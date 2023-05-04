Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm, cưới nhau cách đây không lâu, tình cảm vợ chồng rất tốt và anh luôn mà luôn quan tâm, chiều chuộng đến tôi.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề muôn thuở và luôn được đề cập trong văn hóa gia đình. Mới đây, một người tên là Cao (Trung Quốc), 30 tuổi, đã chia sẻ trên trang Sohu về sự cố ngay trong ngày đám cưới của cô và chồng do mẹ chồng gây ra.

Vì tôi đã sống chung với họ trước khi kết hôn nên mỗi ngày tôi đều rất bất an và khó chịu. Nếu không phải vì chồng yêu thương, tôi đã chia tay rồi.

Tuy nhiên, mẹ chồng của tôi không thích tôi, yêu cầu của bà rất khắt khe. Bà luôn xúc phạm tôi hoặc tìm chuyện để chê bai.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, khi thời gian đã đến, chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Vì có mối quan hệ tốt và ổn định hơn, nên chúng tôi mời cả hai bên gia đình gặp nhau để thảo luận về lễ cưới.

Sau khi gặp mặt, mẹ chồng tôi không có bất kỳ sự biểu hiện nào thêm và bà cũng không quan tâm đến gia đình của tôi.

Khi đến phần cưới hỏi, gia đình tôi yêu cầu 100.000 tệ (gần 340 triệu đồng) tiền cưới, đó là phong tục của chúng tôi. Ngoài ra, còn phải trả thêm 50.000 tệ (gần 170 triệu đồng) tiền đổi họ.

Khi mẹ chồng tôi nghe về chi phí này, bà ta trở nên sợ hãi và nói: “Gia đình tôi quá nghèo, không thể chi trả được số tiền lớn như vậy. Tôi chỉ có thể đóng 10.000 tệ (gần 34 triệu đồng) tiền cưới và 20.000 tệ (hơn 67 triệu đồng) đổi họ thôi”.

Khi tôi nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi nghĩ bà đã quá đáng và không tôn trọng gia đình của tôi. Ở quê tôi thì việc cưới vợ cũng đã tốn cả trăm nghìn tệ rồi. Gia đình tôi đã giảm yêu cầu rất nhiều, nhưng gia đình chồng vẫn muốn chúng tôi giảm yêu cầu hơn nữa. Đối với chúng tôi, điều này quá đáng.

Nhưng mẹ chồng không chịu đổi ý, nói: “Con nói thế nào cũng được, mẹ chỉ cho bấy nhiêu thôi, con cưới hay không cũng được”.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, chồng tôi đã nói nói thầm với mẹ, yêu cầu bà ngừng lại. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Sau đó, để không mất chồng, tôi cũng đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng.

Vì chúng tôi đã yêu nhau được khoảng 5 năm, tôi không muốn dễ dàng từ bỏ mối quan hệ đó vì một chút lợi ích và chồng tôi đã luôn đối xử tốt với tôi. Vì anh, tôi sẵn sàng từ bỏ lợi ích của mình.

Bằng cách này, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã ổn định. Vài tháng trước ngày cưới, hai chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, háo hức lắm vì cuối cùng cũng được làm vợ thành chồng, được lên sân khấu để họ hàng, bạn bè chứng kiến ​​niềm hạnh phúc của mình.

Rồi đến ngày cưới, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, từ việc đón tiếp khách đến tham gia tiệc cưới tại khách sạn. Tôi rất vui vì ngày đó, nhưng khi tôi đang cúi xuống trước mặt mẹ chồng để biểu lễ trà, đã có một vài vấn đề xảy ra.

Mẹ chồng tôi tự ý thay đổi số tiền đổi họ từ 50.000 tệ xuống còn 10 tệ. Lúc đó, bà đưa cho tôi một bao lì xì màu đỏ và tôi nhận ra rằng bên trong chỉ có một tờ tiền 10 tệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất tức giận, tôi nghĩ mẹ chồng tôi đã làm quá đáng. Tôi đã giảm yêu cầu rất nhiều, nhưng bây giờ bà lại đột ngột thay đổi, chỉ cho tôi 10 tệ. Thấy tôi tức giận, mẹ chồng tôi lại tỏ ra rất vui mừng và nói: “Dù sao cô cũng không phải là người có giá trị gì cho nên tôi không có nghĩa vụ phải cho cô nhiều tiền như vậy? Đây không phải là lãng phí tiền bạc sao? Ra lệnh cho cô phục vụ tôi uống trà nhanh lên. Đừng tiếp tục lãng phí thời gian”.

