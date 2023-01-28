Tôi điếng người, khóc trong đau khổ và không tin hành động anh làm. Nghĩ đến cha mẹ mình mà ngậm ngùi xót xa.

Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong sự đau đớn tột cùng. Có lẽ trên đời này, chẳng ai phải về nhà mẹ đẻ trong đêm tân hôn như tôi. Trước đây, tôi từng có một mối tình từ thời sinh viên. Ngày ấy do chưa có sự từng trải, tôi đã sống thử với anh ta, để rồi chịu nhiều điều tiếng. Tuổi trẻ yêu đương bồng bột, tôi còn xăm tên người yêu cũ lên ngực mình. Cuối cùng, dù tôi đã cố gắng hết sức để níu kéo, anh ta vẫn bỏ tôi để đến với một người con gái khác. Sau này khi chia tay, điều mà tôi ân hận nhất chính là hình xăm trên ngực.

Nói đến mối nhân duyên với chồng, chúng tôi quen nhau qua mai mối. Khi ấy, tôi vừa chia tay người yêu cũ nên chẳng còn tin vào tình yêu. Ai giới thiệu, tôi nhất định sẽ đi xem mắt dù không biết mặt ngang mũi dọc thế nào. Còn anh thì ngoài 32 rồi, thành ra bố mẹ cũng thúc giục chuyện đám cưới. Qua vài lần nói chuyện, anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Chúng tôi nhanh chóng bàn chuyện đám cưới sau đó. Bản thân tôi cũng không thể ngờ, mình lại kết hôn khi mới chỉ hẹn hò được 6 tháng.

Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi là một người đàn ông khá gia trưởng. Vì thế trước khi kết hôn, anh không đòi hỏi tôi về chuyện chăn gối. Còn tôi vì e sợ và rụt rè nên không dám kể về quá khứ của mình. Tất nhiên, tôi cũng không hề nói cho chồng biết về hình xăm trên ngực. Một tháng trước, tôi đã đến tiệm xăm để sửa lại hình xăm cũ của mình. Để che được dòng chữ cũ, tôi buộc phải xăm đè lên một hình có kích thước không nhỏ. Có lẽ chính vì điều đó mà đêm tân hôn, khi cởi áo tôi ra và phát hiện trên ngực vợ có một hình xăm lớn, chồng tôi hất vợ ra khỏi giường rồi tra hỏi. Anh nói không thể chấp nhận một người phụ nữ xăm hình lên ngực. Mặc cho bố mẹ khuyên can, mặc cho vợ giải thích, chồng tôi vẫn gọi taxi đưa vợ về nhà bố mẹ đẻ. Đau lòng nhất là bố mẹ tôi, buổi sáng tiễn chân con về nhà chồng, buổi tối đã phải mở cổng đón con trong sự ê chề. Khi chồng tôi ra về, bố nói ngày mai đích thân ông sẽ dẫn tôi sang nhà chồng xin lỗi và giải thích. Ông không muốn tôi phải ly hôn khi chưa kịp sống trong hôn nhân ngày nào, nhưng tôi thấy mơ hồ và tuyệt vọng quá. Chồng tôi đã không chịu nghe vợ, anh còn đuổi tôi đi, liệu anh có chấp nhận chuyện mà tôi đã từng trải qua hay không? Tôi nên theo bố về nhà chồng xin lỗi hay dứt khoát nói chuyện với anh để tìm hướng giải quyết đây?

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