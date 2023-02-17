Ngày sinh nhật, người yêu cũ của chồng bỗng gửi tặng món quà, khi vừa mở ra nhìn thứ bên trong mà tôi toát mồ hôi

Tôi và anh cùng uống rượu, ăn uống hạnh phúc thì chuông cửa vang lên. Lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi ra mở cổng thì ngạc nhiên khi thấy một cái hộp quà nhỏ đặt trước cổng nhà.
- Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ
- Say rượu trải qua một đêm nồng nàn cùng anh bạn thân 8 năm, câu đầu tiên cậu ta nói khi tỉnh dậy khiến tôi ngỡ ngàng
Hôm qua là sinh nhật tôi. Chồng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chỉ hai vợ chồng thôi nhưng ấm cúng và bình yên. Tôi và anh cùng uống rượu, ăn uống hạnh phúc thì chuông cửa vang lên. Lúc đó đã 8 giờ tối. Tôi ra mở cổng thì ngạc nhiên khi thấy một cái hộp quà nhỏ đặt trước cổng nhà.
Nhìn dòng chữ bên trên, tôi càng ngạc nhiên khi thấy tên người gửi là người yêu cũ của chồng tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi mở ra xem và chết sững khi thấy đó là một bộ đồ lót ren và một phiếu siêu âm thai.
Chồng tôi nhìn những thứ đó cũng hoảng hốt, mặt mày tái đi. Thái độ của anh đã đủ để chứng minh những gì tôi đang nghĩ trong đầu là đúng. Chồng tôi vẫn còn lén lút qua lại với người yêu cũ, thậm chí cô ấy còn đang mang thai.
Vì quá sốc, tôi đã bỏ đi ngay đêm qua. Chồng tôi gọi điện, nhắn tin xin lỗi, thề thốt đủ kiểu nhưng tôi đau khổ, hụt hẫng lắm chị ạ. Mới cưới nhau mấy tháng, con còn chưa có mà tôi đã bị chồng cắm sừng rồi. Giờ tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?