Ngất ngây với người yêu xinh đẹp, nhiệt tình trong 'chuyện ân ái' nhưng tôi thất vọng tê tái khi phát hiện ra 'bí mật lạnh sống lưng' này

Tình yêu với người đàn bà đẹp, nhiệt tình chuyện chăn gối đã khiến tôi chìm đắm trong hạnh phúc.

5 năm trước, tôi nhận được lời mời sang Hàn Quốc làm việc với mức lương cao so với mặt bằng chung bây giờ. Ban đầu, tôi dự tính sẽ sang đó làm việc trong vòng 2 năm rồi sẽ trở về cưới Thoa- người yêu cũ của tôi. Ai ngờ, chuyến đi đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Mọi dự định của tôi với Thoa đều dang dở hết. Dù trước đó, tôi với cô ấy đã làm lễ ăn hỏi. 1 năm sau khi tôi đi, chị tôi phát hiện Thoa không chung thuỷ, thường xuyên qua lại với một người đàn ông giàu có, đã có vợ con. Nhận được bức ảnh về người suýt làm vợ mình bước ra từ nhà nghỉ với một người đàn ông khác, tôi suy sụp, đau khổ không giấy bút nào tả nổi. Tôi muốn bay về Việt Nam ngay lúc đó. Tôi muốn nhắc lại cho Thoa nghe về những lời hứa mà cô ấy nói với tôi và những dự định mà tôi với cô ấy sẽ không bao giờ thực hiện được sau khi tôi về nước.

Sau khi huỷ hôn, tôi thỉnh thoảng vẫn xem thông tin của Thoa trên Facebook. Thoa đã lấy chồng, tất nhiên không phải người đàn ông đã có vợ mà cô ấy cặp kè hồi đó. Suốt thời gian qua, hình ảnh của Thoa vẫn ám ảnh tôi. Ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn thường mơ đến cô ấy. Giữa năm ngoái, tôi quen một cô gái tên Nhung qua mạng. Nhung là du học sinh, vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ. Chúng tôi nói chuyện. Nếu Thoa là cô gái hiền lành, giản dị thì Nhung lại rất hiện đại, phá cách và táo bạo. Nhung là con nhà giàu, sang Hàn Quốc học theo dạng tự túc. Cô ấy cũng mua một căn hộ để sống ở gần trường. Khác với những cặp tình nhân khác, mọi chi tiêu trong những buổi hẹn hò đều là do Nhung trả. Thỉnh thoảng, cô ấy mới để tôi rút hầu bao. Yêu tôi, Nhung mua tặng tôi vô số món đồ đắt tiền.

Ảnh minh họa: Internet Còn một điểm nữa mà tôi muốn tiết lộ đó là tôi và Nhung rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Cứ gặp nhau là chúng tôi lại làm chuyện ấy. Những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối khiến tôi như sống trong ảo mộng. Tôi yêu Nhung không biết chán và có cảm giác cô ấy là người duy nhất biết được tôi đang muốn gì và cần gì. Yêu nhau được 6 tháng, tôi ngỏ ý muốn gặp gỡ bố mẹ hay anh chị em Nhung nhưng cô ấy chỉ cười và gạt đi. Hôm đó là sinh nhật của Nhung, tôi cùng Nhung và một vài bạn bè thân thiết của cô ấy đi ăn ở nhà hàng rồi đi hát karaoke. Sau đó, như thường lệ, chúng tôi trở về căn hộ của Nhung trong men say ái tình. Sau màn ái ân cuồng nhiệt, Nhung ngủ thiếp đi trong cánh tay tôi. Đêm đó, tôi bị đau bụng nên trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc vào giường, tôi thấy có số điện thoại không lưu tên từ Việt Nam gọi cho Nhung. Tôi định nghe máy thì Nhung giật phắt điện thoại về phía mình rồi tắt đi. Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Nhung. Tôi hack Facebook của Nhung thì biết được cô ấy đã có người yêu ở Việt Nam được 3 năm rồi. Nhung thường để tin nhắn của chàng trai kia ở mục spam. Facebook của chàng trai kia đăng đầy hình ảnh của 2 người. Tôi chết lặng, không nói nên lời nào. Dù thất vọng tê tái nhưng tôi chưa dám nói gì với Nhung. Tình cảm của tôi với Nhung là có thật, chúng tôi lại rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Nếu tôi nói chuyện này ra thì có thể mọi việc sẽ bung bét. Tôi tâm sự chuyện này với bạn thì cậu ta cợt nhả: "Vậy thì mày cứ thoải mái yêu đương, lên giường và nhận quà từ em ấy đi. Mọi thứ đều miễn phí mà! Bao giờ em ấy về Việt Nam thì chia tay cũng chưa muộn."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngat-ngay-voi-nguoi-yeu-xinh-dep-nhiet-tinh-trong-chuyen-an-ai-nhung-toi-that-vong-te-tai-khi-phat-hien-ra-bi-mat-lanh-song-lung-nay-553950.html