ xuống van xin bác sĩ cứu lấy mẹ vậy nhưng sau khi sinh được một bé trai người vợ kiên quyết đòi ly hôn

Vợ khó sinh, chồng quỳ xuống van xin bác sĩ cứu lấy mẹ vậy nhưng sau khi sinh được một bé trai người vợ kiên quyết đòi ly hôn

Mặc dù hành động trước đó của người chồng khiến sản phụ hết sức cảm động nhưng sau khi nghe được một câu nói, cô kiên quyết đòi ly hôn.

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