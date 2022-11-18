Không phải tôi ghét bỏ người yêu cũ của chồng, nhưng chính cô ta làm tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng.

Hồi trước, tôi tôn sùng những cuộc hôn nhân "yêu và cưới chỉ một người". Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, rất khó để có thể yêu và cưới cùng một người. Khi đến với chồng, tôi cũng phân vân lắm bởi anh từng yêu tới vài cô, nghĩa là danh sách người yêu cũ khá dài. Nhưng trong số những cô gái ấy, chỉ có một người mà anh yêu say đắm nhất, cũng là người mà gia đình anh ngầm thừa nhận là con dâu. Đó chính là cô gái sống chung xóm, thỉnh thoảng vẫn còn đến nhà tôi chơi. Ngày cưới tôi, cô ta còn chơi trội khi tặng hẳn chồng tôi món quà bất ngờ, khiến tôi đỏ mặt vì ngượng lẫn vì tức: một hộp bao cao su kèm theo lời nhắn nhủ hết sức vô duyên: "Mạnh mẽ như khi đang làm... với em nhé". Đấy, kiểu người yêu cũ như thế thì tôi ưa làm sao nổi.

Ảnh minh họa Mà rõ ràng khi đó chính cô ta đã bỏ chồng tôi đi lấy chồng giàu. Nghe chồng tôi kể, cô ta còn chê bai anh nghèo, không thể đảm bảo cho cô ta một cuộc sống như ý muốn. Chồng tôi đau khổ, níu kéo còn bị cô ta mắng là không đáng mặt đàn ông. Nhưng khi anh lấy vợ thì lại ghen tuông, nhắn tin nói này kể nọ. Bực quá, chồng đưa hẳn sim anh đang dùng cho tôi, còn anh mua sim mới. Cũng may chồng tôi là người rất cứng rắn, một khi đã cưới vợ thì không còn dùng dằng gì với người đàn bà nào khác. Anh còn nói ghét nhất thể loại đã có chồng còn đèo bòng nhớ nhung tình cũ. Hiện tại tôi đang có thai 3 tháng còn cô người yêu cũ của chồng cũng vừa ly hôn xong. Tôi công nhận từ khi mình có bầu, nhan sắc tuột dốc không phanh thật. Cô người yêu cũ của chồng tôi hình như cũng nhận ra điều đó nên có ý định nối lại tình xưa với chồng tôi thì phải? Cô ta liên tục tới nhà tôi chơi, rồi buông lời khiêu khích đủ kiểu. Tôi vốn chẳng thèm để tâm đến những lời khiêu khích của cô ta đâu nhưng có một thứ mà mỗi lần đến, cô ta đều đem theo khiến tôi rất mệt mỏi, ngán ngẩm: cá tươi.

Ảnh minh họa Tôi ốm nghén nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh là đủ nôn mửa rồi. Thế mà cô ta cứ cách một hai ngày lại đến, lần nào cũng đem theo cá tươi. Khi thì loại này, khi lại loại khác để biếu mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi lại thích ăn cá nên cũng chẳng từ chối, còn bắt tôi dùng cá đó để nấu ăn. Mỗi lần thấy cô người yêu cũ của chồng, tôi lại ngửi thấy mùi cá. Nhưng tôi muốn từ chối, muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà cũng không được vì chúng tôi đang ở cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi biết chuyện, có nhắc mẹ bớt tiếp khách vớ vẩn đi nhưng bà không chịu nghe, còn cho rằng tôi đang ghen tuông bậy bạ nên mới bịa chuyện. Tôi chán tận cổ. Phải làm sao để chấm dứt tình trạng này bây giờ? Có nên nói thẳng với cô người yêu cũ kia một lần cho ra lẽ ra phải luôn không?

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