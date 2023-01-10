Những tưởng ngày chạm ngõ sẽ mở đầu cho một cuộc hành trình mới của cuộc đời tôi, nào ngờ…

Tôi và Dũng là đồng nghiệp của nhau, tôi là cấp trên của Dũng. Tôi hơn Dũng 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 1 năm nay. Vì là người đã trải qua sự đổ vỡ hôn nhân nên lần này tôi mạnh dạn sống thử để hiểu nhau hơn trước khi quyế định về chung về nhà. Tôi đang có thai và khi biết tin, tôi mừng lắm. Bởi trước đây, tôi từng đổ vỡ hôn nhân chỉ vì không có con. Hồi đó, tôi bị u nang buồng trứng, phải chạy chữa khắp nơi và từng bị sảy thai một lần. Giờ có thai lại, tôi nâng niu, hạnh phúc vì đã được làm mẹ.

Bạn trai báo lại cho gia đình anh và họ sang nhà hỏi cưới tôi đàng hoàng. Chuyện chỉ căng thẳng vào chạm ngõ, khi mà họ nhà trai đưa ra yêu cầu quá oái oăm. Ảnh minh họa Gia đình nhà trai cho rằng Dũng cưới tôi là thiệt thòi bởi tôi từng ly hôn và đang mang thai trước. Họ muốn gia đình tôi chịu toàn bộ chi phí đám cưới bởi "Cưới cho là may, đưa dâu rước họ đàng hoàng là quá ưu ái rồi". Thêm nữa, bố Dũng lại là người gia trưởng, ông nói: “Cứ để cái thai lớn chút, siêu âm xem là con trai thì cưới không thì cứ thế mà về ở với nhau”.

Bố mẹ tôi giận đến run người trước yêu cầu quá đáng này. Tôi cũng không ngờ đến bên nhà trai lại cố chấp, ương ngạnh, vô lý như thế. Dù Dũng nói sẽ cùng chịu chi phí đám cưới nhưng bố mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Mẹ tôi tuyên bố thẳng là không cưới hỏi gì nữa, tôi sinh con vẫn đủ sức nuôi và không cần nhận sự thương hại của bất cứ ai. Ảnh minh họa Họ nhà trai kéo nhau bỏ về. Bạn trai tôi luýnh quýnh, lúng túng vì chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Nhưng bố mẹ tôi đã cương quyết thì khó mà xoay chuyển. Gia đình tôi cũng khá giả, cũng chẳng cần phải lụy ai. Chỉ là "cứng quá sẽ gãy", tôi không muốn con mình sinh ra mà không có bố. Cưới hỏi là chuyện quan trọng của đời người. Nhưng hiện tại, tôi đang rơi vào trường hợp oái oăm. Cưới không xong mà không cưới cũng không ổn. Tôi chẳng biết phải quyết định như thế nào nữa? Tôi có nên thuyết phục bố mẹ cho mình làm đám cưới không? Sau đó thì liệu đường tính tiếp. Ổn thì sống cùng nhau, không thì ly hôn.

Vào ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện, cả khán phòng ồ à kinh ngạc vì điều đặc biệt này Người ta vẫn nói, hồng nhan thì bạc phận. Quả đúng như vậy, mẹ tôi là người phụ nữ có số phận đáng thương và trắc trở như thế.

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