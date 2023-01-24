Nghe tiếng khóc nỉ non của vợ mới cưới, tôi tò mò tìm hiểu thì hóa đá trước lý do cô ấy bao năm lạnh lùng với chồng

Tâm sự 24/01/2023 17:50

Tôi còn chưa lên tiếng hỏi thì cô ấy đã quỳ sụp xuống, van xin tôi cho cô ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng có liên quan đến người yêu cũ.

Tôi và H đến với nhau Hua mai mối của hai bà mẹ. Nói cách khác, mẹ tôi và mẹ H là bạn thân từ nhỏ, hai người tự định ước gì đấy rồi sau đó mất liên lạc. Gia đình tôi Hua Úc định cư. 4 năm trước, chúng tôi về lại Việt Nam vì bố tôi đã lớn tuổi, ông muốn tận hưởng những ngày cuối đời ở Huê hương.

Khi này, mẹ tôi và mẹ vợ mới gặp lại nhau. Hai người giới thiệu tôi và H. Lúc đó, tôi mới chia tay người yêu ở Úc nên cũng đang cô đơn. H lại khác, cô ấy nói đã có người yêu và kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Tôi cũng không ép buộc dù trong lòng cũng thích H. Sau đó, không hiểu sao H lại đồng ý kết hôn dù chưa từng tìm hiểu tôi. Đám cưới diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng sau đó. Nhưng H luôn trưng ra bộ mặt buồn thảm như đưa đám tang, không nở một nụ cười.

Nghe tiếng khóc nỉ non của vợ mới cưới, tôi tò mò tìm hiểu thì hóa đá trước lý do cô ấy bao năm lạnh lùng với chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm tân hôn, cô ấy nói rằng mọi chuyện do mẹ cô ấy dùng cái chết để ép buộc chứ cô ấy không hề muốn làm vợ tôi. Mà mẹ cô ấy cũng chẳng phải vì con gái mà chỉ vì thấy gia đình tôi giàu có Huá nên thèm thuồng. Vợ vừa nói vừa uống bia vừa khóc. Đêm đó, tôi chán nản, chẳng làm gì với cô ấy nữa hết.

Cả tuần sau chúng tôi mới động phòng. H là người có tư tưởng cổ điển, khác hẳn mấy cô bạn gái trước đó của tôi. Thú thật, tôi khá bất ngờ khi biết H vẫn còn trinh nguyên. Nhưng cũng vì thế mà tôi yêu và trân trọng cô ấy nhiều hơn.

Vợ chồng tôi sống với nhau không có nhiều mâu thuẫn, chỉ có điều tình cảm cũng không được mặn nồng như người khác. Khi vợ sinh con, bao nhiêu tình cảm lại đặt hết lên con nên tôi càng giống người thừa trong nhà. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bình yên.

Cho đến ngày hôm qua, vợ tôi đi đâu tới tận chiều tối mới về trong bộ dạng lếch thếch. Trời mưa mà cô ấy cũng không mặc áo mưa, ướt từ đầu đến chân. Tôi còn chưa lên tiếng hỏi thì cô ấy đã quỳ sụp xuống, van xin tôi cho cô ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng có liên quan đến người yêu cũ.

Nghe tiếng khóc nỉ non của vợ mới cưới, tôi tò mò tìm hiểu thì hóa đá trước lý do cô ấy bao năm lạnh lùng với chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra người yêu cũ của cô ấy mới mất vì tai nạn giao thông. Biết tin, cô ấy như điên đảo và muốn đến đưa tang anh ta. Tôi không nói gì, chỉ bảo vợ đi tắm rửa rồi chăm con, chuyện đó để tôi suy nghĩ. Và suốt đêm qua, ngồi bên phòng làm việc, tôi giận run người khi nghe tiếng khóc nỉ non của vợ cứ vang lên. Tôi không muốn ghen tuông với người đã mất rồi nhưng tôi càng không muốn thấy vợ đau lòng, suy sụp vì một người đàn ông khác không phải là mình. Tôi có nên cho cô ấy đến dự đám tang người yêu cũ hay không đây?

Lấy giúp chồng chưa cưới chiếc laptop từ bạn anh ấy, cô dâu hủy hôn ngay lập tức khi vô tình nhìn thấy thứ bên trong

Lấy giúp chồng chưa cưới chiếc laptop từ bạn anh ấy, cô dâu hủy hôn ngay lập tức khi vô tình nhìn thấy thứ bên trong

Đùng cái ngày mai đến ngày cưới thì chuyện xảy ra. Chồng em nhờ lấy giúp chiếc laptop bạn anh ấy gửi qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả