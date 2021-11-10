Mặc dù hành động trước đó của người chồng khiến sản phụ hết sức cảm động nhưng sau khi nghe được một câu nói, cô kiên quyết đòi ly hôn.

Tiểu Mỹ năm nay 30 tuổi, cô và chồng gặp nhau qua xem mắt, sau lần gặp gỡ đầu tiên, Tiểu Mỹ rất hài lòng với chồng. Điều kiện về công việc cũng như gia đình nhà chồng đều rất tốt, khá tương xứng với gia đình Tiểu Mỹ. Gia đình hai bên cũng ủng hộ mối quan hệ của hai người nên rất nhanh chóng Tiểu Mỹ và người đàn ông này đã đến với nhau. Tiểu Mỹ quen chồng qua xem mắt nhưng cô rất hài lòng với thân thế và công việc của chồng - Ảnh minh họa: Internet Trong thời gian hẹn hò, bạn trai Tiểu Mỹ rất quan tâm đến cô. Vậy nhưng đúng thời điểm này, người bạn trai cũ mà Tiểu Mỹ từng quen 6 năm bất ngờ quay trở về tìm cô. Lúc trước hai người chia tay vì anh ta ngoại tình, Tiểu Mỹ không thể chấp nhận nên đã lựa chọn chia tay. Bây giờ, người đàn ông đó lại cầu xin Tiểu Mỹ quay trở lại, vì đã từng hẹn hò nhiều năm, không thể kiềm chế nổi bản thân, Tiểu Mỹ đã lén lút qua lại với bạn trai cũ.

Không lâu sau đó, bạn trai hiện tại phát hiện Tiểu Mỹ ngoại tình với bạn trai cũ và yêu cầu cô phải đưa ra quyết định. Tiểu Mỹ không muốn bỏ bạn trai hiện tại nên đã lựa chọn chia tay với bạn trai cũ. Vậy nhưng bạn trai cũ vẫn tìm Tiểu Mỹ, cô lại phản bội bạn trai mới một lần nữa. Khi bạn trai mới đi công tác, Tiểu Mỹ lại hẹn hò với bạn trai cũ. Cứ như vậy cô không nỡ bỏ ai trong số hai người này. Bạn trai cũ chỉ có thể cho Tiểu Mỹ tình yêu, còn bạn trai mới có thể cho cô gia đình. Chính vì vậy, Tiểu Mỹ đã hạ quyết tâm cắt đứt với bạn trai cũ và đề nghị kết hôn với bạn trai mới. Sau khi kết hôn, chồng đối xử với Tiểu Mỹ rất tốt, không lâu sau cô mang thai. Trong thời gian mang thai, bên nhà chồng đều hết lòng chăm sóc Tiểu Mỹ. Đến ngày sinh nở, bác sĩ thông báo Tiểu Mỹ khó sinh, cô nghe thấy tiếng chồng ngoài hành lang: “Vợ ơi cố lên, nhất định phải giữ được mẹ, mọi chuyện không sao đâu, anh yêu em”. Những lời này của chồng khiến Tiểu Mỹ vô cùng hạnh phúc, cô hạ sinh một bé trai bụ bẫm, mẹ tròn con vuông.

Tiểu Mỹ nhất quyết đòi ly hôn sau khi biết chồng đã xét nghiệm DNA với đứa con vừa mới chào đời - Ảnh minh họa: Internet Khi nằm trong phòng sau sinh, một lúc lâu chồng mới tới thăm Tiểu Mỹ, cô hỏi chồng sao lâu vậy anh mới tới thăm vợ. Lúc này bác sĩ nói rằng: “Đi làm xét nghiệm DNA, bây giờ thì yên tâm rồi chứ, những người trẻ bây giờ không biết họ làm gì nữa”. Tiểu Mỹ suy sụp khi nghe những lời này từ bác sĩ và cương quyết đòi ly hôn. Cô nói với chồng rằng: “Chúng ta ly hôn đi, anh không tin tưởng em như thế, đã làm giám định cha con rồi thì sau này làm sao chúng ta có thể sống tiếp với nhau được”.

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