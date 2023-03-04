Nghi con dâu ngoại tình nên mẹ chồng lén cài định vị, hôm lần theo địa chỉ bà sốc ngất với cảnh trước mắt

Tâm sự 04/03/2023 09:52

Từ ngày về làm dâu, My luôn phải nhận sự hà khắc, khó tính của mẹ chồng. Một ngày của My bận tối tăm mặt mày với việc công sở và cả núi việc nhà mẹ chồng giao.

Bà Liên có một con trai lớn là Hoàng và gái út là Hoa. Bà Liên lại cưng con trai lớn hơn, chiều chuộng anh hết mực. Khi Hoàng dẫn bạn gái là My về ra mắt nhà, bà Liên đã không vừa lòng. Bà nghĩ đáng lẽ con trai của bà phải lấy người xinh đẹp và có điều kiện hơn My nhiều. Nhưng Hoàng cứ nằng nặc đòi cưới My cho bằng được. Vì thương con trai mà bà Liên gật đầu đồng ý. Đám cưới diễn ra rộn ràng khi cả My và Hoàng đều có công việc ổn định.

Từ ngày về làm dâu, My luôn phải nhận sự hà khắc, khó tính của mẹ chồng. Một ngày của My bận tối tăm mặt mày với việc công sở và cả núi việc nhà mẹ chồng giao. 6 giờ tan làm là My phải ba chân bốn cẳng chạy đi siêu thị rồi hì hục trong bếp làm cơm chiều. Chưa đụng được đũa nào thì lại phải lau dọn hết phòng trong nhà. Tất cả cũng chỉ vì bà Liên đã cho giúp việc nghỉ việc khi My về làm dâu. My nhiều lần khóc nức nở trong im lặng vì tủi hổ. Nhưng My vẫn tự nhủ phải cố gắng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao thì vẫn là phải vun đắp dần dần.

Nghi con dâu ngoại tình nên mẹ chồng lén cài định vị, hôm lần theo địa chỉ bà sốc ngất với cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau được khoảng hai năm mà My vẫn chưa có tin vui. Bà Liên cứ lời ra tiếng vào không dứt, như tạo áp lực vô hình cho hai vợ chồng. Điều này khiến My và Hoàng cãi nhau liên miên suốt mấy tháng dài. Gần đây, bà Liên lại thấy cứ chiều chiều là My lại ra khỏi nhà, đến tận tối mới về. Bà hỏi thì cô lại không trả lời. Bà Liên sinh nghi, nói chuyện này với con gái út. Hoa nghe vậy bèn bày cách giúp mẹ. Sáng hôm sau, khi My đang tay không lau nhà, bà Liên nằng nặc bắt cô đi mua giúp mình vài gói mì ở tiệm gần nhà. Đúng lúc này thì Hoa chạy vọt lên phòng My, cô cài định vị vào điện thoại của My. Bà Liên nghi My ngoại tình, muốn bắt tận tay.

Theo dõi suốt mấy ngày bà Liên thấy lạ lùng là My chỉ đi rồi đứng lại trên đường chứ không hề vào một địa điểm nào cụ thể cả. Đến ngày thứ 7 thì bà đắc ý khi địa điểm My đến là một khách sạn ở khu ngoại ô vắng vẻ. Lòng sôi sục tức giận lẫn chút hả hê, bà bắt con gái chở đến ngay địa điểm khách sạn đó. Vừa đến nơi thì bà Liên như không tin vào mắt mình. Bà thấy My đang đứng khóc nức nở, trước mặt cô là Hoàng đang ôm lấy nhân tình của mình. Bà Liên tay chân bắt đầu run lên vì giận. Không ngờ đứa con trai bà yêu thương bấy lâu nay lại có cái trò mèo mả gà đồng thế này. Thương thì thương nhưng bà không thể để con cư xử xấu xí, làm khổ vợ như vậy. Vừa nghĩ thế, bà Liên lấy vội cây chổi bên tường rồi nhào vào đánh con trai và nhân tình.

Nghi con dâu ngoại tình nên mẹ chồng lén cài định vị, hôm lần theo địa chỉ bà sốc ngất với cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

My hoảng hốt khi thấy mẹ chồng xuất hiện ở đây. Can ngăn mãi rồi bà Liên mới bình tĩnh lại. Hoàng và nhân tình quỳ sụp xuống xin bà tha thứ

- Hoa nó quay lại hết rồi nhé. Thử hai đứa mày mà còn lén phén nữa, mẹ cho nó tung lên mạng hết cho biết!

- Con sai rồi mẹ ơi. Mẹ bình tĩnh, con sai rồi, con không dám nữa

- Cháu trót dại, bác đừng đánh nữa. Cháu không dám nữa, bác đừng tung clip tội cháu

Từ hôm đó trở đi, My thấy mẹ chồng đã không còn khó khăn với mình. Bà Liên yêu thương và chiều chuộng con dâu nữa là đằng khác. Thật ra, hôm đến tìm con dâu trong khách sạn, hình ảnh My đứng khóc bất lực nhìn chồng và nhân tình khiến bà Liên như tỉnh ngộ. Phận đàn bà về nhà chồng đã khó khăn với mẹ chồng, vậy mà chồng còn không thương yêu thì có phải là bất hạnh lắm không? Bà thấy mình đã quá tệ với đứa con dâu hiền lành này. Bà sẽ đối tốt với My hơn và cũng sẽ bắt con trai yêu thương cô nhiều hơn nữa...

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