Nghe tiếng khóc nỉ non của vợ mới cưới, tôi tò mò tìm hiểu thì hóa đá trước lý do cô ấy bao năm lạnh lùng với chồng

Khi này, mẹ tôi và mẹ vợ mới gặp lại nhau. Hai người giới thiệu tôi và H. Lúc đó, tôi mới chia tay người yêu ở Úc nên cũng đang cô đơn. H lại khác, cô ấy nói đã có người yêu và kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Tôi cũng không ép buộc dù trong lòng cũng thích H. Sau đó, không hiểu sao H lại đồng ý kết hôn dù chưa từng tìm hiểu tôi. Đám cưới diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng sau đó. Nhưng H luôn trưng ra bộ mặt buồn thảm như đưa đám tang, không nở một nụ cười.

Tôi và H đến với nhau Hua mai mối của hai bà mẹ. Nói cách khác, mẹ tôi và mẹ H là bạn thân từ nhỏ, hai người tự định ước gì đấy rồi sau đó mất liên lạc. Gia đình tôi Hua Úc định cư. 4 năm trước, chúng tôi về lại Việt Nam vì bố tôi đã lớn tuổi, ông muốn tận hưởng những ngày cuối đời ở Huê hương.

Đêm tân hôn, cô ấy nói rằng mọi chuyện do mẹ cô ấy dùng cái chết để ép buộc chứ cô ấy không hề muốn làm vợ tôi. Mà mẹ cô ấy cũng chẳng phải vì con gái mà chỉ vì thấy gia đình tôi giàu có Huá nên thèm thuồng. Vợ vừa nói vừa uống bia vừa khóc. Đêm đó, tôi chán nản, chẳng làm gì với cô ấy nữa hết.

Cả tuần sau chúng tôi mới động phòng. H là người có tư tưởng cổ điển, khác hẳn mấy cô bạn gái trước đó của tôi. Thú thật, tôi khá bất ngờ khi biết H vẫn còn trinh nguyên. Nhưng cũng vì thế mà tôi yêu và trân trọng cô ấy nhiều hơn.

Vợ chồng tôi sống với nhau không có nhiều mâu thuẫn, chỉ có điều tình cảm cũng không được mặn nồng như người khác. Khi vợ sinh con, bao nhiêu tình cảm lại đặt hết lên con nên tôi càng giống người thừa trong nhà. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bình yên.

Cho đến ngày hôm qua, vợ tôi đi đâu tới tận chiều tối mới về trong bộ dạng lếch thếch. Trời mưa mà cô ấy cũng không mặc áo mưa, ướt từ đầu đến chân. Tôi còn chưa lên tiếng hỏi thì cô ấy đã quỳ sụp xuống, van xin tôi cho cô ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng có liên quan đến người yêu cũ.

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Thì ra người yêu cũ của cô ấy mới mất vì tai nạn giao thông. Biết tin, cô ấy như điên đảo và muốn đến đưa tang anh ta. Tôi không nói gì, chỉ bảo vợ đi tắm rửa rồi chăm con, chuyện đó để tôi suy nghĩ. Và suốt đêm qua, ngồi bên phòng làm việc, tôi giận run người khi nghe tiếng khóc nỉ non của vợ cứ vang lên. Tôi không muốn ghen tuông với người đã mất rồi nhưng tôi càng không muốn thấy vợ đau lòng, suy sụp vì một người đàn ông khác không phải là mình. Tôi có nên cho cô ấy đến dự đám tang người yêu cũ hay không đây?