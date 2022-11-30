Nghe tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, vợ chạy sang để rồi ch.ết đứng khi nhìn thấy chồng đang ôm quần áo che thân

Tâm sự 30/11/2022 10:25

Sau khi cho con đi ngủ chị mệt nên cũng ngủ theo, đang nửa đêm nghe tiếng hàng xóm thất thanh cứu mạng, chị tung của chạy qua thì thấy bao người cũng đến, bà Hà run lẩy bẩy kể lại có kẻ định cưỡng dâm bà, tá hỏa mọi người tìm kẻ ác.

Chị Liên cưới được hơn 3 năm, cuộc sống kinh tế khá giả đã có cậu con trai đầu lòng gia đình hai bên đều hòa thuận công việc tiến triển lương cao có đồng ra đồng vào ai cũng nghĩ đời chỉ cần có vậy.

Nhưng đâu ai biết chồng chị là người thích tụ tập bạn bè ham vui, tuy không tới mức nát rượu nhưng anh không đi thì thôi ngồi với bạn là thâu đêm suốt sáng ở nhà vợ nói gì nghe đó nhưng hễ ra khỏi nhà là như biến thành 1 người khác.

Bao lần chị Liên đã phải lặn mọ đêm hôm tới mang chồng về tuy không thường xuyên nhưng 1 năm đôi 3 lần đã khiến chị chết khiếp vì chẳng ít lần anh ngủ ngay ngoài đường may chưa có ai mang đi.

 

Những lần chị giận anh lại thề thốt hứa bỏ được dăm bữa nửa tháng lại đâu vào đấy bạn hễ gọi là anh lại tìm cách lấy lý do rồi năn nỉ vợ để đi. Chị bao lần chán nản đã chẳng muốn nói đến may anh hiểu nên gần 2 tháng nay chưa tụ tập bạn bè bữa nào.

Nghe tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, vợ chạy sang để rồi ch.ết đứng khi nhìn thấy chồng đang ôm quần áo che thân - Ảnh 1
Nửa đêm nghe tiếng hàng xóm thất thanh cứu mạng, chị tung của chạy qua thì thấy bao người cũng đến - Ảnh minh họa: Internet

Cho tới tuần trước là cuối tuần anh chị bàn tính tổ chức ăn uống đông vui nhưng anh viện lý do sinh nhật người bạn thân, cũng đúng là sinh nhật cậu ấy thật nên chị đành đồng ý để anh đi vì thực sự 2 tháng nay anh ngoan hẳn và hứa sửa đổi nên chị tin lần nữa.

Chẳng ngờ từ trưa mà tối chưa thấy đâu, cơm anh chẳng ăn ở nhà, đến 10 giờ chị gọi thì anh bảo đang về 11h thì chuẩn bị về 12h thì thuê bao, chị giận lắm quyết không tha cho anh lần này.

Sau khi cho con đi ngủ chị mệt nên cũng ngủ theo, đang nửa đêm nghe tiếng hàng xóm thất thanh cứu mạng, chị tung của chạy qua thì thấy bao người cũng đến, bà Hà run lẩy bẩy kể lại có kẻ định cưỡng dâm bà, tá hỏa mọi người tìm kẻ ác.

Nghe tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, vợ chạy sang để rồi ch.ết đứng khi nhìn thấy chồng đang ôm quần áo che thân - Ảnh 2
Ai cũng cười anh rồi khuyên chị nguôi ngoai nhưng chị giận lắm - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này có bóng người trong nhà bếp đi ra chị nhìn mà chết đứng chẳng ai khác là gã chồng chị, anh hối lỗi lắp bắp thề thốt là say không biết gì nên đi nhầm nhà, chị giận tím mắt uất ức nước mắt trào ra lẫn sự xấu hổ với bà con trong chung cư.

Lúc này bà Hà chợt nhớ do mình quên khóa cửa vì nằm xem phim thì ngủ mất, khớp với lời anh nói rằng mình nhìn cửa nhà màu sơn giống nhau nên nhầm chỉ vào giường ngủ chứ chẳng làm gì.

Ai cũng cười anh rồi khuyên chị nguôi ngoai nhưng chị giận lắm, chẳng biết nên làm thế nào với ông chồng này, anh thề đây là lần cuối sau mời cho tiền cũng chẳng dám đi dám uống thế nữa, liệu chị có nên tin và cho anh cơ hội lần nữa??

Đêm nào vợ cũng dùng 3 viên thuốc bổ rồi mới cho chồng ân ái, đến khi anh cầm vỉ thuốc thì tá hỏa phát hiện bí mật kinh hoàng

Đêm nào vợ cũng dùng 3 viên thuốc bổ rồi mới cho chồng ân ái, đến khi anh cầm vỉ thuốc thì tá hỏa phát hiện bí mật kinh hoàng

Tối nào Tú cũng thấy vợ uống 3 viên thuốc bổ trước khi đi ngủ. Lạ là sau đó vợ chồng anh nếu có ân ái thì vợ cũng khá nhiệt tình đáp lại, cảm giác cũng hưng phấn hơn hẳn.

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