Chồng say trong đêm tân hôn, tôi tức giận để anh ấy ngủ ngoài phòng khách nhưng khi mở cửa vào buổi sáng thấy vật này để trên bàn tôi đã gục xuống đất

Tâm sự 02/05/2023 12:30

Người phụ nữ tên Vạn Phượng đã rất đau buồn khi bị chồng bỏ đi ngay sau đêm tân hôn.

Mới đây, trên trang Sohu của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết của người phụ nữ nói về việc nguời chồng đã bỏ đi ngay sau đêm tân hôn.

Tôi tên Vạn Phương, bố tôi là ông chủ của một công ty, còn mẹ tôi là chủ tịch của một trung tâm mua sắm, gia đình chúng tôi rất giàu có. Chính vì vậy, những người theo đuổi tôi năm xưa chỉ thích tiền của tôi chứ không phải bản thân tôi.

Trải qua nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, tôi trở nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Vào một dịp tình cờ, tôi đã gặp gỡ chồng mình.

Chồng tôi là một nhân viên phục vụ trong một khách sạn. Lúc đó tôi và người bạn thân đến nhà hàng mà anh ấy làm việc và từ đó tôi đã biết đến anh ấy.

Chồng say trong đêm tân hôn, tôi tức giận để anh ấy ngủ ngoài phòng khách nhưng khi mở cửa vào buổi sáng thấy vật này để trên bàn tôi đã gục xuống đất - Ảnh 1
Sau đêm tân hôn người chồng đã bỏ đi và để lại lá thư trên bàn. Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian hẹn hò, tôi bị cuốn hút bởi tính cách ôn hòa của anh ấy và cảm thấy người đó chính là người tôi muốn tìm kiếm để trở thành nửa kia của mình.

Gia đình chồng không giàu có nhưng may mắn là bố mẹ tôi không phải người phân biệt giàu nghèo. Biết tôi thích anh và tin tưởng vào tầm nhìn của tôi nên cũng sẵn sàng chấp nhận chồng tôi. Chúng tôi đã có một đám cưới lớn.

Chồng say khướt trong đêm tân hôn nên những gì mà tôi mong chờ nhất đều vô ích. Tôi vừa xấu hổ vừa ghét mùi rượu của anh nên đã tức giận đuổi anh ra phòng khách ngủ.

Hôm sau mở cửa thì thấy chồng đã đi rồi. Lúc đầu tôi tưởng anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nên không để ý và sau đó vô tình thấy một lá thư trên bàn nhưng khi mở ra thì tôi đã gục xuống đất.

Bức thư do chồng tôi viết, hóa ra sáng nay chồng tôi đi sớm để lại cho tôi một bức thư. Anh ấy nói: Anh đã đến nhà em để cứu em trai và thực sự anh đã muốn tiền của gia đình em. Bây giờ em trai đã mất, anh không còn phải bán bản thân mình để kiếm tiền nữa, vì thế anh cũng không cần tiếp tục giả vờ. Anh không yêu em, ban đầu anh đã đến gần em chỉ vì gia đình em giàu có. Thực tế, anh đã có bạn gái. Anh xin lỗi vì đã làm việc này với em và hứa sẽ trả ơn em vào kiếp sau.

Chồng say trong đêm tân hôn, tôi tức giận để anh ấy ngủ ngoài phòng khách nhưng khi mở cửa vào buổi sáng thấy vật này để trên bàn tôi đã gục xuống đất - Ảnh 2
Cô tỏ ra rất buồn sau khi bị người chồng phản bội ngay đêm tân hôn. Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra em trai chồng tôi mắc bệnh ung thư máu. Trong đám cưới, chồng tôi đột ngột ra ngoài nghe điện thoại từ bệnh viện và họ gọi điện nói rằng em trai anh ấy đã qua đời.

Chồng tôi muốn nói sự thật ngay trong đám cưới, nhưng anh biết rằng nếu mình làm như vậy, tôi và gia đình sẽ khó xử. Chồng tôi đã suy nghĩ trong suốt đám cưới, không biết liệu có nên nói với tôi hay không, bởi anh ấy sợ rằng tôi không thể chịu được sự thật. Vì tâm trạng không vui nên anh đã uống say.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, anh ấy cuối cùng quyết định rời đi, bởi vì anh ấy cảm thấy rằng anh ấy sẽ có lỗi với tôi nếu anh ấy ở bên tôi. Để tôi nhận ra sự thật sớm hơn thì điều đó sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy.

Đọc xong lá thư của chồng, tôi lặng đi rất lâu, tôi đã đầu tư rất nhiều cho mối quan hệ này, không chỉ về tiền bạc mà còn cả tuổi trẻ và tình yêu. Nhưng chồng tôi chỉ để lại một bức thư rồi bỏ đi, dù có thể hiểu được nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy đã chà đạp lên tình cảm của tôi.

Theo Sohu

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