Về thu nhập, nghề nghiệp của Dương tương đối bình dân nên dù tìm được việc ở nơi mới, lương của cô vẫn cao hơn chồng một cái đầu.

Theo thông tin từ Sohu, Dương và Lâm sau 3 năm hẹn hò đã về chung một nhà. Vì bố chồng đã mất, mẹ chồng chỉ có một con trai nên sau khi kết hôn, cô ở với mẹ chồng.

Trước tiên hãy nói về mẹ chồng của Dương, trước khi nghỉ hưu, bà là giáo viên cấp ba với chức danh nghề nghiệp cao cấp nên thu nhập sau khi nghỉ hưu của bà cao hơn con trai.

Và Lâm là một người rất giữ thể diện. Khi mẹ vợ hỏi về vấn đề này, vì để giữ thể diện cho chính mình, anh nói dối rằng lương của mình cao hơn Dương hàng nghìn đô la, khiến mẹ cô cảm thấy an tâm

Khi bố chồng còn sống, lương của ông cao hơn vợ nên trong nhà luôn là mẹ chồng lo việc bếp núc và từ trước đến nay đều luôn như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ con trai và con dâu đang sống bên cạnh bà, mẹ chồng của Dương cảm thấy rằng bà nên được giải thoát.

Trước đây, khi tất cả mọi người trong gia đình đang ngủ, bà phải tỉnh dậy để nấu bữa sáng, sau khi cả nhà ăn xong, bà phải tiếp tục dọn dẹp bát đĩa. Bà đã chịu đựng những ngày tháng như thế trong vài chục năm qua. Bây giờ con trai của bà đã kết hôn, bà không muốn phục vụ con dâu của mình nữa.

Vì vậy, vào ngày đầu tiên trong đám cưới của Dương và Lâm, hai người đã bị mẹ chồng gọi vào phòng khách từ sáng sớm, nghe mẹ chồng đặt ra một quy tắc: từ giờ trở đi, ai kiếm được ít tiền nhất trong gia đình này sẽ nấu bữa sáng.

Đối với bữa trưa và bữa tối, mọi người có thể thay phiên nhau. Vợ chồng chỗ làm xa, có thể không về ăn trưa, nếu muốn mẹ vợ nấu bữa tối, mỗi tháng có thể trả cho bà khoảng 3,5 triệu đồng tiền ăn.

Khi cô nghe thấy, những điểm sau đây không phải là vấn đề lớn, nhưng rõ ràng là mẹ chồng cô đang nói về việc làm bữa sáng cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi không thể nào mẹ chồng bắt con trai nấu bữa sáng và bắt mình phải tuân theo các quy tắc đến thế. Rõ ràng, người chồng đã nói dối mẹ vợ về số tiền anh ta kiếm được, đó là lý do tại sao cô ấy đã cho mình một danh tiếng tốt trong ngày đầu tiên kết hôn.

Rõ ràng, chồng của Rui Xiang đã nói dối mẹ chồng về việc kiếm được bao nhiêu tiền, vì vậy bà đã tỏ ra mạnh tay từ ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân để giữ uy quyền của bản thân.

Nếu mẹ chồng có yêu cầu về những thứ khác, Dương có thể chịu đựng được, nhưng nếu mẹ chồng có thành kiến ​​về số tiền kiếm được, cô ấy không thể chịu đựng được nữa.

Tại sao phải chịu đựng, cô ấy đã cố gắng làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền hơn chồng cô ấy, điều đó cũng là thành quả của bản thân, nếu bị coi thường thì Dương không thể chịu đựng được.

Cô ấy bỏ qua những cái nháy mắt của chồng và quay lại phòng và đưa bảng lương của mình trước mặt mẹ chồng.

Khi mẹ chồng nhìn thấy số tiền trên bảng lương, bà đen mặt lại. Bà không nói gì, nhưng nhìn chằm chằm vào con trai mình một cái, trách anh ấy đã không nói thật, khiến bà mất mặt trước mặt con dâu.

Sau khi so sánh, rõ ràng Lâm là người có mức lương thấp nhất trong gia đình. Vì lời của mẹ chồng đã được nói ra, tất nhiên không thể rút, vì vậy chồng cô trở thành người nấu bữa sáng hàng ngày.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Sau khi chồng cô đã làm bữa sáng liên tục trong một tuần, Dương phát hiện ra rằng từ bao giờ đó mẹ chồng đã thay thế chồng cô trở thành người nấu bữa sáng hàng ngày.

Lý do mẹ chồng làm như vậy có hai lý do: thứ nhất, là vì bữa ăn mà Lâm làm thật sự khó ăn, cháo nấu ra đều là cháo sống; thứ hai, là sự thiên vị của bà, không muốn để con trai phải dậy sớm, hy vọng anh có thể ngủ thêm một chút.

Thấy mẹ chồng như vậy, Dương bật cười. Cô biết lúc đó mình không nên là quả hồng mềm, nếu im lặng không phản bác hay thanh minh sẽ khiến mẹ chồng cho rằng cô là người kiếm được ít tiền nhất trong nhà. Sau này, cô sẽ phải làm tất cả công việc nhà, từ bữa sáng, bữa tối đến công việc nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Dương không phải là một người phụ nữ vô lý và cô cảm thấy hơi có lỗi khi ăn bữa cơm do mẹ chồng nấu mỗi ngày. Cuối tuần, cô cũng sẽ thay mẹ chồng nấu bữa sáng cho cả nhà, để mẹ chồng nghỉ hai ngày. Bữa tối, nếu về sớm, cô sẽ làm cùng mẹ chồng.

Cuộc sống hiện tại của Dương kể từ ngày mẹ chồng đặt ra quy tắc đã hơn một năm, cô cảm thấy giữa mình và mẹ chồng không còn hiềm khích gì nữa.

Cô đã cho mẹ chồng thấy thái độ của mình đối với cuộc hôn nhân, Dương không khinh thường chồng mình vì anh kiếm ít tiền hơn và cô cũng không giận mẹ chồng vì sự kiện ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân.

Thay vào đó, cô coi đó chỉ là một chút hài hước và vượt qua nó. Tư tưởng của mẹ chồng về việc “người kiếm ít tiền hơn sẽ phải nấu bữa sáng” cũng đã biến mất.