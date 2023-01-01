Ngày em dâu tái hôn, mẹ tôi định đến chế giễu 'bán bò tậu ễnh ương' nhưng đến khi thấy mẹ chồng mới của em ấy, bà bỗng vội vã ra về và cả đêm trằn trọc

Em tôi mang tiếng bị vợ bỏ, nhà tôi bị người ta xì xào có vấn đề gì mà con dâu không tha thiết. Mẹ tôi cảm giác như mình bị người khác giáng cho cái tát đau điếng. Bà trọng sĩ diện mà. Sau ly hôn em dâu mang con theo tự nuôi, em tôi tức quá không thèm chu cấp.

Em trai tôi và em dâu ly hôn cách đây hai năm rưỡi. Lúc đó con gái chung của hai đứa mới vừa cai sữa 18 tháng tuổi nhưng em dâu lại là người khăng khăng đòi ly hôn. Cả nhà tôi đều vô cùng tức giận. Em dâu đúng là không biết điều, ở nhà tôi sung sướng không để đâu cho hết, nhà tôi kinh tế vững, em trai tôi lại có công việc tốt, em dâu chẳng phải lo lắng gì, chỉ việc đẻ con, chăm con.

Thế nhưng mẹ còn chưa thực hiện được điều đó thì bà đã khựng người lại trước hình ảnh con dâu cũ bên mẹ chồng mới. Mẹ chồng mới của chị dâu cũ đang bế trên tay con gái riêng của chị, cháu gái của gia đình tôi tựa vào người bà ấy thân thiết gọi “bà nội” rồi gọi chồng mới của em dâu là “bố” ngọt xớt.

Ngày tái hôn, mẹ tôi sẽ xuất hiện thật hoành tráng, tặng cho em dâu một chiếc phong bì dày. Không phải bà còn thương nhớ em ấy mà muốn con dâu cũ thấy rằng em ấy đã “bán bò tậu ễnh ương”. Chắc em bây giờ hối hận lắm nhưng tự ái sĩ diện nên không dám quay về xin lỗi chồng cũ đây mà, cuối cùng đành tái hôn với người kém xa cuộc hôn nhân trước.

Em dâu và mẹ chồng trò chuyện vui vẻ, trên mặt ai cũng là sự vui mừng thoải mái. Họ nắm tay, khoác vai nhau đầy thân thiết như thể mẹ và con gái. Nhìn khung cảnh đó thôi cũng thấy được nhà chồng mới của em đâu rất vui mừng chào đón em ấy và con gái riêng. Em dâu cũng mãn nguyện với cuộc hôn nhân mới này.

Chỉ thế thôi, hạnh phúc bình dị nhưng mẹ tôi nhận ra khi sống ở nhà tôi thì em ấy lại không có được điều đó. Mẹ tôi chưa bao giờ đối xử thân thiết với con dâu như vậy, trái lại bà còn hay bắt bẻ và tỏ ý coi thường. Em trai tôi thì vô tâm, mải chơi lại gia trưởng. Đúng là sống trong căn nhà to lớn nhà tôi nhưng em dâu chẳng mấy khi nở được nụ cười vui vẻ thật lòng. Mẹ tôi cũng đã bao giờ nói chuyện, cười với em dâu một cách nhẹ nhàng trìu mến như thế?

Mẹ tôi giật mình thảng thốt vội bỏ về, thậm chí còn không tiến lên chào hỏi. Bởi vì bà nhận ra em dâu chưa bao giờ hối hận khi ly hôn. Bà cũng nhận rõ một điều mình chưa bao giờ thật lòng đón chào con dâu, coi em ấy như một thành viên trong gia đình.

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Đêm đó bà mất ngủ suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cháu gái tôi đã có bố và bà nội mới, con bé cũng chẳng thân thiết với bố và bà nội ruột. Cứ nghĩ đến điều đó làm mẹ tôi lại buồn khổ, không cam lòng đến mức rơi nước mắt. Bà cần phải quan tâm đến cháu gái hơn, làm gì có chuyện máu mủ rồi sẽ tự quay về nguồn cội nếu tình cảm không được bồi đắp, vun vén?

Chuyện của em tôi không thể vãn hồi được nữa nhưng mẹ tôi đã tự nhủ với lòng sau này em trai tái hôn bà nhất định sẽ cư xử khác với con dâu mới. Chỉ mong qua câu chuyện của gia đình tôi, mọi người hãy biết trân trọng hơn những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.