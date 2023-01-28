Điếng người bắt quả tang vợ và cậu thư ký trẻ quấn quýt ngay tại nhà, tôi tuyên bố một điều thì nhận được câu trả lời hoang mang cực độ

Tâm sự 28/01/2023 22:10

Ngay khi chứng kiến giây phút ấy, tôi ngồi thẫn thờ không nói thêm điều gì. Mọi việc, vợ đã khăng khăng vì một lí do chính đáng...

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, có với nhau 2 mặt con đều đã khôn lớn, giỏi giang. Tôi hiện đang là giám đốc công ty tư nhân, còn vợ là kế toán trưởng, vợ chồng tôi trước đều học kinh tế nên cũng biết kinh doanh, công việc làm ăn cũng suôn sẻ.

Ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng trầm trồ khen ngợi. Kinh tế dư dả, vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau. Tôi rất yêu vợ, từ khi cưới nhau đến giờ vẫn luôn coi cô ấy là nhất, chiều chuộng, chưa bao giờ nặng lời, cư xử lỗ mãng hay để xảy ra chuyện khiến cô ấy buồn lòng. Tất nhiên vợ chồng cũng có những lúc lục đục, không vừa ý nhau, hiểu lầm, ghen tuông nọ kia, nhưng tôi luôn nghĩ đó là những chuyện va chạm rất bình thường mà ai cũng phải trải qua.

Sức khỏe tôi không tốt, ngoài 50 nhưng vì bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao nên đã từ 2 năm trở lại đây, vợ chồng tôi gần như không làm chuyện đó. Vợ kém tôi nhiều tuổi, em cũng rất trẻ. Tôi hiểu ở tầm tuổi của vợ nhu cầu chuyện chăn gối khá cao, nhưng vì "bất lực" nên tôi đành chịu. Bù lại, tôi chiều chuộng, thường xuyên tặng cô ấy những món quà đắt tiền, đưa vợ đi du lịch. Thấy cô ấy vui tôi cũng yên lòng.

Điếng người bắt quả tang vợ và cậu thư ký trẻ quấn quýt ngay tại nhà, tôi tuyên bố một điều thì nhận được câu trả lời hoang mang cực độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà một ngày, tôi bắt quả tang vợ ngoại tình, với chính cậu thư ký gần 30 tuổi của tôi. Mà cay đắng hơn, cô ấy dẫn cậu ta về hẳn nhà vì tưởng tôi đi công tác không về. Cậu thư ký này do vợ giới thiệu về từ gần 1 năm trước, cô ấy nói là em của một người bạn cũ. Cậu ta thông minh, được việc nên tôi rất trọng. Nhưng thật không ngờ, vợ lại có thể lén lút với cậu ta đằng sau lưng tôi.

Hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau, tôi đánh vợ, cô ấy khăng khăng cho rằng tại tôi bất lực nên cô ấy mới thế, lỗi không hoàn toàn do vợ.

Tôi càng nghĩ càng giận, thật sự không chấp nhận nổi, muốn ly hôn cho hả dạ nhưng nghĩ đến con cái, gia đình lại chẳng đành. Giờ tôi hoang mang lắm, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cô ấy cũng lại phản bội tôi, mà chia tay thì thương con. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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