Tôi rất buồn và cảm thấy mẹ chồng tôi quá kiêu ngạo. Ban đầu tôi không muốn dâng trà cho bà vì tôi cảm thấy mẹ chồng không xứng đáng.

Sau đó, chồng tôi khuyên tôi không nên giận dữ và nói những lời đó có thể chờ đến cuối lễ. Sau đó, tôi lấy một ly trà và nói với mẹ chồng: “Này, bà muốn uống trà phải không? Con đem cho bà uống nhé”. Nói xong, tôi hắt cả trà vào mặt bà.

Sau khi nghe lời mỉa mai của tôi, mẹ chồng tôi lên tiếng chửi mắng: “Cha mẹ cô không dạy cô cách sống sao hả? Tôi là mẹ chồng của cô, cô dám gọi tôi bằng 'này', cô quá vô lễ và không có giáo dục. Tôi không biết cha mẹ đã dạy cô như thế nào, làm sao lại sinh ra một người con gái như cô. Con trai tôi phải chọn cô vợ như cậu thật đáng thương. Cô và con trai tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài, vẫn còn dám đòi nhiều thứ. Tôi không muốn cho cô tiền vì tôi không muốn. Nhưng cô đang có cách ứng xử như thế nào đây? Làm thế nào lại có một người phụ nữ như cô, cô thật quá đáng. Các bạn ở đó, hãy giúp tôi xem xét xem con dâu của tôi có quá đáng không? Cô ta dám không tôn trọng mẹ chồng của mình như vậy”.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, chồng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và anh ấy cũng bắt đầu nghĩ rằng mẹ đã quá đáng khi làm điều đó và muốn người khác làm nhục tôi. Sau đó chồng tôi tức giận đuổi mẹ tôi ra ngoài. Lúc đó, mẹ chồng tôi trông rất bối rối, không hiểu vì sao con trai lại nói như vậy với bà. Bà ngồi trên đất và mắng con trai bất hiếu, khi đã kết hôn thì quên mất mẹ mình.

Sau đó, để giảm bớt sự ngượng ngùng, chồng tôi lấy micro và nói với khách mời: “Hôm nay đám cưới đã xảy ra một số vấn đề không may, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra đám cưới. Xin nhân viên hỗ trợ đưa mẹ tôi ra ngoài để chúng tôi tiếp tục hoàn thành đám cưới”.

Nhìn thấy chồng đứng lên giúp đỡ mình, tôi cảm thấy rất xúc động và cùng anh hoàn thành phần lễ cuối cùng. Lúc đó, mẹ chồng còn ở bên ngoài cửa, khóc lóc và không chịu đi, nhưng không ai chú ý đến bà vì mọi người trên đó đều nghĩ bà quá đáng và vô lý.

Nhìn thấy mọi người đứng về phía mình, tôi cảm thấy rất vui mừng và không còn tức giận nữa. Tôi thật sự biết ơn chồng tôi yêu thương và bảo vệ tôi như vậy.

Nếu không phải anh đứng ra bảo vệ tôi, đám cưới của chúng tôi cũng không thể diễn ra suôn sẻ như vậy. Vì vậy, tôi rất biết ơn chồng, biết ơn anh yêu thương và chăm sóc tôi như vậy.

Sau khi kết hôn, chúng tôi đều rất vui vẻ. Để không bị mẹ chồng chê, chồng tôi đề xuất chúng tôi nên ở ngoài để bà ở một mình ở nhà. Lúc đó, mẹ chồng tôi tức tối nhưng bà không có lựa chọn nào khác và chỉ có thể tự mình giận dữ trong nhà.