Đến nhà Giám đốc ăn tiệc, nhưng vừa thấy bóng dáng ấy lấp ló ngay bên cạnh ông kèm đứa bé kháu khỉnh, tôi đứng chôn chân vội vã quay mặt đi không dám ngoảnh lại

Ngay sau giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ sang trọng ấy chẳng đâu xa, lại chính là vợ cũ của mình, tôi quay mặt đi.

Cách đây 3 năm, tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng vì mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu mà tình yêu của chúng tôi cũng ngày càng bế tắc hơn. Cô ấy không khéo ứng xử, biết mẹ chồng không thích mình nhưng luôn sống quá thẳng thắn. Cô ấy còn đăng lên facebook những dòng trạng thái khiêu chiến với cả nhà chồng. Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn chỉ sau hơn một năm cưới nhau. Ngày ra tòa, vợ cũ mắng tôi là gã đàn ông hèn hạ, đội váy mẹ suốt 34 năm. Những lời ấy càng khiến tôi bất mãn về vợ cũ và càng không muốn gặp lại cô ấy nữa. Sau đó, qua vài người bạn, tôi mới biết rằng vợ tôi đã bị sẩy thai vì suy sụp sau ly hôn. Tôi kinh ngạc tột độ. Chuyện có thai, cô ấy cũng chưa từng nói với tôi.

3 năm nay, tôi cũng đã có gia đình mới và một đứa con gái chưa tròn 2 tuổi. Có thể nói tôi cưới vợ ngay sau khi ly hôn theo đúng ý mẹ tôi. Đó cũng là cô gái mà mẹ tôi nhắm chọn cho tôi từ trước nhưng tôi đã từ chối. Dù vậy, cuộc hôn nhân sau này của tôi cũng không mấy suôn sẻ. Cứ vài hôm, mẹ và vợ tôi lại tranh cãi gay gắt, cô ấy lại ôm con về nhà mẹ đẻ. Dù vậy, vì đứa bé và vì không muốn mang tiếng ly hôn nhiều lần, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Ảnh minh họa: Internet Vài ngày trước, tôi cùng đồng nghiệp đến nhà Tổng giám đốc dự tiệc thôi nôi con trai ông ấy. Trước đó tôi đã nghe phong thanh vợ ông ấy còn rất trẻ, xinh đẹp và cá tính. Họ sống với nhau rất hạnh phúc bởi ông ấy cực kì chiều chuộng vợ mình.

Thế nhưng khi thấy người phụ nữ bế con sánh bước bên cạnh Giám đốc đi ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng, tim tôi như ngừng đ.ập. Tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, không thể cười nổi. Đó chính là vợ cũ của tôi. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, phong cách sang trọng vô cùng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ đau khổ rũ rượi 3 năm trước khi ly hôn với tôi. Ngay sau đó, tôi chẳng ăn uống nổi nữa mà lẻn ra về trong sự xấu hổ lẫn lo sợ. Tôi hối hận vì ngày trước đã nghe lời mẹ mà ép vợ cũ ly hôn để rồi bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng tôi càng sợ vợ cũ biết được mình đang làm công cho chồng cô ấy, liệu cô ấy có ép tôi phải nghỉ việc để trả thù xưa không? Tôi có nên hẹn gặp cô ấy một lần cuối để nói rõ tình hình ngày xưa và xin cô ấy tha thứ không?

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