Từ ngày chị chồng đến ở, nhà tôi đã có những thay đổi đáng kể và không còn tự do như trước nữa. Đặc biệt là đôi khi tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng chị ấy. Nhưng đến sáng thì chị chồng lại cư xử rất bình thường, tôi cũng không tiện hỏi.

Gia đình chị chồng tôi mới chuyển đến nhà tôi ở. Bởi nhà chị ấy bị niêm phong do quá hạn trả nợ ngân hàng mà không có tiền trả. Tôi cũng không thích có người khác vào nhà mình ở nhưng dù sao cũng là chị chồng, không thể từ chối được. Tôi chỉ bực bội cảnh anh rể suốt ngày không làm gì, chỉ nằm dài trong phòng đợi ăn cơm. Hình như cuộc sống của gia đình 3 người nhà chị chồng đều do chị ấy lo toan.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến đêm qua, nửa đêm rồi mà tiếng khóc cứ văng vẳng từ trong phòng chị chồng vang ra. Chị ấy khóc thút thít nhưng cũng đủ để nghe thấy vì đêm quá khuya và yên tĩnh. Tò mò, tôi đến hé cửa nhìn vào phòng chị thì c.hết điếng khi thấy chị chồng quỳ lạy ở dưới giường còn anh rể mặt mày đầy giận dữ.

Sau khi thấy cảnh đó, lòng dạ tôi rối bời. Hướng Dương ơi, vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nên hỏi chị chồng không? Tôi cảm thấy giữa họ có chuyện gì đó rất ghê gớm mà không dám hỏi chị ạ.

Là một người em dâu tốt tính, biết thông cảm và chia sẻ với những khó khổ của người khác. Nhưng trong chuyện lần này, tôi nghĩ nên im lặng và quan sát thay vì lên tiếng hỏi thẳng chị chồng. Càng không nên kể về những gì đã chứng kiến với bất cứ ai để giữ sự tự tôn cho chị chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy chị ấy có nhiều trầm uất, có thể ngồi nói chuyện với chị ấy, nói về những chuyện cuộc sống, hôn nhân, gia đình, vợ chồng bình thường khéo léo nhằm gợi ý để xem chị chồng có cần đến sự giúp đỡ của hoặc muốn tâm sự với không?

Về việc anh rể không làm bất cứ chuyện gì, nên nói với chồng và khuyên chồng tìm cơ hội thích hợp để khuyên anh rể, cũng cần bình tĩnh, khéo léo để tránh có những lời nóng giận, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình chị gái.

Về việc ra ở riêng, hãy cứ để anh chị chồng sống tạm một thời gian vì họ đang lâm vào cảnh khó khăn. Khi tình hình ổn định hơn, nên bàn bạc với chồng về việc này. Chồng sẽ là người đứng ra trao đổi với chị gái để đưa ra cách giải quyết tốt nhất.