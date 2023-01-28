Hà (29 tuổi, Hà Nội) tâm sự, cô và chồng cũ từng là 1 cặp đôi được bao người ngưỡng mộ vì tương xứng từ ngoại hình cho tới gia thế, thêm cả 3 năm yêu nhau đầy thắm thiết. Đám cưới trong một khách sạn 5 sao là cái kết cho mối tình tựa cổ tích của Hà và chồng cũ. Về sống với nhau, họ vẫn nồng nàn như thuở mới yêu khiến ai cũng ghen tị và hâm mộ.

Khi quyết định kết hôn với một người đồng nghĩa với việc bạn đã cam kết dù bất kể thế nào, giàu sang hay nghèo hèn, vui vẻ hay buồn đau đều sẽ ở bên cạnh người đó. Nhưng nhiều người lại ích kỷ chỉ muốn chia ngọt sẻ bùi mà chẳng đời nào chịu san sẻ đắng cay, gian khổ với đối phương. Lúc còn đủ đầy, suôn sẻ thì còn ở bên nhau, khi thất bại, thiếu thốn lại vội vã bỏ rơi người còn lại.

Gia đình phá sản cũng là lúc vị thế của cô ở nhà chồng lao dốc không phanh. Trong mắt bố mẹ chồng lúc này, cô đã không còn xứng đáng để đảm nhiệm vị trí con dâu trưởng của gia đình. Đáng buồn là chồng cô cũng chung ý nghĩ như vậy.

“2 năm sau đám cưới, giữa lúc tôi đang mang bầu thì gia đình tôi suy sụp. Tài sản mất hết chẳng còn gì, bố mẹ tôi cũng già rồi không còn sức gây dựng lại. Của hồi môn ông bà cho, tôi cũng phải bán hết. Tôi chỉ biết sống nhờ vào đồng lương đi làm hàng tháng không nhiều cho lắm”, Hà kể.

Thời điểm đó Hà đang mang thai nên chồng cũ và gia đình anh ta chỉ bày tỏ sự chán ghét, bất mãn với cô, không dám thẳng thừng đề nghị chuyện ly hôn. Cô phải nội trợ, làm việc nhà mỗi ngày dù trong nhà đã có người giúp việc. Hà biết họ cố ý chèn ép để cô chủ động buông tay. Cũng đến lúc này cô mới thấm thía, thứ tình yêu mà chồng dành cho mình là tình yêu có điều kiện. Một khi cô không còn sở hữu điều đó nữa thì tình nghĩa anh ta dành cho cô cũng chấm hết.

Mang thai khiến ngoại hình của Hà xuống cấp thấy rõ. Chồng cũ càng không chạm vào cô, còn thường xuyên chê bai, khinh thường cô xấu xí. Hà biết rõ cuộc hôn nhân này của mình không giữ được nữa nhưng gia đình cô vừa trải qua cú sốc phá sản, lại thêm chuyện con gái ly hôn, cô sợ bố mẹ cô sẽ không chịu đựng nổi.

“Quãng thời gian sinh con, chăm con mọn, dù gia đình chồng giàu có nhưng tôi không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của họ. Khi biết tôi sinh con gái họ lại càng thờ ơ, coi mẹ con tôi như không khí trong nhà”, Hà đắng chát nói.

Đến khi con gái lên 1 tuổi Hà quyết định ly hôn. Lúc ấy chồng cũ cô đã kịp thay vài cô bồ rồi. Gia đình chồng Hà mong còn không được, thù tục ly hôn của cô nhanh chóng hoàn tất.

“Tôi còn nhớ như in, ngày gặp nhau cuối cùng ở tòa, chồng cũ nhìn tôi bĩu môi nói: ‘Về chịu khó soi gương nhiều vào và đừng oán trách gì tôi cả. Cô trông lại cô xem, hiện tại cô có còn xứng đáng với tôi nữa không, cho nên đây là kết thúc hợp lý nhất rồi’. Quả thực, tôi lúc ấy nghèo nàn còn xấu xí, không còn thích hợp đi bên cạnh anh ta nữa”, Hà chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, Hà tập trung đi làm kiếm tiền nuôi con và chăm sóc cha mẹ. Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng dần ổn định hơn, mỗi ngày trôi qua bình yên, êm ấm. Còn bên kia chồng cũ và gia đình anh ta thì đang sốt sắng tìm kiếm đối tượng kết hôn mới. Cuộc sống của họ trở thành 2 đường thẳng song song, chẳng còn dính dáng gì đến nhau.

Ai ngờ được, gần 5 tháng sau cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của chồng cũ lúc nửa đêm. Anh ta hẳn đã uống rượu, trong hơi men bật khóc nức nở kể với cô về thảm cảnh hiện tại của mình. Anh ta đang chìm trong bất lực, tuyệt vọng không lối thoát, công ty đang trên bờ vực sụp đổ, đối tượng kết hôn cũng kiếm cớ cự tuyệt, anh ta tay trắng chẳng còn gì nữa.

Khi yếu đuối và cô đơn nhất, anh ta chợt nhớ về vợ cũ – người từng có những năm yêu thương, nghĩa tình với mình, mong có thể bấu víu vào cô tìm sự an ủi, chở che. Nhưng đối với Hà, tất cả đã chẳng còn liên quan đến cô nữa rồi.

“Giá kể lúc đang sung sướng người ta có thể nghĩ sâu xa hơn về tương lai chẳng may có điều không như ý. Giá kể con người ta sống có tình có nghĩa hơn với nhau, đừng chỉ vì cái lợi trước mắt, thì đã chẳng nên chuyện”, Hà thở dài cho hay.

Cuộc đời ngần ấy năm, ai có thể tự vỗ ngực nói rằng mình sẽ luôn được suôn sẻ, thuận lợi. Những lúc giàu sang, may mắn cũng đừng quên nghĩ tới khi gặp hoạn nạn, khó khăn để cư xử nghĩa tình hơn với người bên cạnh mình. Kẻo đến lúc nhận ra sai lầm, hối hận thì cũng đã muộn màng.